Новият шеф на Disney се кани да уволни 1000 служители

The Walt Disney Company планира да съкрати до 1000 служители в следващите месеци, съобщава Deadline, като това са първите по-мащабни кадрови промени след назначаването на новия главен изпълнителен директор Джош Д’Амаро.

Към края на последната финансова година компанията разполага с над 230 000 служители в световен мащаб, като значителна част от тях са заети на непълно работно време в тематичните паркове. Очакваните съкращения представляват относително малък дял от общата работна сила, но са част от по-широка стратегия за оптимизация на разходите и преструктуриране на дейността.

По информация от източници, запознати с процеса, значителна част от съкращенията са свързани с реорганизацията в маркетинговите звена. През януари компанията повиши дългогодишния си мениджър Асад Аяз до позицията главен маркетинг и бранд директор, като обяви план за централизиране на маркетинговите дейности в киното, телевизията и стрийминг платформите. Целта е да се елиминира дублирането на функции и да се повиши ефективността.

Настоящата вълна от съкращения идва след серия значително по-мащабни мерки, предприети при предишния главен изпълнителен директор Боб Айгър. В периода 2023–2025 г. компанията съкрати приблизително 8000 служители, реализирайки икономии в размер на около 7,5 милиарда долара – значително над първоначалните прогнози.

Последните подобни мерки бяха предприети през юни миналата година, когато няколкостотин служители по света бяха освободени от различни подразделения на Disney Entertainment, включително маркетинг на филмови и телевизионни продукции, телевизионен PR, кастинг и развойна дейност. Засегнати бяха и корпоративните финансови отдели. Това беше четвъртата – и най-мащабна – вълна от съкращения в рамките на десет месеца, засягаща телевизионния бизнес на компанията.

Назначаването на Джош Д’Амаро беше официално обявено на 3 февруари, като той пое поста на 18 март по време на годишното събрание на акционерите. Така приключи управлението на Боб Айгър, който прекара общо 52 години в компанията в различни роли, включително два мандата като главен изпълнителен директор.

Преструктурирането в Disney се вписва в по-широка тенденция в глобалната медийна индустрия, където водещи компании търсят баланс между инвестиции в съдържание и контрол върху разходите на фона на засилената конкуренция в стрийминг сектора.