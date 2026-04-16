Истинска тежка емоционална буря беляза снощния епизод на кулинарното риалити Hell’s Kitchen, след като атрактивната участничка Трифонова официално сложи край на отношенията с годеника си Елвин. Драматичната развръзка се случи пред очите на зрителите, когато бащата на двете ѝ деца се появи изненадващо в ресторанта на предаването.

Красивата танцова шампионка, която в последните седмици започна любовна авантюра с колегата си от синия отбор Събков, разкри, че проблемите в дома ѝ датират от години, а причините за тях не са една или две. Тя изтъкна липсата на отговорност и сериозни лични пороци от страна на партньора ѝ.

"Този човек не иска да поеме никаква отговорност в отглеждането на децата. Преди да вляза тук, не сме говорили с дни“, призна през сълзи младата кулинарка, която има две деца. Тя направи шокиращи разкрития за ежедневието си извън шоуто, като сподели, че се чувства недооценена и несигурна. По думите ѝ, Елвин често консумира алкохол, което води до конфликти пред децата им. "Чувствам се като даденост. Моля се за кино или ресторант, а от сутринта започваме с негативна енергия“, допълни тя.

Въпреки че Елвин заяви в ефир, че все още я обича, Трифонова бе категорична, че повече не може да живее с човек, с когото просто съжителстват без подкрепа и общи интереси.

"Искам да остана тук в предаването колкото се може по-дълго. Страх ме е да се върна в действителността“, изповяда се с мъка блондинката.

След болезнената раздяла пред камерите, Елвин все пак се съгласи с нея и не отрече проблемите им. Той обяви, че възнамерява да си потърси ново жилище и да остане в България, за да бъде близо до децата си. От своя страна, Трифонова продължава участието си в кухнята, търсейки не само кулинарен успех, но и ново начало в личния си живот.