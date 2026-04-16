Имитацията на Тодор Колев за малко да откаже Иво Димчев от "Капките"

16 Април, 2026 12:59

Артистът все пак се съгласил да изгради образа на великия Тодор Колев

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ексцентричният изпълнител Иво Димчев преживя истински шок в края на последния лайв на шоуто "Като две капки вода“, след като бутонът на късмета му отреди да имитира великия Тодор Колев. За Димчев това се оказа челен сблъсък с неговия най-голям професионален страх и болезнен спомен от годините му като студент в НАТФИЗ.

Иво Димчев, който е учил в класа на Крикор Азарян, където Тодор Колев бе асистент, разкри в подкаста на предаването, че именно легендарният актьор е една от причините да напусне Театралната академия, информира Plovdiv24.bg.

Конфликтът между "системата“ и "свободата“ Димчев сподели, че като млад студент е бил твърде самонадеян и е отказал да следва правилата на Станиславски, на които Колев е държал. Според Тодор Колев актьорът трябва да илюстрира текста буквално – ако на героя му е студено, това трябва да се изиграе. Според Иво Димчев театърът не трябва да е илюстрация. Той е искал да създаде свой собствен театър по несъществуващи закони, страхувайки се, че академичните рамки ще го "развалят“.

"Имах респект към Тодор Колев, но не можех да разбера защо актьор, който е толкова самобитен, ме кара да влизам в рамки“, признава Иво Димчев. Развръзката на техния спор тогава е категорична – Иво напуска НАТФИЗ, въпреки предупреждението на своя учител, че "птичката веднъж каца на рамото“.

Първоначалната реакция на Иво след решението на бутона бе заявка за отказ от участие, но малко по-късно стана ясно, че той няма да се отказва и все пак ще репетира и ще изгради образа. Въпреки че определя образа като изключително труден, мнозина почитатели вярват, че именно това превъплъщение може да му донесе трета победа в сезона.


  • 1 Див селянин

    7 2 Отговор
    Два пъти с лопатата върху наглия арменец,цялото жури,нарцистичният водещ и постните участници.

    13:12 16.04.2026

  • 2 сбруя

    6 0 Отговор
    "Като две шапки боза“.

    13:14 16.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Правилно го е изгонил от НАТФИЗ.

    13:18 16.04.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Тодор Колев не обичаше хомо пепейки и розови пеньоари

    13:58 16.04.2026