Кариерата на Блейк Лайвли е „съсипана“ след делото срещу Джъстин Балдони

Кариерата на Блейк Лайвли е „разрушена“ в Холивуд след съдебния ѝ спор с Джъстин Балдони, твърди източник, цитиран от Daily Mail. Според неназован ръководител от Disney, който твърди, че е работил с актрисата, делото е нанесло сериозен удар върху репутацията ѝ, пише woman.bg.

„Този съдебен процес я съсипа в Холивуд“, казва източникът.

Той добавя още: „Истината е, че тя никога не е била чак толкова популярна. Имаше репутация на труден човек – от онези токсични личности, които винаги мислят, че знаят най-добре.“

Why Blake Lively is ‘ruined’ in Hollywood over Justin Baldoni lawsuit: report https://t.co/E3QOq2EADk pic.twitter.com/PC89oJV1q5 — Page Six (@PageSix) April 12, 2026

„Сама си го причини“

Според същия източник, Блейк Лайвли „сама си е постлала леглото и сега трябва да си легне в него“, като допълва, че „в Холивуд никой не рони сълзи за нея“.

От екипа на актрисата и Disney не са коментирали официално твърденията.

Делото срещу Балдони

Блейк Лайвли заведе дело срещу Джъстин Балдони през декември 2024 г., обвинявайки го в сексуален тормоз и ответни действия, свързани с работата им по филма It Ends With Us.



От своя страна Балдони отрече обвиненията и подаде насрещен иск на стойност 400 милиона долара, който впоследствие беше отхвърлен.



По-рано този месец съдия прекрати обвиненията в сексуален тормоз, оставяйки три други иска срещу него – включително за ответни действия, нарушаване на договор и съучастие в подобни действия.

Реакции от двете страни

Екипът на Джъстин Балдони заяви, че е доволен от решението на съда.



„Това бяха много сериозни обвинения и сме благодарни, че съдът направи внимателен преглед на фактите и доказателствата“, коментират адвокатите му.



От своя страна, екипът на Блейк Лайвли заяви, че обвиненията в сексуален тормоз няма да стигнат до съд, тъй като тя е разглеждана като независим изпълнител, а не като служител.



„Не защото ответниците не са направили нищо нередно“, уточняват те, като допълват, че актрисата очаква с нетърпение да даде показания и да хвърли светлина върху онлайн тормоза и ответните действия.

Делото продължава

Тъй като двете страни не успяха да постигнат извънсъдебно споразумение, те ще се изправят в съда на 18 май.



Все още не е ясно кои свидетели ще бъдат изслушани, но името на Тейлър Суифт вече неколкократно беше замесено в съдебния процес.