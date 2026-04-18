Мадона изненадващо се присъедини към Сабрина Карпентър на Coachella за нов дует (ВИДЕО)

След дни на спекулации, Мадона направи изненадваща поява по време на участието на Сабрина Карпентър като хедлайнер на фестивала Coachella в петък вечер.
Поп иконата се появи към края на сета, изпълнявайки емблематичните „Vogue“ и „Like a Prayer“, както и нов дует с Карпентър, за който се предполага, че ще бъде включен в предстоящия албум Confessions II. Участието беше интегрирано в изпълнението на песента „Juno“, която традиционно в турнето на Карпентър включва "арест" на знаменитост от публиката.
April 18, 2026
В обръщение към публиката Мадона припомни, че преди 20 години е дебютирала на Coachella с изпълнение в танцовата сцена, където за първи път представя материал от албума Confessions on a Dance Floor в САЩ. Тя определи настоящото си завръщане като „затваряне на кръга“, подчертавайки символиката на момента.
Madonna - Bring Your Love (new song feat. Sabrina Carpenter) LIVE at Coachella 2026 pic.twitter.com/PzLIx3jSDT— misses anselmo (@missesanselmo) April 18, 2026
Двете изпълнителки продължиха с дуетно изпълнение на „Like a Prayer“, съпроводено от сценография с танцьори, облечени в монашески костюми. В изказването си Мадона акцентира върху обединяващата роля на музиката и способността ѝ да преодолява различията между хората.
Появата ѝ идва дни, след като кралицата на поп музиката съобщи за новия си студиен проект „Confessions II“, планиран да излезе на 3 юли чрез Warner Records. Албумът ще бъде първият ѝ от седем години насам и бележи възобновено сътрудничество с продуцента Стюарт Прайс. В деня на участието си тя представи и новата песен „I Feel So Free“ в ефира на iHeartRadio.
16:15 18.04.2026
16:18 18.04.2026
16:50 18.04.2026
17:07 18.04.2026
До коментар #5 от "Цвете":Да лйепят протйезите с Корега?
17:10 18.04.2026
17:10 18.04.2026
17:34 18.04.2026
07:29 19.04.2026