Сара Фъргюсън е забелязана за пръв път след скандалите с Епстийн в луксозен ски курорт (СНИМКИ)

18 Април, 2026 14:31 1 575 3

Бившата съпруга на принц Андрю е била забелязана в Австрия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Сара Фъргюсън беше заснета публично за първи път от повече от седем месеца насам по време на престой в луксозен ски курорт в Австрия, съобщава британското издание The Sun.

66-годишната бивша съпруга на принц Андрю е била облечена в спортно облекло – тъмносиньо яке и панталон, с бяла шапка и очила, докато се разхожда в малко алпийско селище. Точната локация не се разкрива, но източници описват мястото като спокойно и уединено.

Според информацията Фъргюсън съзнателно избягва общественото внимание през последните месеци, като е избрала отдалечен район в Алпите, където може да остане извън общественото внимание.

Това е първата ѝ публична поява от септември 2025 г., когато присъства на погребението на Катрин, херцогиня на Кент в Уестминстърската катедрала. На церемонията присъстваха и Чарлз III, както и други висши представители на кралското семейство, включително принц Уилям и Кейт Мидълтън. Фъргюсън беше заедно с бившия си съпруг принц Андрю.

Оттогава тя избягва публични изяви на фона на продължаващия скандал около Андрю и връзките му с Джефри Епстийн. През февруари принцът беше задържан по обвинения, свързани с предполагаемо предаване на поверителни документи, което той отрича.

Ситуацията доведе и до промени в жилищния статус на двойката. След решение на крал Чарлз III Андрю беше лишен от титлите си и задължен да освободи резиденцията Royal Lodge. Според медийни публикации Фъргюсън е разчитала на престой при приятели, включително Присила Пресли, като част от обкръжението ѝ в САЩ е изразило резерви да я приема заради асоциацията със скандала.

Източници твърдят, че възможността тя да остане при дъщеря си принцеса Юджини в Ню Йорк също не е била разглеждана като подходяща, предвид стремежа на семейството да ограничи публичните последствия от случая.

По-рано беше съобщено, че Сара Фъргюсън е потърсила помощ в Paracelsus Recovery Clinic – частна клиника, специализирана в лечение на зависимости, психично здраве и възстановяване при хронични състояния, където се предлага индивидуална и дискретна грижа.


  • 1 Сара

    7 0 Отговор
    Андрю гол да го бара!

    14:39 18.04.2026

  • 2 трясъ

    9 0 Отговор
    Колко пъти още ще пишете за тези отношения между тоя,тая и оня,и оная?! Айде, престанете,бе хора!

    14:44 18.04.2026

  • 3 Име

    4 0 Отговор
    Банско?

    16:05 18.04.2026