Джон Траволта изглежда неразпознаваем на червения килим в Кан (СНИМКИ)

16 Май, 2026 15:03 3 521 9

Актьорът показа изненадваща нова визия на филмовия фестивал в Кан

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джон Траволта привлече вниманието по време на Филмов фестивал в Кан с напълно различна визия на премиерата на режисьорския си дебют „Пропелер: Еднопосочен нощен полет“.

72-годишният актьор се появи на червения килим с кремава вълнена барета и очила, което промени значително познатия му образ. Траволта беше облечен в класически черен костюм с плетен елек, бяла риза и вратовръзка.

На премиерата актьорът позира заедно с дъщеря си Ела Траволта, която участва във филма. 26-годишната Ела се появи в елегантна черна рокля и диамантени бижута. Към тях се присъединиха 11-годишният актьор Кларк Шотуел и продуцентът Джейсън Бъргър.

Малко преди прожекцията в театър „Дебюси“ организаторите на фестивала изненадващо връчиха на Джон Траволта почетна „Златна палма“ за цялостен принос към киното. Отличието му беше поднесено лично от директора на фестивала Тиери Фремо.

„Това е нещо отвъд Оскарите“, заяви развълнуваният Траволта при приемането на наградата. Актьорът е двукратно номиниран за „Оскар“ за ролите си в Треска в събота вечер и Криминале.

По думите му той не е очаквал подобно признание. Джон Траволта благодари на ръководството на фестивала и определи отличието като „изключително смиряващо“. Тази година почетна „Златна палма“ получават още Питър Джаксън и Барбра Стрейзънд.

Звездата от "Брилянтин" разкри, че първоначално дори не е вярвал, че филмът му ще бъде включен в селекцията на Кан. Според Тиери Фремо продукцията е била първият официално одобрен филм за фестивала през 2026 г.

„Пропелер: Еднопосочен нощен полет“ е базиран на детска книга, написана от самия него през 1997 г. Сюжетът проследява младия любител на самолетите Джеф, изигран от Кларк Шотуел, и неговата майка, които предприемат пътуване към Холивуд. Ела Траволта влиза в ролята на стюардеса.

Ела е дъщеря на Джон Траволта и покойната Кели Престън, която почина през 2020 г. след битка с рак на гърдата. Семейството има още двама синове – Бен и Джет. Най-големият син Джет Траволта почина трагично през 2009 г. на 16-годишна възраст след тежък припадък по време на семейна ваканция на Бахамите.

През последните години Ела Траволта постепенно изгражда самостоятелна кариера в киното и модната индустрия. Миналата година тя се появи на корицата на специалното издание „Фантазия“ на списание HardCopy. Актьорският ѝ дебют беше още през 2009 г. във филма Стари кучета, където участва заедно с родителите си.

„Пропелер: Еднопосочен нощен полет“ ще бъде достъпен в платформата Apple TV+ от 29 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    4 14 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    Коментиран от #8

    15:04 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хамелеон

    3 7 Отговор
    Неразпознаваем - изчервил се е и се е слял с килима (особено ако има маймунско дупе).

    15:12 16.05.2026

  • 4 бушприт

    6 2 Отговор
    Актьорът е двукратно номиниран за филмовата награда „Оскар“ ,за ролите си във филмите: "Треска в събота вечер" и "Криминале".

    15:41 16.05.2026

  • 5 Дзак

    11 1 Отговор
    Все по-изискан!

    16:09 16.05.2026

  • 6 Мунчо

    1 1 Отговор
    Отзове се в черква, мерне се в седянка, така е от 1977 до 2026! Холивудски агент,
    издигнат от покойната принцеса! Велик!

    16:16 16.05.2026

  • 7 Лена

    3 6 Отговор
    Нас какво ни грее, че Рундьо е начело на
    държавата, все тая, велик, някъде високо,
    там долу, промяна никаква! Няма и да има!

    16:20 16.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Жив и здрав ,има кинти барнал се е тук там с пл.операция ,малко се е повталил или костюма е с перфектната кройка за тялото му по хубав на стари години ми изглежда .Не виждам само дали си е присадил коса ,ако не е да носи баска много му ходи браво!

    19:53 16.05.2026