Рафи отправи предизвикателен въпрос към музикалните продуценти и певци

Певецът Рафи се включи в социалната мрежи с доста директно и предизвиактелно послание към свои колеги изпълнители и музикални продуценти чрез публикация в Инстаграм.
В кратък, но категоричен текст той постави въпроса дали наред с нарастващите хонорари в бранша изпълнителите и музикалните продуценти са увеличени и възнагражденията на музикантите и танцьорите, които участват в концертите и музикалните продукции.
"Ежегодното напомняне: Колеги, певци-изпълнители и продуценти! Вдигнахте ли хонорарите на танцьорите и музикантите, с които работите??? И надявам се не им удържате смешните данъци! Благодаря за вниманието!", пише Рафи.
"Ежегодното напомняне, че артистите, с които работим са ключова част от екипа ни, а не фон или статисти…
Колеги музиканти и танцьори, не се подценявайте!", допълва още той към публикацията.
Мнозина подкрепиха тезата му, че музикантите и танцьорите у нас заслужават по-добро заплащане и подходящи условия на работа. Изпълнители, танцьори и беквокали се включиха в публикацията му, за да одобрят посланието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Много харесвам
18:25 12.06.2026