Дънди подари наградата от "Капките" на болен от рак

20 Май, 2026 12:01 1 308 4

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Даниел Пеев – Дънди е големият победител в сезон „Слънце“ на шоуто "Като две капки вода". На грандиозния финал пред близо 12 000 зрители в Арена 8888 София той успя да изпревари силната конкуренция и да грабне първото място.

На втора позиция завърши Емилия, а един от фаворитите през целия сезон – Иво Димчев, остана трети.

Решаващото изпълнение на Дънди беше впечатляваща интерпретация на рок класиката Highway to Hell. Актьорът се превъплъти в образа на легендарния фронтмен Браян Джонсън и получи бурните аплодисменти както на публиката в залата, така и на зрителите пред телевизионните екрани. Преди излизането си на сцената той призна, че музиката на AC/DC е част от живота му още от детските години.

Когато научи, че е спечелил 14-ия сезон на "Като две капки вода", Дънди не скри емоциите си и призна, че трудно осъзнава случилото се.

Истинският кулминационен момент обаче дойде скоро след триумфа. Вместо да задържи голямата награда – чисто нов автомобил, актьорът обяви, че я дарява на Боян Христов, който води битка с онкологично заболяване и в момента се лекува в Истанбул.

„Аз кола си имам. Трябва да си благодарен на Господ за това, което ти праща. И защо да не помогнеш на някой, който наистина има нужда“, заяви Дънди пред публиката.

По думите му Боян отскоро е женен, а лечението му продължава в турския мегаполис.

Решението на победителя предизвика силна реакция в залата и се превърна в един от най-емоционалните моменти в историята на предаването.

Продуцентът Маги Халваджиян се похвали по време на финала, че това е най-гледаният сезон на шоуто от създаването му досега.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 браво

    37 0 Отговор
    Поздравления и РЕСПЕКТ !!

    Коментиран от #3

    12:03 20.05.2026

  • 2 газо

    32 0 Отговор
    Браво, чест му прави!

    12:09 20.05.2026

  • 3 Нормално

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "браво":

    Още от малък музиката на AC/DC е част от живота му. С други думи е рокаджия, а не чалгаджия.
    Наистина РЕСПЕКТ към подобни българи.

    12:23 20.05.2026

  • 4 Идън

    20 0 Отговор
    Дънди започна с Робърт Плант -но най- добрата му имитациябеше тази на Бони Тайлър.Голям си , Дънди! И като талант- и като човек. Много от оригиналните вокалисти не могат да изпеят вече така своите песни- гласът също старее.А ,, Highway To Hell,, e на Бон Скот и братята Ангъс и Малкълм Иънг.

    12:23 20.05.2026