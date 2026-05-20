Дънди подари наградата от "Капките" на болен от рак

Актьорът Даниел Пеев – Дънди е големият победител в сезон „Слънце“ на шоуто "Като две капки вода". На грандиозния финал пред близо 12 000 зрители в Арена 8888 София той успя да изпревари силната конкуренция и да грабне първото място.

На втора позиция завърши Емилия, а един от фаворитите през целия сезон – Иво Димчев, остана трети.

Решаващото изпълнение на Дънди беше впечатляваща интерпретация на рок класиката Highway to Hell. Актьорът се превъплъти в образа на легендарния фронтмен Браян Джонсън и получи бурните аплодисменти както на публиката в залата, така и на зрителите пред телевизионните екрани. Преди излизането си на сцената той призна, че музиката на AC/DC е част от живота му още от детските години.

Когато научи, че е спечелил 14-ия сезон на "Като две капки вода", Дънди не скри емоциите си и призна, че трудно осъзнава случилото се.

Истинският кулминационен момент обаче дойде скоро след триумфа. Вместо да задържи голямата награда – чисто нов автомобил, актьорът обяви, че я дарява на Боян Христов, който води битка с онкологично заболяване и в момента се лекува в Истанбул.

„Аз кола си имам. Трябва да си благодарен на Господ за това, което ти праща. И защо да не помогнеш на някой, който наистина има нужда“, заяви Дънди пред публиката.

По думите му Боян отскоро е женен, а лечението му продължава в турския мегаполис.

Решението на победителя предизвика силна реакция в залата и се превърна в един от най-емоционалните моменти в историята на предаването.

Продуцентът Маги Халваджиян се похвали по време на финала, че това е най-гледаният сезон на шоуто от създаването му досега.