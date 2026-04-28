Гала опроверга слуховете, че ще я сменят: Вечно изпадам зад борда!

Упоритите слухове винаги са съпътствали живота на Гала, поне от момента, в който е станала популярна телевизионна водеща. Този път обаче блондинката реши да отвърне директно и да адресира конкретно мястото си в телевизията, което не е отстъпвала повече от 20 години.

"Всяка година го чувам! Наближи ли нов телевизионен сезон, във въображението на някои аз вечно изпадам зад борда", призна Гала. И добави с характерната си ирония: "Толкова много им се иска! После им се налага да ме преглътнат."

Слуховете за кардинални промени около "На кафе" се засилиха в последно време, припомня Шоу Блиц. Говореше се за нова концепция, обсъждат се рокади в екипа и се търси различен ритъм и динамика. Затова и често се дебатира дали Гала ще продължи да бъде в добре най-познатата си роля.

Сред най-често спряганите варианти за евентуалната ѝ смяна е Венета Райкова, която си тръгна със скандал от конкурентната bTV. Засега обаче няма официална позиция от страна на медията, а твърденията на Гала потвърждават, че няма да си даде стола така лесно.