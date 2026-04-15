Първият дипломат на Иран има докторска степен от Кент и четири деца от два брака

15 Април, 2026 19:42 1 783 13

Абас Арагчи израства сред търговци на персийски килими

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През последните две години външният министър на Иран Абас Арагчи е един от най-популярните политици в страната. Преди военната операция на САЩ и Израел, започнала на 28 февруари т.г. името му се свързваше най-често с преговорите между Вашингтон и Техеран по ядрената програма на Ислямската република.

Кой обаче е Абас Арагчи извън длъжността му на дипломат и политик?

Арагчи е роден на 5 декември 1962 г. в Техеран в заможно и традиционно религиозно семейство на търговци на персийски килими. Фамилията му произхожда от региона Араг-е Аджам в централен Иран (района на Исфахан), а дядо му е бил известен търговец на килими.

Баща му умира, когато Арагчи е едва на 17 години, докато публична информация за майка му е трудно да се открие.

Той е четвъртото от общо седем деца – има трима братя и три сестри. Братята му са успешни бизнесмени, ангажирани в износа на килими и заемащи ръководни постове в съответните браншови съюзи. Негов племенник, Ахмад Арагчи, е бил заместник-управител на Централната банка на Иран.

Абас Арагчи е бил женен за художничката Бахаре Абдолахи, от която има три деца – двама сина и една дъщеря. По-късно се жени повторно за Арезу Ахмадванд, от която има дъщеря.

Като тийнейджър Абас участва в Иранската революция от 1979 г.

Веднага след това се присъединява към Корпуса на гвардейците на ислямската революция и служи близо девет години, включително на фронта по време на войната между Иран и Ирак.

Арагчи има солидна академична подготовка в областта на международните отношения и политическите науки.

Получава бакалавърска степен по външна политика в Училището по международни отношения към Министерството на външните работи на Иран (1989 г.), след което и магистърска по политически науки от Ислямския университет „Азад“ в Техеран (1991 г.).

Защитава докторска степен по политическа мисъл в Университета в Кент, Великобритания (1996 г.). Дисертацията му изследва пресечната точка между западната либерална демокрация и ислямското управление.

Владее свободно английски и арабски език.

В младостта си Арагчи е бил доста атлетичен и активно се е занимавал с футбол и плуване.

В дипломатическите среди е известен със своя спокоен и умерен стил на общуване, както и с активното използване на социалните мрежи (наричан понякога „туитър дипломат“) за директна комуникация.


Подобни новини


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    20 1 Отговор
    "Той е четвъртото от общо шест деца – има трима братя и три сестри." -
    Някой се е издънил на въпрос за трети клас...

    19:48 15.04.2026

  • 2 Сила

    1 2 Отговор
    И 72 🐐....

    19:48 15.04.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 0 Отговор
    Ако "има трима братя и три сестри", значи са общо 7 деца...

    19:50 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 КИРО ТЪПОТО И АСЕНЯ

    11 1 Отговор
    Само сипмечтаят за такова образование.

    19:56 15.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Израел

    7 5 Отговор
    Сега за това ще пасе кози в полетата на палестина

    19:58 15.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е и какво

    2 0 Отговор
    Мъ, той МЪЖ!

    20:00 15.04.2026

  • 10 оня с коня

    13 0 Отговор
    нашите първи дипломати са все евнуси или петрхански лами

    а някой са на обратна резба

    20:01 15.04.2026

  • 11 Политкоректен

    3 5 Отговор
    Готин човек.

    Коментиран от #12

    20:11 15.04.2026

  • 12 ПолитНЕкоректен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Политкоректен":

    "Готин човек." Какво човешко, пък за готино - да не говорим, има в някой, който е опаковал благоверната си като пашкул?!?

    21:07 15.04.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Благодаря за корекцията.
    Няма да искам заплащане за уроците по математика и логика...

    21:23 15.04.2026