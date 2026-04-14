Кариерата на Блейк Лайвли е „съсипана“ след делото срещу Джъстин Балдони

14 Април, 2026 11:43 865 4

„Този съдебен процес я съсипа в Холивуд“, казва източникът

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кариерата на Блейк Лайвли е „разрушена“ в Холивуд след съдебния ѝ спор с Джъстин Балдони, твърди източник, цитиран от Daily Mail. Според неназован ръководител от Disney, който твърди, че е работил с актрисата, делото е нанесло сериозен удар върху репутацията ѝ, пише woman.bg.

„Този съдебен процес я съсипа в Холивуд“, казва източникът.

Той добавя още: „Истината е, че тя никога не е била чак толкова популярна. Имаше репутация на труден човек – от онези токсични личности, които винаги мислят, че знаят най-добре.“

„Сама си го причини“

Според същия източник, Блейк Лайвли „сама си е постлала леглото и сега трябва да си легне в него“, като допълва, че „в Холивуд никой не рони сълзи за нея“.

От екипа на актрисата и Disney не са коментирали официално твърденията.

Делото срещу Балдони

Блейк Лайвли заведе дело срещу Джъстин Балдони през декември 2024 г., обвинявайки го в сексуален тормоз и ответни действия, свързани с работата им по филма It Ends With Us.

От своя страна Балдони отрече обвиненията и подаде насрещен иск на стойност 400 милиона долара, който впоследствие беше отхвърлен.

По-рано този месец съдия прекрати обвиненията в сексуален тормоз, оставяйки три други иска срещу него – включително за ответни действия, нарушаване на договор и съучастие в подобни действия.

Реакции от двете страни

Екипът на Джъстин Балдони заяви, че е доволен от решението на съда.

„Това бяха много сериозни обвинения и сме благодарни, че съдът направи внимателен преглед на фактите и доказателствата“, коментират адвокатите му.

От своя страна, екипът на Блейк Лайвли заяви, че обвиненията в сексуален тормоз няма да стигнат до съд, тъй като тя е разглеждана като независим изпълнител, а не като служител.

„Не защото ответниците не са направили нищо нередно“, уточняват те, като допълват, че актрисата очаква с нетърпение да даде показания и да хвърли светлина върху онлайн тормоза и ответните действия.

Делото продължава

Тъй като двете страни не успяха да постигнат извънсъдебно споразумение, те ще се изправят в съда на 18 май.

Все още не е ясно кои свидетели ще бъдат изслушани, но името на Тейлър Суифт вече неколкократно беше замесено в съдебния процес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е чаровна някак

    4 0 Отговор
    Няма чаровно излъчване, прилича на дружинна ръководителка.

    12:02 14.04.2026

  • 2 Днес няма ли да има новина и за

    3 0 Отговор
    баба Паулина/Поулина/Паолина Поризкова/Порижкова/Пoурижкова или както е там оная дъртата cтeрвa?

    12:02 14.04.2026

  • 3 БГ ПУЯК

    3 0 Отговор
    Чудя се още колко години пepнaтата гилдия ще ни занимава с тези сиганьopcки драми?! А нещо за вокалиста на Уан дайрекшън няма ли да пуснете, от поне два месеца не сте го споменавали?

    12:04 14.04.2026

  • 4 поредната застаряваща холивудска патка,

    0 0 Отговор
    която иска да бъде популярна и актуална с баналното оръжие на всичките и подобни залезли секссимволи. Списъкът им е безкраен. Като млади скачат в леглата на продуценти и резисьори за да са на екран и като им увехне чара стават боркини срещу сексуалния тормоз.

    12:19 14.04.2026