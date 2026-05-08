Дъщерята на Надежда Нейнски завладя Милано с талантите си

По-малката дъщеря на Надежда Нейнски, е изградила успешна кариера и личен живот в сърцето на италианския дизайн – Милано. Нина фон Руп е архитект и дизайнер с международна кариера. Завършва архитектура в Милано и остава да живее в Италия, където развива професионалния си път. От 2006 г. тя е асистент дизайнер в "Рошесо" в Милано. Още в първите години на следването си Нина стажува по 10 часа на ден в ателието на един от най-големите италиански архитекти – Стефано Боери. Изгражда и собствено портфолио в областта на архитектурата и интериорния дизайн. Била е арт директор в голяма италианска фирма, пишат от "Ретро". Професионалната ѝ биография включва участие в проекти за луксозни витрини на световни брандове.

В последните години Нина фон Руп заема и позицията креативен директор в международна платформа, специализирана в подбора и управлението на уникални локации за събития. Компанията работи с исторически имоти – замъци, частни резиденции, вили и градини, които се предоставят за сватби, корпоративни събития, културни прояви, частни тържества и филмови продукции. Дейността ѝ свързва собственици на подобни пространства с клиенти от различни държави по цял свят и планира, и координира събитията. Нина отговаря за концептуалното развитие на проектите, визуалната комуникация и креативната стратегия на бранда на международно ниво.

Припомняме, че през март 2024 г. Нина сключи брак с Рафаел Залцман фон Руп – германец с индийска кръв. Сватбената церемония тогава се състоя в резиденция "Евксиноград" и събра над 200 гости. Партито включваше жива музика и многостепенно меню, а събитието беше оценено като едно от най-мащабните в светските среди. Съпругът ѝ Рафаел фон Руп се занимава с хуманитарна дейност и е ангажиран с международната благотворителна организация Mary’s Meals, която работи в подкрепа на деца в нужда. Към момента Нина и съпругът ѝ живеят основно в Милано.