Мадона промотира новия си албум с широко разтворени крака (ВИДЕО)

Мадона отново привлече вниманието на музикалната индустрия и публиката с индикации за предстоящо ново издание – първо след близо седемгодишна пауза в студийната ѝ дискография. 67-годишната изпълнителка използва профила си в Instagram, за да публикува серия от визуални и аудио фрагменти, които бързо предизвикаха засилен интерес сред фенове и анализатори.

Кадрите комбинират характерни за артистката елементи – ретроспективни препратки към предишни естетики, минималистичен визуален стил и провокативна сценография с широко отворени крака, понеже още от началото на кариерата си Мадона се влюбва в провокацията.

Към видеото е добавен кратък инструментален откъс с ясно изразено електронно звучене. В него се появяват надписи „Confessions on a Dance Floor“, „Confessions II“ и „COADF2“, което се интерпретира като директна препратка към албума Confessions on a Dance Floor. Издаден през 2005 г., проектът се счита за един от най-успешните в кариерата ѝ, с глобални продажби над 10 милиона копия и сингли като Hung Up и Sorry, които доминираха международните класации.

Появата на тези визуални и текстови елементи засилва очакванията, че предстоящият, 15-и студиен албум ще бъде концептуално продължение на този период от кариерата ѝ, белязан от силно клубно и денс звучене. Мадона обяви, че новият албум ще излезе на 3 юли.

Съществен елемент в новия проект е възобновеното сътрудничество с Стюарт Прайс, който стои зад продукцията на оригиналния „Confessions on a Dance Floor“. Прайс е сред ключовите фигури в електронната поп сцена от началото на XXI век, работил с артисти като Dua Lipa и The Killers, което допълнително засилва очакванията за съвременно звучене с ретро елементи.

Проектът се развива в контекста на активен период за Мадона, която през последните години отбеляза четири десетилетия на сцена с мащабното си турне „Celebration Tour“, обхванало ключови музикални пазари в Европа и Северна Америка. Наблюдатели на индустрията отбелязват, че потенциалното завръщане към естетиката на „Confessions“ може да се окаже стратегически ход, насочен към съчетаване на носталгия и актуални тенденции в поп и денс музиката.