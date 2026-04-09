Новият шеф на Disney се кани да уволни 1000 служители

9 Април, 2026 17:01 834 7

Предишният директор на компанията Боб Айгър работеше за нея в продължение на 52 години

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

The Walt Disney Company планира да съкрати до 1000 служители в следващите месеци, съобщава Deadline, като това са първите по-мащабни кадрови промени след назначаването на новия главен изпълнителен директор Джош Д’Амаро.

Към края на последната финансова година компанията разполага с над 230 000 служители в световен мащаб, като значителна част от тях са заети на непълно работно време в тематичните паркове. Очакваните съкращения представляват относително малък дял от общата работна сила, но са част от по-широка стратегия за оптимизация на разходите и преструктуриране на дейността.

По информация от източници, запознати с процеса, значителна част от съкращенията са свързани с реорганизацията в маркетинговите звена. През януари компанията повиши дългогодишния си мениджър Асад Аяз до позицията главен маркетинг и бранд директор, като обяви план за централизиране на маркетинговите дейности в киното, телевизията и стрийминг платформите. Целта е да се елиминира дублирането на функции и да се повиши ефективността.

Настоящата вълна от съкращения идва след серия значително по-мащабни мерки, предприети при предишния главен изпълнителен директор Боб Айгър. В периода 2023–2025 г. компанията съкрати приблизително 8000 служители, реализирайки икономии в размер на около 7,5 милиарда долара – значително над първоначалните прогнози.

Последните подобни мерки бяха предприети през юни миналата година, когато няколкостотин служители по света бяха освободени от различни подразделения на Disney Entertainment, включително маркетинг на филмови и телевизионни продукции, телевизионен PR, кастинг и развойна дейност. Засегнати бяха и корпоративните финансови отдели. Това беше четвъртата – и най-мащабна – вълна от съкращения в рамките на десет месеца, засягаща телевизионния бизнес на компанията.

Назначаването на Джош Д’Амаро беше официално обявено на 3 февруари, като той пое поста на 18 март по време на годишното събрание на акционерите. Така приключи управлението на Боб Айгър, който прекара общо 52 години в компанията в различни роли, включително два мандата като главен изпълнителен директор.

Преструктурирането в Disney се вписва в по-широка тенденция в глобалната медийна индустрия, където водещи компании търсят баланс между инвестиции в съдържание и контрол върху разходите на фона на засилената конкуренция в стрийминг сектора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Като две капки вода

    12 2 Отговор
    Този малко прилича на Гюро Служебния

    Коментиран от #2

    17:08 09.04.2026

  • 2 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Като две капки вода":

    Те педоханците си приличат?!

    Трябва всеки заемащ висок държавен или частен пост да бъде подлаган на детектор на лъжата с въпроси от рода:

    Спите ли с деца?
    Ядете ли ги?
    Участвали ли сте в партитата на островът на Епщайн?!

    17:14 09.04.2026

  • 3 Чичо Скрудж

    5 0 Отговор
    Този и Мики маус ще уволни. И Доналд Дък даже.

    17:32 09.04.2026

  • 4 хмммм

    4 0 Отговор
    Некадърник!

    17:56 09.04.2026

  • 5 Хахаха

    4 0 Отговор
    Не разходите , а приходите трябва да си оправят. С тея тъпи филми дето ги пускат бая народ още ще трябва да разкарат

    18:46 09.04.2026

  • 6 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    И Амазон така направиха миналия месец, но акциите им се сринаха, вместо очаквания "пъмп" скок :)

    Не им се получи на мениджмънта в Амазон. Ако наистина има толкова много продажби в облака, щяха да назначават програмисти, не да ги съкращават. ☝️

    18:54 09.04.2026

  • 7 В ДИСНИ

    0 0 Отговор
    Всички са пьодали.

    18:55 09.04.2026