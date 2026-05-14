Камила не одобрявала Кейт Мидълтън за принц Уилям, била твърде обикновена

Кралица Камила първоначално е била сред най-острите критици на Кейт Мидълтън и дори се е противопоставяла на брака ѝ с принц Уилям. Това твърди кралският биограф Кристофър Андерсен в новата си книга „Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen“, публикувана миналата седмица.

Според автора съпругата на крал Чарлз III смятала, че бъдещата принцеса на Уелс „не е достатъчно подходяща“ за бъдещ монарх, тъй като не произхождала от аристократично семейство.

„Тя нямаше благородническа кръв“, пише Андерсен, като допълва, че Камила възприемала Кейт като „твърде обикновена“ за ролята на съпруга на бъдещ крал.

В книгата се твърди още, че Камила винаги се е възприемала като „любовницата на един крал, а не като кралица“ и е подкрепяла избора на принцеса Даяна за съпруга на Чарлз през 1981 г.

Андерсен посочва, че част от двореца също не е приемала с ентусиазъм връзката между принц Уилям и Кейт Мидълтън, които се запознават по време на следването си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия.

„Хора като Камила не я искаха, защото смятаха, че е твърде обикновена, за да бъде съпруга на бъдещ крал“, пише биографът. Според него Камила се противопоставяла на „корените от работническата класа“ на Кейт.

Родителите на принцесата на Уелс — Карол и Майкъл Мидълтън — са бивши служители на British Airways, които по-късно създават успешен бизнес за парти артикули.

Според книгата Камила била убедена, че бъдещият крал на Великобритания трябва да се ожени за представителка на кралско или поне британско аристократично семейство, а не за „потомка на миньори, чиято майка е израснала в общинско жилище и е работила като стюардеса“.

Андерсен твърди още, че Камила възприемала Карол Мидълтън като „амбициозна опортюнистка“ и смятала, че разпознава „интригант, когато види такъв“.

Представители на кралица Камила и Кейт Мидълтън не са коментирали публично твърденията от книгата.

Принц Уилям и Кейт се сгодяват през октомври 2010 г., а сватбата им се състоя през април 2011 г. в Уестминстърското абатство.

Според биографа малко преди церемонията Чарлз и Камила са засегнали бъдещата принцеса, като поискали тя да промени изписването на името си от Catherine с „C“ на Katherine с „K“. Причината била, че още един кралски монограм с буквата „C“ щял да бъде „прекалено много“.

Авторът твърди, че принц Уилям реагирал гневно на предложението, определяйки го като обидно, след което темата била окончателно прекратена.

В книгата се посочва още, че в първите години от връзката си Уилям и Кейт често били обект на „подмятания и критики“, голяма част от които идвали от обкръжението на Камила. Според Андерсен обаче Кейт „никога не е допуснала грешна стъпка“.

Днес принцът и принцесата на Уелс имат три деца — принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.