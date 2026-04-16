Новини
Любопитно »
Трифонова поиска раздяла от мъжа си в ефира на "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

16 Април, 2026 12:01 1 142 9

  • трифонова-
  • hell's kitchen-
  • раздяла-
  • връзка-
  • годеник

Годеникът на Деси Трифонова гостува в шоуто, но бе посрещнат с искане за окончателен край на връзката им

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истинска тежка емоционална буря беляза снощния епизод на кулинарното риалити Hell’s Kitchen, след като атрактивната участничка Трифонова официално сложи край на отношенията с годеника си Елвин. Драматичната развръзка се случи пред очите на зрителите, когато бащата на двете ѝ деца се появи изненадващо в ресторанта на предаването.

Красивата танцова шампионка, която в последните седмици започна любовна авантюра с колегата си от синия отбор Събков, разкри, че проблемите в дома ѝ датират от години, а причините за тях не са една или две. Тя изтъкна липсата на отговорност и сериозни лични пороци от страна на партньора ѝ.

"Този човек не иска да поеме никаква отговорност в отглеждането на децата. Преди да вляза тук, не сме говорили с дни“, призна през сълзи младата кулинарка, която има две деца. Тя направи шокиращи разкрития за ежедневието си извън шоуто, като сподели, че се чувства недооценена и несигурна. По думите ѝ, Елвин често консумира алкохол, което води до конфликти пред децата им. "Чувствам се като даденост. Моля се за кино или ресторант, а от сутринта започваме с негативна енергия“, допълни тя.

Въпреки че Елвин заяви в ефир, че все още я обича, Трифонова бе категорична, че повече не може да живее с човек, с когото просто съжителстват без подкрепа и общи интереси.

"Искам да остана тук в предаването колкото се може по-дълго. Страх ме е да се върна в действителността“, изповяда се с мъка блондинката.

След болезнената раздяла пред камерите, Елвин все пак се съгласи с нея и не отрече проблемите им. Той обяви, че възнамерява да си потърси ново жилище и да остане в България, за да бъде близо до децата си. От своя страна, Трифонова продължава участието си в кухнята, търсейки не само кулинарен успех, но и ново начало в личния си живот.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    5 0 Отговор
    Местя

    12:06 16.04.2026

  • 2 Джереми Рон

    10 1 Отговор
    Арна женица. Мусака прави, сърми може, баници върти. Тоя я опущи.

    12:07 16.04.2026

  • 3 Кирил

    3 0 Отговор
    Асан го отрязаха.

    12:13 16.04.2026

  • 4 Бърз отговор

    4 0 Отговор
    Избирам пиячката...салатата мое си я накълцам и сам!

    12:14 16.04.2026

  • 5 трезвен как

    3 1 Отговор
    да живееш с този дзвер?

    12:22 16.04.2026

  • 6 Дааааа

    4 0 Отговор
    ....сърбежа е по силен и даже не си дава сметка, че става за смях....това са днешните кифли, решете си проблемите дискретно, имате деца, другите мъже няма да ти гледат децата

    12:25 16.04.2026

  • 7 Сила

    2 0 Отговор
    Елвин персонаж от "Властелина на халките " ли се явява....или е "Пияната тояга " от маалата ??!

    12:26 16.04.2026

  • 8 Данчо

    2 1 Отговор
    Отърва се момчето, дано са му и платили!

    12:28 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.