Селена Гомес и Деми Ловато са отново заедно след десетилетие (ВИДЕО)

Селена Гомес и Деми Ловато се появиха заедно публично за първи път от 9 години показвайки, че са възобновили приятелството си след дълъг период на дистанция.

Селена изненада феновете, след като присъства на откриващия концерт от турнето „It’s Not That Deep“ на Деми Ловато, проведен в Kia Center в Орландо, Флорида. В социалните мрежи тя сподели кадри от събитието, включително снимка от задкулисието, на която двете се прегръщат.

В отделна публикация актрисата и певица изрази силно впечатление от изпълнението на приятелката си от дните на Дисни. „Това е едно от най-добрите шоута, които съм гледала“, написа тя, като акцентира върху вокалното представяне на изпълнителката. В друга публикация Селена Гомес сподели видео, на което танцува в залата, облечена с официален суичър от турнето.

Концертът включваше и гост-участие на Джо Джонас, който изпълни песни от периода на филма Camp Rock. Селена също има връзка с фамилията Джонас, като в периода 2008–2010 г. беше гадже с Ник Джонас.

Приятелството между Селена Гомес и Деми Ловато датира от началото на кариерите им, когато двете участват заедно в детското предаване Barney & Friends през 2002 г. По-късно те остават близки и по време на работата си за Disney, съответно в Wizards of Waverly Place и Sonny with a Chance, както и в съвместния филм "Програма за защита на принцеси" от 2009 г.

След края на ангажиментите си с Disney отношенията им се влошават. В интервю за Harper’s Bazaar през 2020 г. Деми Ловато заяви, че двете не поддържат отношения, но подчерта, че запазва уважение и положително отношение към Селена.

През последните години се наблюдава постепенно затопляне на отношенията им. Ловато публично поздрави Гомес за годежа ѝ с музикалния продуцент Бени Бланко и даде положителна оценка за съвместния им албум I Said I Love You First.

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак през 2025 г. в Санта Барбара, Калифорния. Деми Ловато също се омъжи през същата година за музиканта Jutes. Въпреки че не присъстваха на сватбите си, последната им публична среща показва възобновен контакт между двете артистки.