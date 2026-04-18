Дъщерята на Хълк Хоган съжалява, че не е включена в завещанието му

Брук Хоган заяви, че съжалява за решението си да не бъде включена в завещанието на покойния си баща Хълк Хоган, като подчерта, че мотивите ѝ не са свързани с финансови интереси, а с липсата на контрол върху начина, по който ще бъде съхранено неговото наследство.

В интервю за Page Six тя посочва, че решението ѝ я лишава от възможността да участва в решения, свързани с паметта и публичния образ на баща ѝ. „Причината да съжалявам е, че нямам достъп до отговори и не мога да направя нищо след смъртта му – нито да помогна, нито да търся истината“, казва тя.

Брук допълва, че не може да взема никакви решения, свързани с наследството на Хоган, като твърди, че контролът е в ръцете на членове на семейството, с които тя няма отношения. По думите ѝ именно хората, от които се е опитвала да се дистанцира, в момента управляват активите и публичното наследство на покойния кечист.

37-годишната изпълнителка уточнява, че първоначално сама е поискала да бъде извадена от завещанието, водена от съображения за „спокойствие и сигурност“. Тя обаче не е очаквала, че впоследствие контролът ще бъде поет от лица, на които не вярва.

След смъртта на Хълк Хоган през юли 2025 г., когато той почина на 71-годишна възраст от сърдечен удар, стана ясно, че основен наследник е синът му Ник Хоган, докато съпругата му Скай Дейли е вписана като партньор. Общото състояние на кечиста се оценява на близо 5 милиона долара.

Брук Хоган подчертава, че не се интересува от наследството като финансов ресурс, но би искала да има възможност да влияе върху начина, по който баща ѝ ще бъде представян след смъртта му. Тя отбелязва, че би предпочела да използва средствата за благотворителност или да ги сподели със семейството.

Изпълнителката споделя също, че е поискала лични вещи на баща си с емоционална стойност, но първоначално не е получила желаното. „Исках кръста, който носеше, но получих други вещи, които не са имали значение за него“, казва тя.

Отношенията в семейството остават обтегнати. Брук заявява, че не поддържа контакт с брат си Ник, както и с майка си Линда Хоган, като определя преживяното като резултат от дългогодишни конфликти. По думите ѝ тя се стреми да прекъсне този модел и да не участва в подобни взаимоотношения.