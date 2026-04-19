Учени твърдят, че са разбрали как е възникнал Гранд каньон

19 Април, 2026 11:04 1 503 7

Геоложката история на природния парк е на милиони години

Събина Андреева

Учени смятат, че са разкрили геоложката история на Гранд каньон в американския щат Аризона. Изследователите са успели да разберат как и кога река Колорадо е оформяла каньона в продължение на милиони години, преминавайки през региона, пише БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Чрез проучване на фини зрънца от минерала циркон в пясъка, съставен от седименти, пренесени от реката, и частици от пепел от отдавнашни вулканични изригвания, учените са успели да проследят пътя на реката в миналото.

Според изследването преди около 6,6 милиона години реката е започнала да се влива в голяма вдлъбнатина в земната повърхност в североизточната част на Аризона, като е образувала широко плитко езеро източно от мястото, където сега се намира Гранд каньон, отбелязва АФП.

С течение на времето езерната вода е преляла през ниска точка на брега на водния басейн преди около 5,6 милиона години, което е довело до протичането на реката, оформила региона на Гранд каньон.

След това реката е станала пълноводна и е преляла през няколко басейна по-надолу от Гранд каньон, достигайки до Калифорнийския залив преди около 4,8 милиона години. Вляла се е в морето в северозападната част на Мексико.

Езерото, което е достигало широчина от над 150 км, отдавна е изчезнало. Учените смятат, че е било разположено на мястото, където сега е резерватът на племето навахо.

„Учените отдавна спорят как е бил формиран Гранд каньон и нашето проучване допринася за този разговор", казва геологът Джон Хе от Калифорнийския университета в Лос Анджелис (UCLA), един от водещите автори на изследването, публикувано в списание „Сайънс“.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Ко речи?

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    По-скоро древните македонци.

    11:42 19.04.2026

  • 4 Сатана Z

    В Русия какви каньони има само.... тоя ряпа да яде!

    11:56 19.04.2026

  • 5 Марио

    Нищо не знаят, само си нагаждат някакви неща и прибавят много големи числа за по автентично. Когато бях в първи клас учехме че скороста на светлината е 280000 км/ч след поредната корекция казват че е над 300000. Така е и за Гранд каньон и за всичко за което нямат никаква представа.

    12:52 19.04.2026

  • 6 ИВАН

    Аха, разбра се, че нищо не се разбра, да става далавера само.

    17:35 19.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.