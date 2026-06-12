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Дженифър Лопес нагорещи страстите с изрязана къса рокля и високи ботуши (СНИМКИ)

Дженифър Лопес нагорещи страстите с изрязана къса рокля и високи ботуши (СНИМКИ)

12 Юни, 2026 18:31 1 425 9

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Певицата и актриса сподели няколко скорошни кадъра от ежедневието - някои от които доста горещи

Дженифър Лопес нагорещи страстите с изрязана къса рокля и високи ботуши (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес привлече вниманието по време на престоя си в Кан, след като публикува серия снимки в социалните мрежи, на които позира с дръзка минирокля в сребрист цвят и високи над коляното ботуши.

56-годишната певица и актриса демонстрира впечатляваща форма в блестящия тоалет с дълбоко деколте и изрязани детайли. Звездата допълни визията си с мрежест чорапогащник, ефектни черни ботуши и свободно падаща коса на вълни. Кадрите са заснети в хотелската ѝ стая преди появата ѝ на събития на Френската Ривиера. Към публикацията Лопес написа кратко послание на френски език: „Tout va bien“ („Всичко е наред“).

Публикация, споделена от Jennifer Lopez (@jlo)

По време на посещението си в Кан изпълнителката се появи и в елегантна жълта рокля без ръкави с дължина до земята. Визията беше допълнена с бяла чанта на Chanel и обувки в тон с тоалета.

След ангажиментите си на Лазурния бряг Лопес отпътува за Париж, където изненада публиката с гостуване на сцената по време на концерт на френския диджей и продуцент Дейвид Гета.

Паралелно с професионалните си изяви, Джей Ло продължава активната промоция на предстоящата романтична комедия „Office Romance“, в която си партнира с британския актьор и сценарист Брет Голдстийн. Именно в неговия подкаст „Films To Be Buried With“ певицата направи някои от най-откровените си признания през последните месеци.

По време на разговора изпълнителката разказа за въздействието, което определени филми са оказали върху нея, както и за трудния период след раздялата с Бен Афлек. Актрисата призна, че бразилската драма „I'm Still Here“, отличена с награди и високо оценена от критиката, ѝ е помогнала да преосмисли отношенията си със семейството и децата си.

Лопес сподели, че е гледала филма в момент, когато е преминавала през развод и е преживявала сериозни емоционални трудности. По думите ѝ именно тогава е провела важен разговор с баща си Дейвид Лопес, който ѝ помогнал да затвори болезнена глава от живота си.

„Това беше момент, който промени нещо в мен. Помогна ми да се освободя от част от болката и да продължа напред“, казва изпълнителката.

В друго свое скорошно телевизионно участие Дженифър Лопес даде да се разбере, че не е загубила вяра в любовта въпреки раздялата с Афлек. Запитана дали смята, че най-голямата любов в живота ѝ тепърва предстои, тя отговори категорично: „Сто процента. Без никакво съмнение.“

Двойката поднови връзката си през 2021 г., почти две десетилетия след първия си годеж. Двамата сключиха брак през 2022 г., но през август 2024 г. певицата подаде молба за развод. Оттогава насам тя се концентрира върху кариерата си, нови филмови проекти и музикални изяви.

През последните месеци звездата работи активно по няколко продукции, включително „Office Romance“, а също така продължава да развива музикалната си кариера. Според близки до нея източници Лопес се намира в период на професионално обновление и е насочила усилията си към нови творчески проекти след една от най-трудните години в личния си живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 дедо Флашко

    4 2 Отговор
    Просто ще я изЯмъ! Как няма да я оближеш цялата?!?!

    Коментиран от #9

    18:38 12.06.2026

  • 2 ЗиС 5

    1 0 Отговор
    Искам да съм тая блестяща рокля!

    18:46 12.06.2026

  • 3 БРАВО НА НЕЯ

    6 2 Отговор
    Бен Афлек не я изтърпя и ся Дженифър си търси друга жертва.

    18:58 12.06.2026

  • 4 Дзак

    3 2 Отговор
    Снимките нямат излъчване и стил. Фотографът няма въображение. Плоско и евтино, да спечели някой лев за фитнеса!

    19:08 12.06.2026

  • 5 Гост

    6 1 Отговор
    Оффф, горката, последен сезон!!!

    19:08 12.06.2026

  • 6 Ххл

    5 1 Отговор
    Нарцистична Баба.

    19:13 12.06.2026

  • 7 Ух на дядя

    2 2 Отговор
    Ще я схрускам........

    19:19 12.06.2026

  • 8 ТАЗИ Е ЗА

    3 0 Отговор
    БАНКЯНСКАТА МУТРА ЗА ЕДИН СЕЗОН ЩЕ НИ ОТТЪРВЕ ОТ НЕГО И ЩЕ ИМА НОВ 09.09 СЕПТЕМВРИ КОРБАНЧО ТАНЦИ ВСЬО.

    19:21 12.06.2026

  • 9 ДЕДИ ФЛАШКО

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "дедо Флашко":

    ДО СЕКС НЯМА ДА СТИГНЕШ ЩЕ ГУШНИШ ТЕМЕНУГИТЕ.

    19:23 12.06.2026