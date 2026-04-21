Даниел Бачорски се оплака, че не е могъл да гласува

21 Април, 2026 11:58 2 003 26

Бизнесменът изгубил личната си карта дни преди изборите

Снимка: Facebook
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът и риалити герой Даниел Бачорски остана без право на глас заради… абсурдна ситуация с документи.

Бачорски разказа за случилото се в ефира на На кафе, където призна, че е тръгнал с желание да гласува, но се сблъскал с неочаквана пречка. Само дни по-рано той изгубил личните си документи, а надеждата му да упражни правото си на вот с международен паспорт била попарена на място.

„Миличък, с паспорт не може да се гласува“, му обяснили от секционната комисия, с което тотално го отчаяли.

Ситуацията предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Мнозина се възмутиха от строгите административни изисквания, които, според тях, лишават гражданите от правата им, още повече когато има друг валиден документ за самоличност. Други обаче напомниха, че правилата са ясни и важат за всички.

Според изборното законодателство в България гласуването изисква валидна лична карта или специално удостоверение, издадено при изгубени документи – нещо, което Бачорски не е успял да осигури навреме.

Самият той прие ситуацията с доза самоирония, но не скри разочарованието си. „Исках да гласувам, но явно този път няма да стане“, коментира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Докато ровел по кофите си загубил личната карта.

    Коментиран от #19

    11:59 21.04.2026

  • 2 павела митова

    20 3 Отговор
    боли ме кутката за тоя охо-бохо плехо

    Коментиран от #12

    12:02 21.04.2026

  • 3 хмммм

    15 1 Отговор
    Как да не може? Нещо са го излъгали.

    12:03 21.04.2026

  • 4 Сила

    20 0 Отговор
    Тоя може ли да пише и чете на български език ...?!?
    Кой му е издал българска лична карта на тоя помак ....?!?

    12:04 21.04.2026

  • 5 ревизор

    15 0 Отговор
    Това не е наш проблемъ!

    12:04 21.04.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 0 Отговор
    Чувал съм, че някои като се напият и си губят личните карти...

    Коментиран от #16

    12:05 21.04.2026

  • 7 Гонзовица

    15 0 Отговор
    Тоя излезна голям селянин

    12:05 21.04.2026

  • 8 Тоя

    25 0 Отговор
    се чуди каква тъпня да избльова , за да е изтипосан в медиите !

    12:08 21.04.2026

  • 9 Тюх

    22 0 Отговор
    Е затова Шиши загуби!

    12:09 21.04.2026

  • 10 ТИЯ БАЧОРСКИ СА БОЙКОВИ КУЧЕТА

    14 1 Отговор
    Минус 1 глас

    12:09 21.04.2026

  • 11 Факти

    5 6 Отговор
    Щом този инфлуенсър водеше Владо Николов на носа в Трейтърс, смятай как ще го употреби Крадев.

    12:17 21.04.2026

  • 12 Да я

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "павела митова":

    Цункам, и ще ти мине!

    12:25 21.04.2026

  • 13 Боклукчийски

    9 2 Отговор
    Да си живее, където работи. И да спре да експлоатира малките си деца, за да лъже в медиите. За тра вестита за жена, който има - си е негова работа.

    12:28 21.04.2026

  • 14 Анонимен

    11 0 Отговор
    Щом е имал дни, за да иде да си вземе удостоверението, явно не му се е гласувало.

    12:30 21.04.2026

  • 15 Разбирач

    9 0 Отговор
    Добре че не е гласувал. Така Радев имаше по-голяма преднина

    12:39 21.04.2026

  • 16 Реалист

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    За един Бахаров ли говориш

    12:40 21.04.2026

  • 17 Лост

    9 0 Отговор
    Иначе голям милионер.След като си е изгубил личната карта, точно за 5 минути влиза в Интернет и научава всичко.

    12:42 21.04.2026

  • 18 Лаик

    7 1 Отговор
    ГОЛЕМА НОВИНА!?

    13:01 21.04.2026

  • 19 Бах Киро

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чудя се кой е по гнусен-ти ,Радев или Копейкин...

    13:04 21.04.2026

  • 20 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    Това нещо на снимката се е оплакало от собствената си тъпота и безхаберие.
    Разбира се - виновен е Путин, а не ухиленият глупак!
    Смях😂😂😂

    13:16 21.04.2026

  • 21 чвор

    8 0 Отговор
    Едно е да чистиш,други е знанието!
    Да се хвалиш с неграмотност на тези години- трагично!

    13:22 21.04.2026

  • 22 А защо

    5 1 Отговор
    да не може да се гласува с паспорт? Георг Георгиева помним, че гласува с копие на лична карта. Значи с паспорт може да напуснеш България, може да се завърнеш, но не може да гласуваш?!

    Коментиран от #24

    13:23 21.04.2026

  • 23 Мдада...

    9 0 Отговор
    Много исках да гласувам, ама нямах желание...

    13:25 21.04.2026

  • 24 Просто е

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "А защо":

    Защото възможността да гласуваш и с двата си документа създава допълнителна възможност за двойно гласуване.

    15:09 21.04.2026

  • 25 Тоя неприятник защо го показвате по ТВ?!

    3 0 Отговор
    Голем хвалби къв бизнисмин е,какъв Джип купил на жена си, къде ходил…моля ви се!Аман от тоя чокундур

    19:01 21.04.2026

  • 26 Добре е

    3 0 Отговор
    че не осъзнава колко е жалък и смешен.

    20:18 21.04.2026