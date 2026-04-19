Дъщерята на Мира Добрева криела кои са родителите ѝ, за да не я тормозят

19 Април, 2026 09:53 2 068 19

Връстниците на Лора я биели и ѝ се подигравали заради известните ѝ родители

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дъщерята на популярната телевизионна водеща Мира Добрева – Лора, разкри една дълбоко лична и болезнена истина, която разтърси зрителите и отвори тема, за която рядко се говори открито: цената на известността на родителите, платена от детето им.

В студиото на „Животът по действителен случай“ тя разказа болезнената история на детството си, белязано от страх, срам и самота.

„Трябваше да се оправдавам и да крия кои са родителите ми…“, споделя емоционално Лора.

За кратък период Лора попада в държавно училище, което бързо става сцена на тормоз, страх и подозрения. Останалите ѝ връстници не я оставяли на мира заради това чия дъщеря е.

„Биеха ме до гардеробите…“, гласи разтърсващото ѝ признание.

Нещата стигат до такава крайност, че Лора си пожелава от Дядо Коледа не играчка, а да се отърве от ежедневието си. Следват срещи с психолог.

Днес Лора е пораснала. Усмихната, уверена, присъстваща в социалните мрежи като инфлуенсър и използва платформата си, за да покаже, че е преодоляла болката и да даде кураж и на други.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То си

    19 2 Отговор
    Е за срам, щото Мира много обича да се бомбардира!

    09:58 19.04.2026

  • 2 Ура,,Ура

    24 2 Отговор
    Цяла нощ не съм спал, за да разбера какво става с дъщерята на Мира. Сега ще дремна. Успокоих се. После ще гласувам.

    Коментиран от #5

    10:02 19.04.2026

  • 3 черна дъска

    26 1 Отговор
    Чак пък толкова известни...
    Малко ,по- скромно и не толкова сълзливо!

    10:08 19.04.2026

  • 4 Е колко

    24 1 Отговор
    да са известни?

    10:11 19.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    16 1 Отговор
    Таа лелка съвсем изплиска легенья.

    10:24 19.04.2026

  • 7 аБе,

    15 0 Отговор
    И Лора взе да си измисля глупотии.Съучениците и едва ли са гледали предавания с майка и а баща и дори не е се знае кой е в публичното пространство.Лора никога не го споменава.Залепила се е за майка си и за съжаление ще повтори съдбата и,а има потенциал за повече.

    10:32 19.04.2026

  • 8 И кои

    16 0 Отговор
    И кои са неизвестните й родители, че въпреки напъните пак не ги научихме?!

    10:39 19.04.2026

  • 9 помо-о-ощ!

    17 0 Отговор
    Избавете ни от тази нахална помакиня.То вече не се търпи.Очаквам вече да научим какво уринира-одеколон "Тройной" или "Ричи".Вече включи и дъщеря си в тормоза на обществото.Защо го правите,че и давате трибуна?Значи си плаща?Но пък откъде има пари?Изключително нахална и нагла жена.

    10:43 19.04.2026

  • 10 Про стачка

    10 1 Отговор
    То и аз да съм дъщеря на Мира ще крия от срам .
    Ама писмен няма да стана грипозна и да се правя на итрересна из мрежата .

    11:17 19.04.2026

  • 11 Мдаа

    9 1 Отговор
    Никой не го интересува пропадналия живот на една разпо.ретина

    11:30 19.04.2026

  • 12 Гост1

    11 2 Отговор
    И тази е кукумицин като майкай и двете са по драмата .

    11:32 19.04.2026

  • 13 Тото 1 и Тото 2

    6 0 Отговор
    И кои са наистина родителите й , че да я бият даже за това ????????? Да не са Борисов и Пеевски например ?

    11:44 19.04.2026

  • 14 ВСЪЩНОСТ !!!

    10 1 Отговор
    Криела кои са родителите й…че какво толкова са родителите й….младата ки фли чка криела какво е името на старата киф ла…страшно интересно!

    12:32 19.04.2026

  • 15 Случаен

    5 0 Отговор
    А аз се чудех защо точно тя текламираше т.хартия "Емека" и други след нея!

    13:59 19.04.2026

  • 16 Малко бой е яла

    4 0 Отговор
    Тази защо смята че ни е интересна

    15:49 19.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бориан от Борово

    3 0 Отговор
    Ами то баща й е неизвестен, как ще крие нещо, което го няма? А за майка й разбирам - тя е лигава, досадна - как няма да я бият. Я да ходите и трите да нижете тютюн там, откъдето сте дошли, не ви отива да се правите на гражданки.

    17:42 19.04.2026

  • 19 КАФЕ С ЦИГАРКИ НА ПРИПЕК

    1 0 Отговор
    ДОКАТО СЪГРАЖДАНИТЕ И ОТ РОДОПИТЕ САДЯТ И КОПАЯТ КСРТОФИ И ТЮТЮН.....

    18:19 19.04.2026