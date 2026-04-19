Дъщерята на Мира Добрева криела кои са родителите ѝ, за да не я тормозят

Дъщерята на популярната телевизионна водеща Мира Добрева – Лора, разкри една дълбоко лична и болезнена истина, която разтърси зрителите и отвори тема, за която рядко се говори открито: цената на известността на родителите, платена от детето им.
В студиото на „Животът по действителен случай“ тя разказа болезнената история на детството си, белязано от страх, срам и самота.
„Трябваше да се оправдавам и да крия кои са родителите ми…“, споделя емоционално Лора.
За кратък период Лора попада в държавно училище, което бързо става сцена на тормоз, страх и подозрения. Останалите ѝ връстници не я оставяли на мира заради това чия дъщеря е.
„Биеха ме до гардеробите…“, гласи разтърсващото ѝ признание.
Нещата стигат до такава крайност, че Лора си пожелава от Дядо Коледа не играчка, а да се отърве от ежедневието си. Следват срещи с психолог.
Днес Лора е пораснала. Усмихната, уверена, присъстваща в социалните мрежи като инфлуенсър и използва платформата си, за да покаже, че е преодоляла болката и да даде кураж и на други.
