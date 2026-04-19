Владо Пенев: Бях срамежлив и пъпчив. Не вярвах, че ще стана актьор (ВИДЕО)

19 Април, 2026 14:29 992 19

Началото му във ВИТИЗ било трудно

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният актьор Владо Пенев, познат с безбройните си роли в телевизията и театъра, направи изненадващо откровено признание за пътя си към сцената – път, осеян със съмнения, проблеми, но в крайна сметка завършва с успех.

В подкаста „ИЗВЪН Райската градина с Ева“ актьорът се връща назад към ученическите си години и описва себе си като притеснително и неуверено момче. „Бях комплексиран, пъпчив, несимпатичен. Не се водех от вървежните“, спомня си той.

Точно заради това изобщо не си представял бъдеще в киното или театъра. Мечтите му били насочени в съвсем различна посока – към историята и археологията, които и до днес остават негова страст. Владо Пенев дори бил приет да следва история, преди да подаде документи и за ВИТИЗ – днешния НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

„Не ми беше важно да съм актьор“, признава той. Решението му кое образование да избере се оказва повече от необичайно – измерил разстоянието с крачки до двата университета. ВИТИЗ бил по-близо до дома му и така съдбата го отвежда към актьорството.

Началото обаче не било никак есно. Колкото и да не се вярва, Владо Пенев бил толкова стамежлив, че дори не отишъл сам да се запише. В първите си дни в академията дори не знаел къде се намират елементарни неща като съблекалните и тоалетните. „Ходех си с дрехите от вкъщи, прибирах се, къпех се и пак излизах“, разказва той.

Семейството му приемало избора му с усмивка, а близки дори се съмнявали, че ще стигне до кандидатстудентските изпити. Въпреки това, в класа на преподавателите Николай Люцканов и Маргарита Младенова, Пенев постепенно открива любовта към сцената и започва да вярва в себе си.

„Когато завършихме, професорът ми написа: ‘Такъв път има пред Вас… не ме разочаровайте’“, спомня си актьорът.

Днес Владо Пенев е едно от най-разпознаваемите имена в българското кино и театър – доказателство, че понякога най-големите съдби започват от най-неочаквани решения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    Да каже на кой се е отдал в кревата и всичко ще се изясни

    14:35 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спокойно

    22 3 Отговор
    Не си станал актьор, а алкохолик и пе...раст

    14:39 19.04.2026

  • 4 Мартин Картофски

    21 4 Отговор
    Ти и в момента не си актьор. Кой те излъга, че си актьор, прoпадняк!

    Пейпал и Револют, за да не позволяваме такива хора да ни лъжат!

    14:40 19.04.2026

  • 5 Леля Пенка

    22 3 Отговор
    То пък един актьор.

    14:44 19.04.2026

  • 6 Марта

    15 2 Отговор
    Владо ме черпи един мек колбас.

    14:46 19.04.2026

  • 7 Янко К

    9 2 Отговор
    От десетина години години си актьор, добре, че стана

    14:48 19.04.2026

  • 8 За сметка

    15 1 Отговор
    на това живееш с марта вачкова, няма по-голяма роля.

    14:57 19.04.2026

  • 9 Миии

    14 2 Отговор
    И аз не вярвам, че си станал актьор!?

    14:59 19.04.2026

  • 10 Въй

    3 1 Отговор
    Не само ти си имал цътки,доста млади хора имат,това е част от половото съзряване на младежите и девойките.

    15:15 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сталин

    14 2 Отговор
    Ти и сега си същия дебил

    15:21 19.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 владко

    5 2 Отговор
    Бях срамежлив и пъпчив. Не вярвах, че кат станах актьор
    взех да намазвам покрай плямпането на манежа
    разни каки дет ме открехнаха напорист

    15:38 19.04.2026

  • 15 Перо

    6 1 Отговор
    Той и сега не е актьор, а дърт джендър!

    15:42 19.04.2026

  • 16 Няма страшно,

    3 1 Отговор
    ти и сега си такъв.

    15:44 19.04.2026

  • 17 Софийски селянин,

    6 1 Отговор
    Наборе а сега си пияндурник...

    15:54 19.04.2026

  • 18 Ма ти и сега не си

    2 0 Отговор
    Нищо че си мислиш обратното.

    16:20 19.04.2026

  • 19 ужас

    3 0 Отговор
    Сега какъв си. Красив и актьор ли си.

    16:47 19.04.2026