Владо Пенев: Бях срамежлив и пъпчив. Не вярвах, че ще стана актьор (ВИДЕО)

Популярният актьор Владо Пенев, познат с безбройните си роли в телевизията и театъра, направи изненадващо откровено признание за пътя си към сцената – път, осеян със съмнения, проблеми, но в крайна сметка завършва с успех.

В подкаста „ИЗВЪН Райската градина с Ева“ актьорът се връща назад към ученическите си години и описва себе си като притеснително и неуверено момче. „Бях комплексиран, пъпчив, несимпатичен. Не се водех от вървежните“, спомня си той.

Точно заради това изобщо не си представял бъдеще в киното или театъра. Мечтите му били насочени в съвсем различна посока – към историята и археологията, които и до днес остават негова страст. Владо Пенев дори бил приет да следва история, преди да подаде документи и за ВИТИЗ – днешния НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

„Не ми беше важно да съм актьор“, признава той. Решението му кое образование да избере се оказва повече от необичайно – измерил разстоянието с крачки до двата университета. ВИТИЗ бил по-близо до дома му и така съдбата го отвежда към актьорството.

Началото обаче не било никак есно. Колкото и да не се вярва, Владо Пенев бил толкова стамежлив, че дори не отишъл сам да се запише. В първите си дни в академията дори не знаел къде се намират елементарни неща като съблекалните и тоалетните. „Ходех си с дрехите от вкъщи, прибирах се, къпех се и пак излизах“, разказва той.

Семейството му приемало избора му с усмивка, а близки дори се съмнявали, че ще стигне до кандидатстудентските изпити. Въпреки това, в класа на преподавателите Николай Люцканов и Маргарита Младенова, Пенев постепенно открива любовта към сцената и започва да вярва в себе си.

„Когато завършихме, професорът ми написа: ‘Такъв път има пред Вас… не ме разочаровайте’“, спомня си актьорът.

Днес Владо Пенев е едно от най-разпознаваемите имена в българското кино и театър – доказателство, че понякога най-големите съдби започват от най-неочаквани решения.