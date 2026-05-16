Матю Макконъхи избягал от Холивуд и заживял без ток в Перу, когато славата му дошла в повече

Матю Макконъхи разкри, че в началото на холивудската си кариера е напуснал напълно света на славата и е прекарал 22 дни без електричество в Перу, след като натискът от внезапната популярност започнал да му се отразява тежко.

В подкаста „No Magic Pill“, цитиран от People, носителят на „Оскар“ разказва, че по време на престоя си в Южна Америка дори е спрял да използва истинското си име и се е представял единствено като Матео, за да се дистанцира максимално от публичния образ на холивудска звезда.

„Трябваше отново да стъпя здраво на земята“, казва Макконъхи. „Заминах за Перу, защото имах нужда да проверя самия себе си. Знаех кой съм, но трябваше отново да си го докажа.“

Актьорът признава, че в периода след първите си големи успехи е започнал да се съмнява кои части от живота му са реални и кои са резултат от славата и общественото внимание. По думите му първите 12 дни от престоя са били „хаотични“, но впоследствие преживяването започнало да променя начина, по който възприема себе си.

„Стигнах до момент, в който си казах: „Мога да живея така. Това може да бъде животът ми.“ И точно когато осъзнаеш, че би могъл да останеш, разбираш, че вече можеш спокойно да се върнеш у дома“, обяснява актьорът.

Макконъхи допълва, че за него е било важно да срещне хора, които не знаят нищо за славата му.

„Имах нужда да бъда познат като Матео. В края на тези 22 дни сълзите и прегръдките при раздялата нямаха нищо общо със знаменитостта Матю Макконъхи. Те бяха за човека, когото бяха опознали“, казва той.

Пътуването до Перу се случва в ранния период на кариерата му, когато Макконъхи постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица в Холивуд. Години по-късно актьорът отново се дистанцира от филмовата индустрия, този път като премества семейството си в Тексас.

Причината, по думите му, е била разочарованието от факта, че Холивуд започва да го възприема почти изцяло като звезда от романтични комедии след успеха на филми като "Сватбеният агент" и "Как да разкараш гаджето за 10 дни".

В интервю за Interview Magazine миналата година Макконъхи призна, че решението да напусне Холивуд в момент, когато кариерата му е била на върха, е изглеждало рисковано дори за самия него.

Актьорът разказва, че тогава сериозно е обмислял напълно различен живот извън киното, включително работа като учител, диригент или водач на туристически експедиции сред дивата природа.

Според Матю Макконъхи решаващият момент е бил отказът му от предложение за романтична комедия на стойност 14,5 милиона долара. По думите му именно това е убедило Холивуд, че намерението му да промени посоката на кариерата си е напълно сериозно.

След този период актьорът постепенно се насочва към по-драматични и авторски продукции, което в крайна сметка води до т.нар. „McConaissance“ – творческото му прераждане с филми като Клубът на купувачите от Далас, донесъл му „Оскар“, "Истински детектив" и "Интерстелар".