Официално започна кастингът за новия Джеймс Бонд

15 Май, 2026 13:57 932 18

Звездни кастинг специалисти ще търсят наследника на Даниел Крейг

Официално започна кастингът за новия Джеймс Бонд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Официално започна търсенето на новия Джеймс Бонд, след като Amazon MGM Studios е стартирало кастинг процеса за следващия изпълнител на ролята на агент 007, съобщава Variety. Студиото вече провежда срещи и прослушвания с актьори, които могат да наследят Даниъл Крейг в една от най-емблематичните роли в историята на киното.

За подбора на новия Бонд е привлечена британската кастинг директорка Нина Голд — едно от най-влиятелните имена в индустрията, известно с работата си по „Игра на тронове“, „Короната“ и няколко продукции от вселената на „Междузвездни войни“. Именно тя стои зад избора на Дейзи Ридли за ролята на Рей в „Силата се пробужда“. В професионалната ѝ биография фигурират още „Клетниците“, „Марсианецът“, „Конклав“, както и „Hamnet“, за който през 2025 г. получи номинация за „Оскар“ в новосъздадената категория за кастинг.

От Amazon MGM потвърдиха, че процесът по избор на новия агент 007 вече е в ход.

„Търсенето на следващия Джеймс Бонд започна. Засега няма да коментираме конкретни детайли около кастинга, но очакваме с нетърпение да споделим повече информация с феновете, когато моментът е подходящ“, заявиха от студиото.

Изборът на нов Бонд се следи с огромен интерес още от 2021 г., когато Даниъл Крейг се сбогува с ролята във „Смъртта може да почака“. Крейг изигра агент 007 в пет филма и се превърна в едно от най-успешните и високооценени превъплъщения на героя, създаден от писателя Иън Флеминг.

През десетилетията ролята е изпълнявана още от Шон Конъри, Роджър Мур, Джордж Лейзънби, Тимъти Далтън и Пиърс Броснан. Дългогодишният кастинг директор на поредицата Деби Макуилямс има ключова роля в избора на Броснан, Далтън и Крейг за агент 007.

Новият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов — канадския режисьор зад „Дюн“, „Първи контакт“ и „Сикарио“. Сценарият е поверен на създателя на „Peaky Blinders“ Стивън Найт, а продуценти са Ейми Паскал („Спайдър-Мен“) и Дейвид Хейман („Хари Потър“). Изпълнителен продуцент е Таня Лапойнт, която работи и по „Дюн“.

Проектът ще бъде първият филм за агент 007, разработван изцяло под контрола на Amazon MGM след придобиването на MGM от Amazon за 8,5 милиарда долара през 2022 г. Това допълнително засили интереса към бъдещето на франчайза и посоката, в която ще бъде развита поредицата.

Още преди началото на кастингите в британските и американските медии започнаха активни спекулации около имената на потенциалните наследници на Даниъл Крейг. Сред най-често обсъжданите актьори са Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Арън Тейлър-Джонсън, чието име многократно беше свързвано с ролята през последните две години. Сред фаворитите в различни букмейкърски класации продължават да се появяват още Тео Джеймс, Хенри Кавил, Реге-Жан Пейдж и Идрис Елба, макар самият Елба нееднократно да е заявявал, че не проявява интерес към ролята.

Според анализатори на индустрията студиото търси актьор, който да комбинира класическата елегантност на Бонд с по-съвременен и психологически сложен образ, подобен на интерпретацията на Даниъл Крейг. Очаква се новият агент 007 да остане в ролята поне десетилетие, което прави избора стратегически за бъдещето на франчайза.

По време на CinemaCon миналия месец ръководителят на филмовото подразделение на Amazon MGM Кортни Валенти подчерта, че студиото подхожда към проекта „с огромно внимание и уважение към наследството на Бонд“.

„Когато съберете една от най-обичаните филмови поредици в историята с режисьор като Дени Вилньов, продуценти като Ейми Паскал и Дейвид Хейман и сценарист като Стивън Найт, поставяте основите на нещо, което трябва да бъде достойно за наследството на Бонд“, заяви тя.

Засега няма официална информация кога ще бъде обявено името на новия агент 007, нито кога ще започнат снимките на 26-ия филм от поредицата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    4 3 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    13:58 15.05.2026

  • 2 искаме

    5 4 Отговор
    негър

    14:01 15.05.2026

  • 3 глоги

    6 1 Отговор
    Даниъл Крейг се сбогува с ролята в „Смъртта може да почака“. А НЕ ВЪВ!

    14:02 15.05.2026

  • 4 Фикус

    8 1 Отговор
    Със сигурност ще е тъмен,като нощта.Както избраха такава за роля на бяла жена.

    14:04 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гюй да си, вече не е модно

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Трябва да е момиче насилвано от родител 1, което минава хормонална терапия и операции, за да стане момче. Пораства като мъж и осъзнава, че е жена лесбо затворена в тялото на хетеро мъж. И най-важното да си тананика банга банга

    14:20 15.05.2026

  • 7 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    За да отговаря на изискванията, трябва да е черна жена, която си е сменила пола, но след като е станал(а) мъж е обърнал(а) резбата и сега е гей.

    14:27 15.05.2026

  • 8 Милионер

    0 1 Отговор
    Анита и Бети почивните станции си живеят в някаква измислена реалност , факт е само че Бети ще се омъже за Беден българин на хероин и това много ми харесва 🤭🥳🤭🥳

    14:32 15.05.2026

  • 9 Механик

    2 0 Отговор
    Нека позная:
    Ще е мъж от другия пол, който осен тъмнокож е и с дръпнати очи.
    Познах, нали ?!

    14:43 15.05.2026

  • 10 Манол 24сm

    4 0 Отговор
    Цяло стадо от експерти за да сложат някой транс-актьор в ролята…
    Може просто да викнат Jason Statham като 007 и да не се занимават с кастинги и глупости.

    14:49 15.05.2026

  • 11 100

    2 1 Отговор
    Мистър Бийн ще е подходящ.

    14:52 15.05.2026

  • 12 Мишо Дудикоф 🥷

    3 1 Отговор
    Хенри Кавил вече имат опит със подобни роли в оня шпионския филм със Алисия Викандер и руснака, както и с ролята в Мисията Невъзможна, където е лош агент и наби Том Круз в банята на ресторант.

    Коментиран от #18

    14:57 15.05.2026

  • 13 Тарантино

    0 2 Отговор
    Робърт Карлайл ще бъде новия Бонд.

    15:02 15.05.2026

  • 14 Баро Киро

    0 1 Отговор
    Ако новия ДБ не е нигерче,няма да го гледа...

    15:38 15.05.2026

  • 15 Джеймс с главно Дъ

    0 0 Отговор
    Все едно да избират нов шеф на ДАНС. Сложна работа.

    15:43 15.05.2026

  • 16 така така

    1 0 Отговор
    И защо търсят нов? Старият да не е умрял?

    Коментиран от #17

    17:40 15.05.2026

  • 17 Почти

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "така така":

    Станал фен на отбора от оборa...

    18:18 15.05.2026

  • 18 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    Глей ти, кой да знае, че ресторантите имали и баня!

    19:35 15.05.2026