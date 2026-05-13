Кралски биограф: Хари и Уилям били скарани още преди Меган Маркъл да се появи

Отношенията между принц Уилям и принц Хари са били обтегнати много преди появата на Меган Маркъл в британското кралско семейство, твърди кралският биограф Кристофър Андерсен.

В интервю за Page Six авторът на книгата „Кейт! Смелостта, достойнството и силата на жената, която ще бъде кралица“ заявява, че напрежението между двамата братя съществува още от детските им години.

„Хората така и не обърнаха внимание на факта, че между Хари и Уилям е имало напрежение още когато са били деца и са се боричкали на задната седалка в колата“, казва Андерсен.

По думите му на принц Хари отрано е било показвано, че заема второстепенно място в монархията спрямо по-големия си брат, наследник на трона.

„На Хари много ясно му е било дадено да разбере, че е по-нисшият. Това е оставило дълбока следа и в крайна сметка е обрекло отношенията им“, твърди биографът.

Темата присъства и в мемоарната книга на херцога на Съсекс „Резервният“, публикувана през 2023 г. В нея Хари описва различното отношение към двамата братя още в детството им. Той разказва, че стаята му в двореца Кенсингтън е била значително по-малка и по-скромна от тази на Уилям.

„Моята половина от стаята беше много по-малка и далеч не толкова луксозна“, пише Хари. „Никога не попитах защо. Не ме интересуваше. Но и нямаше нужда да питам.“

В книгата си принцът твърди още, че Уилям реагирал хладно на идеята за създаването на „Игрите Invictus“ — международната спортна инициатива за ранени военнослужещи, основана от Хари през 2014 г. Според него реакцията на брат му била продиктувана от съперничество.

Отношенията между двамата допълнително се влошават след началото на връзката на Хари с Меган Маркъл. В мемоарите си херцогът описва конфликт между тях, породен от публикации в медиите за поведението на Маркъл, който прераснал във физическа разправа. По думите на Хари, Уилям го блъснал на пода по време на скандала.

Двамата братя не поддържат активен контакт от години.

Кристофър Андерсен твърди, че принцесата на Уелс Кейт Мидълтън нееднократно е опитвала да помири съпруга си и неговия брат.

Като пример той посочва погребението на принц Филип през 2021 г., когато Кейт умишлено се отдръпнала, след като Хари се присъединил към нея и Уилям, за да им даде възможност да разговарят насаме. „Тя искрено искаше да се помирят“, казва Андерсен.