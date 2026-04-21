Даниел Бачорски се оплака, че не е могъл да гласува

Бизнесменът и риалити герой Даниел Бачорски остана без право на глас заради… абсурдна ситуация с документи.
Бачорски разказа за случилото се в ефира на На кафе, където призна, че е тръгнал с желание да гласува, но се сблъскал с неочаквана пречка. Само дни по-рано той изгубил личните си документи, а надеждата му да упражни правото си на вот с международен паспорт била попарена на място.
„Миличък, с паспорт не може да се гласува“, му обяснили от секционната комисия, с което тотално го отчаяли.
Ситуацията предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Мнозина се възмутиха от строгите административни изисквания, които, според тях, лишават гражданите от правата им, още повече когато има друг валиден документ за самоличност. Други обаче напомниха, че правилата са ясни и важат за всички.
Според изборното законодателство в България гласуването изисква валидна лична карта или специално удостоверение, издадено при изгубени документи – нещо, което Бачорски не е успял да осигури навреме.
Самият той прие ситуацията с доза самоирония, но не скри разочарованието си. „Исках да гласувам, но явно този път няма да стане“, коментира той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Кой му е издал българска лична карта на тоя помак ....?!?
12:04 21.04.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #16
12:05 21.04.2026
10 ТИЯ БАЧОРСКИ СА БОЙКОВИ КУЧЕТА
12:09 21.04.2026
12 Да я
До коментар #2 от "павела митова":Цункам, и ще ти мине!
12:25 21.04.2026
16 Реалист
До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":За един Бахаров ли говориш
12:40 21.04.2026
19 Бах Киро
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чудя се кой е по гнусен-ти ,Радев или Копейкин...
13:04 21.04.2026
20 Тити на Кака
Разбира се - виновен е Путин, а не ухиленият глупак!
Смях😂😂😂
13:16 21.04.2026
Да се хвалиш с неграмотност на тези години- трагично!
13:22 21.04.2026
Коментиран от #24
13:23 21.04.2026
24 Просто е
До коментар #22 от "А защо":Защото възможността да гласуваш и с двата си документа създава допълнителна възможност за двойно гласуване.
15:09 21.04.2026
