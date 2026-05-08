Дъщерята на Надежда Нейнски завладя Милано с талантите си

8 Май, 2026 09:39

Нина фон Руп е архитект и дизайнер с международна кариера

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

По-малката дъщеря на Надежда Нейнски, е изградила успешна кариера и личен живот в сърцето на италианския дизайн – Милано. Нина фон Руп е архитект и дизайнер с международна кариера. Завършва архитектура в Милано и остава да живее в Италия, където развива професионалния си път. От 2006 г. тя е асистент дизайнер в "Рошесо" в Милано. Още в първите години на следването си Нина стажува по 10 часа на ден в ателието на един от най-големите италиански архитекти – Стефано Боери. Изгражда и собствено портфолио в областта на архитектурата и интериорния дизайн. Била е арт директор в голяма италианска фирма, пишат от "Ретро". Професионалната ѝ биография включва участие в проекти за луксозни витрини на световни брандове.

В последните години Нина фон Руп заема и позицията креативен директор в международна платформа, специализирана в подбора и управлението на уникални локации за събития. Компанията работи с исторически имоти – замъци, частни резиденции, вили и градини, които се предоставят за сватби, корпоративни събития, културни прояви, частни тържества и филмови продукции. Дейността ѝ свързва собственици на подобни пространства с клиенти от различни държави по цял свят и планира, и координира събитията. Нина отговаря за концептуалното развитие на проектите, визуалната комуникация и креативната стратегия на бранда на международно ниво.

Припомняме, че през март 2024 г. Нина сключи брак с Рафаел Залцман фон Руп – германец с индийска кръв. Сватбената церемония тогава се състоя в резиденция "Евксиноград" и събра над 200 гости. Партито включваше жива музика и многостепенно меню, а събитието беше оценено като едно от най-мащабните в светските среди. Съпругът ѝ Рафаел фон Руп се занимава с хуманитарна дейност и е ангажиран с международната благотворителна организация Mary’s Meals, която работи в подкрепа на деца в нужда. Към момента Нина и съпругът ѝ живеят основно в Милано.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Престанете

    45 2 Отговор
    да дразните народа с тия боклуци и потомството им!!!

    09:42 08.05.2026

  • 3 Добре ,

    9 5 Отговор
    че си хвана мъж от благороднически род и с име !

    Коментиран от #31

    09:42 08.05.2026

  • 4 честен ционист

    26 3 Отговор
    Другата щерка прати у харема на някакъв богат турчин.

    09:42 08.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Обеднели благородници се женят за български милионерки.

    09:42 08.05.2026

  • 6 в кратце

    9 5 Отговор
    Надежда Нейнска,а не Нейнски! Тя е жена.

    Коментиран от #17

    09:42 08.05.2026

  • 7 коко

    23 1 Отговор
    Това на кого е интересно? По-добре публикувайте някоя рецепта.

    09:43 08.05.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    26 3 Отговор
    Майка ѝ какви таланти има охооо – питайте Стоянов и Костов.

    09:43 08.05.2026

  • 9 Някой чувал

    21 3 Отговор
    ли е за нея в Милано. За целия свят няма смисъл да говорим.

    09:43 08.05.2026

  • 10 Подозирам

    18 2 Отговор
    Че е крайно некадърна, но много правоверна на Украйна и Урсулианците, наградена заради това, и заради предателствата на мама, с този пост!!!
    Като жена - На фон Руп не бих и рупал джоджена!!!

    09:43 08.05.2026

  • 11 глоги

    5 5 Отговор
    Нина фон Руп е архитектКА и дизайнерКА с международна кариера.

    09:44 08.05.2026

  • 12 Сталин

    21 2 Отговор
    Кошерни ууроди

    09:45 08.05.2026

  • 13 честен ционист

    21 3 Отговор
    "през март 2024 г. Нина сключи брак с Рафаел Залцман фон Руп – германец с индийска кръв"

    Залцман е еврейска фамилия и означава търговец на сол. Залцман е еквивалент на Шломо/Соломон.

    Коментиран от #14, #15

    09:46 08.05.2026

  • 14 Сталин

    23 2 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Всичките на снимката са жидове,криминални паразити

    09:48 08.05.2026

  • 15 Истини

    14 2 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Тези истини не ги коментират, не е политкоректно. Нормално е все пак еврейка да е с евреин. Пък бил той и германистаноиндиец

    09:49 08.05.2026

  • 16 От 90те знаем

    15 2 Отговор
    От 90те знаем, че таланта на детето расте с продажността родителя политик.

    09:50 08.05.2026

  • 17 3а по-точно

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    си е еврейка, значи всичко е точно.

    09:50 08.05.2026

  • 18 Тиква

    8 2 Отговор
    От хиена, човек не става.

    09:52 08.05.2026

  • 19 Чифитки

    8 1 Отговор
    Фон, мон, от индиански клон!

    09:53 08.05.2026

  • 20 ?????

    11 1 Отговор
    Ха ха.
    Статията намирисва на платена, но необявена реклама.

    09:57 08.05.2026

  • 21 не ни занимавайте с тези...

    5 2 Отговор
    С изтекла инфо Гро-зното Наде Нейская - а - и зема предишната длъжност. Това е показателно за бъдещето правителство. То ще е от същите антинародни предатели. Излъгаха ни да гласуваме за Радев.

    Ненска е замстник а Паси. Иска ядрено оръжие в България

    09:57 08.05.2026

  • 22 Бай той Толстой

    7 2 Отговор
    Значи,женена за тъмнозелен и разнася кетъринг по купоните?😁 Отлична кариера за дъщерята на член на колониалната администрация на Територията.

    10:00 08.05.2026

  • 23 Глупости

    2 1 Отговор
    Имам бизнес там даже и не съм чУвал за нея

    Коментиран от #30

    10:05 08.05.2026

  • 24 Едни парвенюта

    6 1 Отговор
    Се събрали с други такива! Германски фон, демек благородник, от индийски произход!!!!! Изобщо - тюрлю гювеч, мила моя майнольо!

    10:06 08.05.2026

  • 25 жик так

    6 1 Отговор
    Тая статия сигурно е платена .
    Германец с индийска кръв ??!! Бе такова животно нема !!!
    И наща кака е набарала циганейшън в Германия , че тук са ни малко !!

    10:08 08.05.2026

  • 26 НАДА СДС КРАДЛАТА

    3 1 Отговор
    Направи такава България, че даже и дъщеря и е избягала.

    10:10 08.05.2026

  • 27 БКП принцеси с усет към лустрото.

    1 1 Отговор
    Фокусирана върху Кетъринга - небрежно пропуснато в Биографията й.

    10:10 08.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Будител

    1 0 Отговор
    22 злобни коментара. Вие изобщо не сте наред бе. Нито познавате хората , нито знаете неща за тях . Но плюете , плюете и пак плюете....погледнете себе си бе ! От Вас какво става , освен да злобеете и да плюете по форумите???

    10:18 08.05.2026

  • 30 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Глупости":

    Биснес ли имаш ????...събираш есента листата ли?

    10:20 08.05.2026

  • 31 Накратко

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Добре ,":

    Еврейка и циганин.

    10:25 08.05.2026