Ариана Гранде забрани на Белия дом да използва музиката ѝ във видеата си (ВИДЕО)

Поп звездата Ариана Гранде остро разкритикува използването на нейна музика в публикация на Белия дом, свързана с политиката на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на нелегалната имиграция.
Повод за реакцията на изпълнителката стана видеоклип, публикуван в официалния профил на Белия дом в TikTok, в който са показани арести и задържания на мигранти. За музикален фон на кадрите е използвана песента „Bye“ от албума Eternal Sunshine, издаден през 2024 г.
Ариана Гранде реагира публично под публикацията, като заяви, че не желае творчеството ѝ да бъде асоциирано с подобни послания. „Моля, никога не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка и отвратителна безсмислица“, написа певицата. Според източници, близки до нея, екипът ѝ е предприел действия за премахване на песента от видеото.
O perfil oficial da Casa Branca no TikTok postou isso aí usando “bye” no vídeo e Ariana Grande se pronunciou:— Ariana Grande Charts (@ArianaGonCharts) June 11, 2026
“Por favor, nunca usem minha música em relação a essa barbaridade desumana e hedionda. Foda-se o ICE!”
Eles ocultaram o comentário dela. pic.twitter.com/B3FWeXhwlj
От Белия дом защитиха използването на клипа и политиката на администрацията. Говорителката Абигейл Джаксън заяви, че „действително варварски, нечовешки и отвратителни“ са престъпленията, извършвани от част от нелегално пребиваващите в страната лица, като подчерта, че действията на администрацията са насочени към гарантиране на сигурността по границите.
Случаят е поредният пример за напрежение между представители на музикалната индустрия и политически кампании или държавни институции относно използването на популярни песни. През последните години редица известни изпълнители, сред които Брус Спрингстийн, Риана, Сабрина Карпентър, Нийл Йънг и Фарел Уилямс, също възразиха срещу използването на тяхна музика в политически контекст без изричното им одобрение.
Ариана Гранде неведнъж е заемала публична позиция по обществени и политически теми, включително въпроси, свързани с правата на мигрантите, расовото равенство и защитата на жените. Певицата използва социалните си платформи, за да подкрепя различни хуманитарни каузи и организации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сащисан кравар
18:00 12.06.2026
2 Довечера
Коментиран от #3
18:08 12.06.2026
3 Нещо от сорта на
До коментар #2 от "Довечера":Гранде Епична ярост...
18:11 12.06.2026
4 в кратце
Коментиран от #5
18:26 12.06.2026
5 ганю
До коментар #4 от "в кратце":а някой черен камерунец може да се бъзика така ли
ту тук ту там нали?
19:15 12.06.2026