Дъщерята на Хълк Хоган съжалява, че не е включена в завещанието му

Брук Хоган заяви, че съжалява за решението си да не бъде включена в завещанието на покойния си баща Хълк Хоган, като подчерта, че мотивите ѝ не са свързани с финансови интереси, а с липсата на контрол върху начина, по който ще бъде съхранено неговото наследство.
В интервю за Page Six тя посочва, че решението ѝ я лишава от възможността да участва в решения, свързани с паметта и публичния образ на баща ѝ. „Причината да съжалявам е, че нямам достъп до отговори и не мога да направя нищо след смъртта му – нито да помогна, нито да търся истината“, казва тя.
Брук допълва, че не може да взема никакви решения, свързани с наследството на Хоган, като твърди, че контролът е в ръцете на членове на семейството, с които тя няма отношения. По думите ѝ именно хората, от които се е опитвала да се дистанцира, в момента управляват активите и публичното наследство на покойния кечист.
37-годишната изпълнителка уточнява, че първоначално сама е поискала да бъде извадена от завещанието, водена от съображения за „спокойствие и сигурност“. Тя обаче не е очаквала, че впоследствие контролът ще бъде поет от лица, на които не вярва.
След смъртта на Хълк Хоган през юли 2025 г., когато той почина на 71-годишна възраст от сърдечен удар, стана ясно, че основен наследник е синът му Ник Хоган, докато съпругата му Скай Дейли е вписана като партньор. Общото състояние на кечиста се оценява на близо 5 милиона долара.
Брук Хоган подчертава, че не се интересува от наследството като финансов ресурс, но би искала да има възможност да влияе върху начина, по който баща ѝ ще бъде представян след смъртта му. Тя отбелязва, че би предпочела да използва средствата за благотворителност или да ги сподели със семейството.
Изпълнителката споделя също, че е поискала лични вещи на баща си с емоционална стойност, но първоначално не е получила желаното. „Исках кръста, който носеше, но получих други вещи, които не са имали значение за него“, казва тя.
Отношенията в семейството остават обтегнати. Брук заявява, че не поддържа контакт с брат си Ник, както и с майка си Линда Хоган, като определя преживяното като резултат от дългогодишни конфликти. По думите ѝ тя се стреми да прекъсне този модел и да не участва в подобни взаимоотношения.
1 Мишо Дудикоф 🥷
Дуен Джонсон се боцка със стероиди. Скалата е фейк! Хоган винаги е бил натурален здравеняк. Затва ги биеше всички.
Коментиран от #3
16:58 18.04.2026
2 и събка
амче да беше му пристанала та да не се жалва
17:00 18.04.2026
3 БеГемот
До коментар #1 от "Мишо Дудикоф 🥷":Хахаха добре....вярвай си ...
18:04 18.04.2026
4 изключена е защото
Баща й беше категорично против.
18:28 18.04.2026
5 Свако
6 Пацо
До коментар #5 от "Свако":Май не е точно така - ти ако си имотен и реализирал се човек, ще искаш да оставиш делото си на хора които го разбират, обичат или са просто последните на които можеш да се довериш, ПРЕДИ ДА ГО ОСТАВИШ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ!!!
Дайте да се образоваме, колко ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ се налива от такива хора - защото територията се РАЗШИРЯВА! Обръщайте внимание на наследството! Ако имате потомци ще имате (някаква) защита на материалното си имущество - другото могат да го оспорят за "Добро утро!" с арменски съдия, като нашата в Парламента, дето завършва на ЯМ... опааа ЯН!
23:09 18.04.2026
