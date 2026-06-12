Джейсън Деруло ядоса мрежата: Отглежда акула в дома си (ВИДЕО)

Певецът Джейсън Деруло се оказа в центъра на оживен обществен дебат, след като видео от дома му в Тарзана, Калифорния, предизвика вълна от критики в социалните мрежи. Повод за реакциите станаха кадри, на които се виждат акула и скат, отглеждани в голям аквариум, вграден в подовата конструкция на имота.

Видеото бързо набра популярност онлайн и породи въпроси относно условията, при които се отглеждат морските животни. Част от потребителите обвиниха изпълнителя, че поставя визуалния ефект и екстравагантния дизайн над благосъстоянието на обитателите на аквариума.

„Няма причина диви морски животни да бъдат използвани като декоративен елемент в дома на знаменитост. Това трябва да бъде проверено“, гласи един от многобройните критични коментари, разпространени в социалните платформи.

Други потребители изразиха опасения относно размера на съоръжението и възможността животните да бъдат ограничени в пространство, което не отговаря на естествените им нужди. Част от природозащитните организации и активисти от години предупреждават, че някои видове акули и скатове трудно се адаптират към домашни аквариуми, особено когато достигнат пълните си размери.

Според специалисти условията за отглеждане на подобни морски видове зависят не само от обема на водата, но и от качеството на филтрационните системи, температурата, химичния състав на водата и възможността животните да извършват естествени движения. Експертите подчертават, че от кратки видеоклипове трудно може да се направи категорична оценка на средата, без да бъдат известни техническите параметри на съоръжението.

Любопитното е, че Джейсън Деруло неведнъж е говорил публично за интереса си към морския свят. В интервю през миналата година изпълнителят призна, че от дете е мечтал да има собствен аквариум с акули. Тогава той разкри, че работи по реализирането на подобен проект в дома си и го определя като една от най-големите си лични страсти извън музиката.

Към момента певецът не е коментирал публично критиките, свързани с аквариума. Няма информация и за започнала официална проверка от страна на местните власти или организации за защита на животните.

N3on could NOT believe Jason Derulo had a WHOLE Shark Tank in his LIVING room, like that, worth over $1 million…😳👀 pic.twitter.com/YlD2frlz8c — N3onHQ (@N3onHQ) April 28, 2026