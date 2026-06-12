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Рафи отправи предизвикателен въпрос към музикалните продуценти и певци

Рафи отправи предизвикателен въпрос към музикалните продуценти и певци

12 Юни, 2026 16:31 1 147 5

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Певецът повдигна темата за хонорарите и възнагражденията в музикалната индустрия

Рафи отправи предизвикателен въпрос към музикалните продуценти и певци - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Певецът Рафи се включи в социалната мрежи с доста директно и предизвиактелно послание към свои колеги изпълнители и музикални продуценти чрез публикация в Инстаграм.

В кратък, но категоричен текст той постави въпроса дали наред с нарастващите хонорари в бранша изпълнителите и музикалните продуценти са увеличени и възнагражденията на музикантите и танцьорите, които участват в концертите и музикалните продукции.

"Ежегодното напомняне: Колеги, певци-изпълнители и продуценти! Вдигнахте ли хонорарите на танцьорите и музикантите, с които работите??? И надявам се не им удържате смешните данъци! Благодаря за вниманието!", пише Рафи.

"Ежегодното напомняне, че артистите, с които работим са ключова част от екипа ни, а не фон или статисти…
Колеги музиканти и танцьори, не се подценявайте!", допълва още той към публикацията.

Мнозина подкрепиха тезата му, че музикантите и танцьорите у нас заслужават по-добро заплащане и подходящи условия на работа. Изпълнители, танцьори и беквокали се включиха в публикацията му, за да одобрят посланието.


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    0 0 Отговор
    на концерти без билети и плащане в кеш, на черно. Като дойде време за пенсия ведомостите изгорял, ще ни дадат по 800 евро за особени заслуги.

    18:25 12.06.2026