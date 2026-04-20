Албена Вулева изгони крадци от дома си

Крадци са направили опит да проникнат в дома на Албена Вулева в Кипър, разкри самата тя в социалните мрежи. По думите ѝ това е трети подобен инцидент, но този път обирът е бил осуетен благодарение на бързата ѝ реакция.
„Сутринта чух как в ключалката се превърта ключ. Бях още в леглото, но веднага станах и излязох на стълбището“, разказва бившата водеща на „Сигнално жълто“. Тя допълва, че през стъклената преграда между апартамента и общите части е видяла силуети на бягащи хора.
Вулева признава, че съжалява единствено за това, че не е тръгнала след тях. „Тичам бързо и изобщо не се срамувам, че бях почти гола“, коментира тя с характерното си чувство за хумор.
Според нея извършителите най-вероятно са професионални крадци. „Първия път си мислех, че е чистачката, втория – че съсед се е объркал. Сега вече съм сигурна, че са обирджии“, казва сигнално жълтата водеща.
След инцидента Албена Вулева е взела мерки за сигурност и е монтирала камери в жилището си. Не става ясно дали е подала сигнал в полицията, тъй като не е успяла да разпознае нападателите.
Вулева допуска и че може да е била следена. Нейни последователи в социалните мрежи пък отбелязват, че честите ѝ публикации за покупки и нови придобивки биха могли да привлекат нежелано внимание.
Само дни преди случилото се тя сподели, че е пазарувала в местен мол и очаква доставка на нови мебели. Дали те вече са били в дома ѝ към момента на опита за обир, остава неясно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
