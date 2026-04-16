Мадона промотира новия си албум с широко разтворени крака (ВИДЕО)

16 Април, 2026 14:31 1 460 8

Поп кралицата издава продължение на албума си от 2005 г. „Confessions on a Dance Floor“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мадона отново привлече вниманието на музикалната индустрия и публиката с индикации за предстоящо ново издание – първо след близо седемгодишна пауза в студийната ѝ дискография. 67-годишната изпълнителка използва профила си в Instagram, за да публикува серия от визуални и аудио фрагменти, които бързо предизвикаха засилен интерес сред фенове и анализатори.

Кадрите комбинират характерни за артистката елементи – ретроспективни препратки към предишни естетики, минималистичен визуален стил и провокативна сценография с широко отворени крака, понеже още от началото на кариерата си Мадона се влюбва в провокацията.

Публикация, споделена от Henry Cano Jr. (@henrycanojr)

Към видеото е добавен кратък инструментален откъс с ясно изразено електронно звучене. В него се появяват надписи „Confessions on a Dance Floor“, „Confessions II“ и „COADF2“, което се интерпретира като директна препратка към албума Confessions on a Dance Floor. Издаден през 2005 г., проектът се счита за един от най-успешните в кариерата ѝ, с глобални продажби над 10 милиона копия и сингли като Hung Up и Sorry, които доминираха международните класации.

Появата на тези визуални и текстови елементи засилва очакванията, че предстоящият, 15-и студиен албум ще бъде концептуално продължение на този период от кариерата ѝ, белязан от силно клубно и денс звучене. Мадона обяви, че новият албум ще излезе на 3 юли.

Съществен елемент в новия проект е възобновеното сътрудничество с Стюарт Прайс, който стои зад продукцията на оригиналния „Confessions on a Dance Floor“. Прайс е сред ключовите фигури в електронната поп сцена от началото на XXI век, работил с артисти като Dua Lipa и The Killers, което допълнително засилва очакванията за съвременно звучене с ретро елементи.

Проектът се развива в контекста на активен период за Мадона, която през последните години отбеляза четири десетилетия на сцена с мащабното си турне „Celebration Tour“, обхванало ключови музикални пазари в Европа и Северна Америка. Наблюдатели на индустрията отбелязват, че потенциалното завръщане към естетиката на „Confessions“ може да се окаже стратегически ход, насочен към съчетаване на носталгия и актуални тенденции в поп и денс музиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    9 1 Отговор
    Е, те това се казва геронтофилия!

    14:43 16.04.2026

  • 2 хихихих

    10 0 Отговор
    А между краката - черната дупка на Слатински от днешната статия, хахахахах.

    14:45 16.04.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор
    На най горната снимка се вижда само широко разтворена уста...

    15:07 16.04.2026

  • 4 Тази жена

    8 0 Отговор
    Не съумя да остарее авторитетно!

    15:12 16.04.2026

  • 5 Идън

    4 0 Отговор
    Мадона превърна прекрасната песен на АББА в чалга-,,Gimme!Gimme! Gimme!,, и безсмислената розова дъвка-,, Hung Up,,- страстните копнежи на увехналото цвете на госпожата- по- точно увиснали задни части зад муз. устройство...Ексхибиционизъм в трета възраст.Грозно е.

    15:27 16.04.2026

  • 6 Аз да

    1 0 Отговор
    Не съм пещерняк бе ?! А и към тресавищата нямам интереси!

    15:45 16.04.2026

  • 7 глоги

    0 0 Отговор
    Мадона ПРЕДСТАВИ новия си албум ... "Промотира" не е българска дума!

    15:53 16.04.2026

  • 8 Мдада...

    0 0 Отговор
    Не се и съмнявам, че тази колона може да я поеме отдолу.

    15:56 16.04.2026