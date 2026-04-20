Албена Вулева изгони крадци от дома си

20 Април, 2026 14:31 2 327 28

Водещата усетила обирджиите през нощта и веднага скочила

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крадци са направили опит да проникнат в дома на Албена Вулева в Кипър, разкри самата тя в социалните мрежи. По думите ѝ това е трети подобен инцидент, но този път обирът е бил осуетен благодарение на бързата ѝ реакция.

„Сутринта чух как в ключалката се превърта ключ. Бях още в леглото, но веднага станах и излязох на стълбището“, разказва бившата водеща на „Сигнално жълто“. Тя допълва, че през стъклената преграда между апартамента и общите части е видяла силуети на бягащи хора.

Вулева признава, че съжалява единствено за това, че не е тръгнала след тях. „Тичам бързо и изобщо не се срамувам, че бях почти гола“, коментира тя с характерното си чувство за хумор.

Според нея извършителите най-вероятно са професионални крадци. „Първия път си мислех, че е чистачката, втория – че съсед се е объркал. Сега вече съм сигурна, че са обирджии“, казва сигнално жълтата водеща.

След инцидента Албена Вулева е взела мерки за сигурност и е монтирала камери в жилището си. Не става ясно дали е подала сигнал в полицията, тъй като не е успяла да разпознае нападателите.

Вулева допуска и че може да е била следена. Нейни последователи в социалните мрежи пък отбелязват, че честите ѝ публикации за покупки и нови придобивки биха могли да привлекат нежелано внимание.

Само дни преди случилото се тя сподели, че е пазарувала в местен мол и очаква доставка на нови мебели. Дали те вече са били в дома ѝ към момента на опита за обир, остава неясно.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Явно са я видяли гола и без грим

    71 2 Отговор
    след което са се изплашили и побягнали

    14:32 20.04.2026

  • 2 Как не са получили инфаркт

    53 3 Отговор
    При вида на такъв звяр пак добре

    14:34 20.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами то и аз, ако

    45 0 Отговор
    съм крадец, влезна в дома на това нещо и го видя, и аз ще избягам...

    Коментиран от #7

    14:38 20.04.2026

  • 5 Трол

    12 6 Отговор
    Срещу Русия не се излиза.

    14:39 20.04.2026

  • 6 Разбирач

    19 2 Отговор
    С миризмата на ... си ли

    14:42 20.04.2026

  • 7 Дзак

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ами то и аз, ако":

    Вероятно си такъв!

    14:49 20.04.2026

  • 8 Бостанско плашило

    22 1 Отговор
    Като са я видели и са се уплашили.

    14:51 20.04.2026

  • 9 Васил

    18 2 Отговор
    Явно като са видели каква е гртозотия сами са пожелали да избягат.

    Коментиран от #10

    14:54 20.04.2026

  • 10 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Васил":

    Понеже си страхлив, не си бил сам!

    15:14 20.04.2026

  • 11 Тия завалии

    11 2 Отговор
    са си помислили че бабето иска да ги из.а.или.

    Коментиран от #12

    15:14 20.04.2026

  • 12 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тия завалии":

    Явно нямат друг начин за принуда!

    15:16 20.04.2026

  • 13 Ауу

    11 0 Отговор
    Горките хора

    15:17 20.04.2026

  • 14 Настопроценти

    13 0 Отговор
    Вулвевакоментира:"-Бях почти гола.“. ДА СИ ГОЛА НЕ Е МНОГО ХУМОРИСТИЧНО!

    15:24 20.04.2026

  • 15 пулева признава, че съжалява единствено

    11 0 Отговор
    че не им дала да си поиграят с котката и на чичо доктор

    15:50 20.04.2026

  • 16 ааа

    14 0 Отговор
    Що за глупости, мебели ли ще крадат, да не са малоуумни?! Просто са видели госпожицата в третата вързраст и са избягали с писък от уплах.

    15:52 20.04.2026

  • 17 Горките крадци!

    11 0 Отговор
    Можело е сериозно да пострадат!😂😂😂

    Коментиран от #21

    15:57 20.04.2026

  • 18 Албена Вулева

    10 0 Отговор
    Хигиена нулева...

    16:11 20.04.2026

  • 19 Кво нещо е живота

    14 0 Отговор
    преди двайсе години тя си правеше гаргара с хората, а сега самата тя стана за смех...

    16:11 20.04.2026

  • 20 Исторически парк

    4 1 Отговор
    Те като са я помирисали и са избягали от тая хигиена нулева

    16:45 20.04.2026

  • 21 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Горките крадци!":

    Те вече са пострадали. Даже са се зарекли повече да не крадат😂😂😂😂

    Коментиран от #23

    17:05 20.04.2026

  • 22 За един приятел питам

    0 0 Отговор
    Къде са се опитали да проникнат, завалиите ?

    Коментиран от #27

    17:07 20.04.2026

  • 23 Авдокат

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Така е, не знам дали има термин пострадал кандидат-престъпник. Не са осъществили намерението си, защото Вулвева им е осмърдяла кислорода и са избягали. Може да я съдят за пропуснати ползи и нанесени морални и психически щети.

    17:09 20.04.2026

  • 24 хихи

    1 0 Отговор
    Албена Вулева рано сутрин почти тъмно си серизен стрес. На тези трябва куршум да им леят!!!
    А и гола... Полицията да провери по моргите за необсними смъртни случаи

    17:13 20.04.2026

  • 25 Дааа

    0 0 Отговор
    И дявола бяга от тамяна

    17:19 20.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "За един приятел питам":

    И отзад и отпред, ама като светнала лампата са разбрали каква грешка са направили

    21:09 20.04.2026

  • 28 От ден до пладне

    0 0 Отговор
    А пловдивската жрица Мегс се върна от Дубай обратно в България по поръчка на ББ. Тя изпълни добре ролята си в скандала с журналиста КАрбовски и сега вече може да се прибере спокойно в страната.

    23:18 20.04.2026