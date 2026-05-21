Евгени Генчев се разплакал, когато гледал записа от победата си в "Hell’s Kitchen"

Пианистът Евгени Генчев е звездният шампион на Hell’s Kitchen в сезон 8. Богато и изпълнено с вкусове и история меню донесе на талантливия музикант титлата „Любим звезден готвач на България“ и уважението на шеф Виктор Ангелов. Второто място зае моделът Славена Вътова.

Пианистът и музикален виртуоз преоткри таланта си към кулинарията и превърна готвенето във форма на изкуство.

Заради огромното напрежение на финала дори не е успял да се зарадва истински, разказа той в студиото на „Събуди се“ по NOVA. По-късно, когато гледал записа, се разплакал. Той благодари на зрителите и феновете си за подкрепата през целия сезон на кулинарното риалити, пише hotarena.net.

„Влязох спонтанно и не съм си представял, че ще стигна толкова далеч и ще успея да пренапиша историята“, признава музикантът. Той беше сред малцината участници, преминали през всички предизвикателства без скандали.

Евгени разказва, че майка му винаги е била „кралицата на кухнята“ у дома, но като студент в Лондон именно гладът го принудил да започне сам да готви.

„Учудих се, че успях да сготвя всички меса и риби, да ги овкуся интуитивно. Има огромни очаквания към мен и всички приятели ме питат кога ще готвя отново чрез презентация и многопластово меню, което да разказва история“, споделя още талантливият победител.

Освен спектакъла „Валсът на розите“, който ще играе на 27 май в София, и постановката „Беладона“ в Театър „Българска армия“, той подготвя и нещо съвсем ново – „Кухнята на музиката“. Спектакълът ще бъде на 20 юни във Военния клуб в София и в него Евгени ще пречупи кухнята през музиката.

Пианистът подготвя за феновете си „Еспума от рози“ – закачка не само с участието му в кулинарното шоу, но и в "Ергенът", където раздаваше рози на поразия. Еспума е термин от молекулярната кухня. В основата си това е пяна, но зад простото определение се крие лека и въздушна текстура, която трансформира вкуса.

„Вярвам, че публиката реагира на искреността. В работата си влагам сърцето, емоцията и старанието си. В концертите се опитвам да оставя уникално усещане у хората и да ги заредя“, признава пианистът.

На бившия Ерген №2 определено му върви повече в кариерата, отколкото в любовта. Само преди месец той даде откровено интервю пред Мариан Станков – Мон Дьо в „Храмът на историите“. За първи път Евгени говори открито за бившата си годеница Валерия от „Ергенът“.

„Бях я приел за човека, с когото ще остарея. Но когато умираш всеки ден заради този човек, той няма място в живота ти“, споделя с болка пианистът.

Въпреки че Валерия остава важна част от личната му история, днес Генчев е осъзнал, че е давал всичко от себе си, а когато се е почувствал напълно изтощен, тя е загубила интерес към него. По думите му моделката е разбила сърцето му и при раздялата им е плакал за последно за жена.

След раздялата с Валерия в интернет се появиха различни слухове. Най-упоритият беше, че Генчев е имал кратък роман с инфлуенсърката Ивка Бейбе. Пианистът категорично отрече подобни твърдения, въпреки нейните твърдения, че е имало нещо помежду им.

След това за кратко се заговори и за връзка между него и Кристина Пламенова – бивша „Мис София 2019“ и участничка в „Ергенът 2“. Днес двамата нямат нищо общо, а слуховете около Евгени продължават да циркулират в публичното пространство.

В „Храмът на историите“ той признава, че в момента не е сам, но пази личния си живот далеч от прожекторите. Сред най-абсурдните слухове, които е чел за себе си, е твърдението, че има връзка с Азис.

Днес Евгени Генчев признава, че най-големият му страх не са провалът или клюките, а това, че времето минава и музиката може да остане единствената му любов.

Пианистът не израства в музикално семейство. Родителите му живеели на село и отглеждали животни. Мечтата на баща му била да стане актьор, но след неуспешен прием във ВИТИЗ се отказал. Когато синът му поел по артистичен път, между двамата се появило напрежение.

Като дете Евгени непрекъснато търсел признанието на баща си и мечтаел да чуе думите: „Гордея се с теб, сине“. Това обаче не се случвало дълго време. Дори след дебюта му във филхармонията в Санкт Петербург родителите му не му се обадили първи.

Пианистът признава още, че заради огромното напрежение и постоянната работа е бил на ръба на паник атаки. Спасение намерил в йогата и източните практики.

Най-вероятно проблемите дошли заради прекалената му амбиция. Още от дете той прекарвал почти денонощно зад пианото. Учил със стипендия в Кралската музикална академия в Лондон, но живял изключително скромно. Евгени е сред едва десетте приети кандидати от над 5000 души, а само трима били със стипендии. Той бил един от тях.

Спал е по подове, ставал е в 4 сутринта, за да се реди за репетиции. Работил е като охрана, стюард в музей, давал е частни уроци и е свирил по 15–16 часа на ден, за да стигне до голямата сцена.

Талантливият пианист е изнасял концерти на няколко континента и е споделял сцена със звезди като Том Джоунс, Лейди Гага и Хелене Фишер. Работил е и с Лука Шулич от 2Cellos, с когото са правили турнета по света.

Сред най-впечатляващите му изяви са участието му в шоуто на Хайди Клум „Следващият топмодел“ и новогодишният спектакъл пред Бранденбургската врата през 2017 г.