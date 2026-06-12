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Ариана Гранде забрани на Белия дом да използва музиката ѝ във видеата си (ВИДЕО)

Ариана Гранде забрани на Белия дом да използва музиката ѝ във видеата си (ВИДЕО)

12 Юни, 2026 17:58 977 5

  • ариана гранде-
  • певица-
  • белия дом-
  • доналд тръмп

Преди няколко месеца и Сабрина Карпентър отправи същото послание към администрацията на Тръмп

Ариана Гранде забрани на Белия дом да използва музиката ѝ във видеата си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Ариана Гранде остро разкритикува използването на нейна музика в публикация на Белия дом, свързана с политиката на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на нелегалната имиграция.

Повод за реакцията на изпълнителката стана видеоклип, публикуван в официалния профил на Белия дом в TikTok, в който са показани арести и задържания на мигранти. За музикален фон на кадрите е използвана песента „Bye“ от албума Eternal Sunshine, издаден през 2024 г.

Ариана Гранде реагира публично под публикацията, като заяви, че не желае творчеството ѝ да бъде асоциирано с подобни послания. „Моля, никога не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка и отвратителна безсмислица“, написа певицата. Според източници, близки до нея, екипът ѝ е предприел действия за премахване на песента от видеото.

От Белия дом защитиха използването на клипа и политиката на администрацията. Говорителката Абигейл Джаксън заяви, че „действително варварски, нечовешки и отвратителни“ са престъпленията, извършвани от част от нелегално пребиваващите в страната лица, като подчерта, че действията на администрацията са насочени към гарантиране на сигурността по границите.

Случаят е поредният пример за напрежение между представители на музикалната индустрия и политически кампании или държавни институции относно използването на популярни песни. През последните години редица известни изпълнители, сред които Брус Спрингстийн, Риана, Сабрина Карпентър, Нийл Йънг и Фарел Уилямс, също възразиха срещу използването на тяхна музика в политически контекст без изричното им одобрение.

Ариана Гранде неведнъж е заемала публична позиция по обществени и политически теми, включително въпроси, свързани с правата на мигрантите, расовото равенство и защитата на жените. Певицата използва социалните си платформи, за да подкрепя различни хуманитарни каузи и организации.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сащисан кравар

    5 1 Отговор
    Ей ся Папа Дончо, щя я анатемоса😅

    18:00 12.06.2026

  • 2 Довечера

    5 0 Отговор
    Чичо Дончо да и нанесе чудовищен удар. После ще има сделка.

    Коментиран от #3

    18:08 12.06.2026

  • 3 Нещо от сорта на

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Довечера":

    Гранде Епична ярост...

    18:11 12.06.2026

  • 4 в кратце

    1 0 Отговор
    Право е това красиво момиче! Музиката си е нейна и от Белия дом не могат и не бива да се бъзикат с нея.

    Коментиран от #5

    18:26 12.06.2026

  • 5 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    а някой черен камерунец може да се бъзика така ли
    ту тук ту там нали?

    19:15 12.06.2026