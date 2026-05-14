Камила не одобрявала Кейт Мидълтън за принц Уилям, била твърде обикновена

14 Май, 2026 15:58 1 310 13

Кралицата-консорт искала съпруга с благородническа кръв за принц Уилям

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралица Камила първоначално е била сред най-острите критици на Кейт Мидълтън и дори се е противопоставяла на брака ѝ с принц Уилям. Това твърди кралският биограф Кристофър Андерсен в новата си книга „Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen“, публикувана миналата седмица.

Според автора съпругата на крал Чарлз III смятала, че бъдещата принцеса на Уелс „не е достатъчно подходяща“ за бъдещ монарх, тъй като не произхождала от аристократично семейство.

„Тя нямаше благородническа кръв“, пише Андерсен, като допълва, че Камила възприемала Кейт като „твърде обикновена“ за ролята на съпруга на бъдещ крал.

В книгата се твърди още, че Камила винаги се е възприемала като „любовницата на един крал, а не като кралица“ и е подкрепяла избора на принцеса Даяна за съпруга на Чарлз през 1981 г.

Андерсен посочва, че част от двореца също не е приемала с ентусиазъм връзката между принц Уилям и Кейт Мидълтън, които се запознават по време на следването си в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия.

„Хора като Камила не я искаха, защото смятаха, че е твърде обикновена, за да бъде съпруга на бъдещ крал“, пише биографът. Според него Камила се противопоставяла на „корените от работническата класа“ на Кейт.

Родителите на принцесата на Уелс — Карол и Майкъл Мидълтън — са бивши служители на British Airways, които по-късно създават успешен бизнес за парти артикули.

Според книгата Камила била убедена, че бъдещият крал на Великобритания трябва да се ожени за представителка на кралско или поне британско аристократично семейство, а не за „потомка на миньори, чиято майка е израснала в общинско жилище и е работила като стюардеса“.

Андерсен твърди още, че Камила възприемала Карол Мидълтън като „амбициозна опортюнистка“ и смятала, че разпознава „интригант, когато види такъв“.

Представители на кралица Камила и Кейт Мидълтън не са коментирали публично твърденията от книгата.

Принц Уилям и Кейт се сгодяват през октомври 2010 г., а сватбата им се състоя през април 2011 г. в Уестминстърското абатство.

Според биографа малко преди церемонията Чарлз и Камила са засегнали бъдещата принцеса, като поискали тя да промени изписването на името си от Catherine с „C“ на Katherine с „K“. Причината била, че още един кралски монограм с буквата „C“ щял да бъде „прекалено много“.

Авторът твърди, че принц Уилям реагирал гневно на предложението, определяйки го като обидно, след което темата била окончателно прекратена.

В книгата се посочва още, че в първите години от връзката си Уилям и Кейт често били обект на „подмятания и критики“, голяма част от които идвали от обкръжението на Камила. Според Андерсен обаче Кейт „никога не е допуснала грешна стъпка“.

Днес принцът и принцесата на Уелс имат три деца — принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 док

    15 1 Отговор
    Това не е наш проблемъ.

    16:02 14.05.2026

  • 2 Огледалото ще се спука от страх

    29 2 Отговор
    Дааа, камилата е необикновен крокозъбъл, не може да се сравнява с миловидната за англичанка Кейт! По принцип тези синьокръвните са си Джурасик парк, могат без дегизировка да участват във филми с чудовища.

    16:03 14.05.2026

  • 3 Как

    23 2 Отговор
    Така една Камила не одобрява една принцеса

    16:11 14.05.2026

  • 4 Цвете

    17 3 Отговор
    НАМЕРИЛА СЕ КОЯ ДА КРИТИКУВА.НЕ СЕ ВИДИ В ОГЛЕДАЛОТО НА КАКВО ПРИЛИЧА? 😋ЗАЩОТО ТИ СИ " МНОГО " ПОДХОДЯЩА ,НАЛИ?

    16:25 14.05.2026

  • 5 Сатана Z

    20 2 Отговор
    "Кралицата-консорт искала съпруга с благородническа кръв за принц Уилям"

    Сиреч, някоя първа братовчедка.

    16:27 14.05.2026

  • 6 вижда се

    15 3 Отговор
    А истинската камила е по кррасива от съименничката си !!

    16:28 14.05.2026

  • 7 Ме боли осветителното тяло

    9 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    16:52 14.05.2026

  • 8 Христо

    7 3 Отговор
    Да, права е, момичето е простовато.
    Не е въпросът в благородническата кръв, просто си е такава. Те пък и благородниците им едни духовни, едни интелектуали... Но можеше и по-добър брак да сключи бъдещият крал Уилям

    17:05 14.05.2026

  • 9 Айше

    6 0 Отговор
    Изключително актуална информация :)

    18:36 14.05.2026

  • 10 6135

    2 2 Отговор
    Камила възприемала Кейт като „твърде обикновена“

    Пак изгубени в превода...
    Английското "common" в случая не означава "обикновен" а "от простолюдието", демек не от благородието.

    18:52 14.05.2026

  • 11 ха ха Хо

    7 0 Отговор
    Защото пък Камила е много,,знатна,,баща и е майор а майка и е дъщеря на 3-тия барон Ашкомб.Барон е най-ниската титла а прабаба ѝ, Алис Кепел, е известна като любовница на крал Едуард VII, т.е наследствена любовница.

    20:29 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тази камила

    1 0 Отговор
    няма думата, тя не е никаква там.
    Браво на Уйлям, за избора му, това е изборът на сърцето и кралят трябва да живее с някоя, която ще обича цял живот. Това е което има значение за здравия брак.

    00:58 15.05.2026