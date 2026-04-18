Мадона изненадващо се присъедини към Сабрина Карпентър на Coachella за нов дует (ВИДЕО)

18 Април, 2026 15:42 1 335 9

Двете блондинки изпълниха култовите хитове на Мадона “Vogue,” “Like a Prayer” и нов дует

Кадър: X
Кадър: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След дни на спекулации, Мадона направи изненадваща поява по време на участието на Сабрина Карпентър като хедлайнер на фестивала Coachella в петък вечер.

Поп иконата се появи към края на сета, изпълнявайки емблематичните „Vogue“ и „Like a Prayer“, както и нов дует с Карпентър, за който се предполага, че ще бъде включен в предстоящия албум Confessions II. Участието беше интегрирано в изпълнението на песента „Juno“, която традиционно в турнето на Карпентър включва "арест" на знаменитост от публиката.

В обръщение към публиката Мадона припомни, че преди 20 години е дебютирала на Coachella с изпълнение в танцовата сцена, където за първи път представя материал от албума Confessions on a Dance Floor в САЩ. Тя определи настоящото си завръщане като „затваряне на кръга“, подчертавайки символиката на момента.

Двете изпълнителки продължиха с дуетно изпълнение на „Like a Prayer“, съпроводено от сценография с танцьори, облечени в монашески костюми. В изказването си Мадона акцентира върху обединяващата роля на музиката и способността ѝ да преодолява различията между хората.

Появата ѝ идва дни, след като кралицата на поп музиката съобщи за новия си студиен проект „Confessions II“, планиран да излезе на 3 юли чрез Warner Records. Албумът ще бъде първият ѝ от седем години насам и бележи възобновено сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс. В деня на участието си тя представи и новата песен „I Feel So Free“ в ефира на iHeartRadio.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хи хи хи

    5 5 Отговор
    Тези, ще са си ударили по една .............🤣

    16:15 18.04.2026

  • 3 ГИЛФ Ловър

    5 5 Отговор
    Бабетата са огин. Еднъж като им дигнеш краката, се дигнати си остават, докато не дръпнеш на обратно докато каже щрак.

    16:18 18.04.2026

  • 4 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Какво жалко свърталище за днешната изнежена публика в сравнение с Woodstock или Ozzy fest в Москва през 1991 където Пантера забиха пред 1.6 милионна публика и по спомен на Фил Анселмо бандата е била настанена в палатка без никакви екстри но такива чудо не са очаквали изобщо.

    16:50 18.04.2026

  • 5 Цвете

    3 5 Отговор
    МНОГО Е ГОТИНА.А ДВЕТЕ СА ЧУДЕСНИ. КОЙТО СИ ГО МОЖЕ, ГО ПРАВИ С КЕФ.👍

    Коментиран от #6

    17:07 18.04.2026

  • 6 Ко мога?

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Да лйепят протйезите с Корега?

    17:10 18.04.2026

  • 7 Цвете

    4 5 Отговор
    17:10 18.04.2026

  • 8 Когато

    7 2 Отговор
    Одъртеят, изкуфеят!

    17:34 18.04.2026

  • 9 газов инжекцион

    2 0 Отговор
    Двете да си ги миришат с кеф и двете да не повърнат или да си казват пръдли!

    07:29 19.04.2026