Даниел Бачорски става водещ на ново предаване за помощ по Нова телевизия

Даниел Бачорски става водещ на ново предаване за помощ по Нова телевизия

1 Май, 2026 17:18 848 6

  • даниел бачорски-
  • водещ-
  • предаване-
  • помощ-
  • почистване-
  • нова телевизия

„SOS Разтребители“ започва на 19 май

Даниел Бачорски става водещ на ново предаване за помощ по Нова телевизия - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новият авторски проект на NOVA „SOS Разтребители“ започва на 19 май. Риалити форматът ще срещне зрителите с реални хора, които имат нужда от помощ, за да превърнат своите силно занемарени домове и пространства в образци на чистотата.

Всеки от тях ще разкрие част от живота си, с която е готов да се раздели.

Водещ на формата е бизнесменът и инфлуенсър Даниел Бачорски. Той ще отведе своя супер екип от разтребители в различни точки в България, за да се справят с невиждани количества отпадъци и да се докоснат до живота на хората, които са ги потърсили за помощ. Почистването ще бъде тяхната основна цел, но също така и да разберат как се е стигнало до тук – човек напълно да се откаже да чисти и да не може сам да се справи с вещите в дома си. Те ще помагат както на обикновени хора, така и на обществени сгради.

Доброто настроение и свежият хумор ще бъдат неизменна част от работата на „SOS Разтребители“, обещават от телевизията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 1 Отговор
    Щом има публика за това същество , защо постоянно се чудите на резултатите от изборите в БГ то ....на всички избори до сега , от 1990 година насам !!!
    Шъ въ упрайме , ъхъ ....

    Коментиран от #5

    17:30 01.05.2026

  • 2 Хдфбхдгж

    15 0 Отговор
    Голямо побутване на тоз , нека някой служител да каже какви заплати дава ?

    17:31 01.05.2026

  • 3 Развитие

    10 0 Отговор
    Е това се казва да го бутат да му правят реклама на бизнеса му Отдавна не гледам НОВА

    17:37 01.05.2026

  • 4 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    Да , той не си прави реклама! Той въжделее да помага! Ей , гарги, наричайте нещата с техните имена!

    17:51 01.05.2026

  • 5 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Гербери бих ви партията, сега ще ви бия и електората 😉

    18:06 01.05.2026

  • 6 да кръстят това предаване

    1 0 Отговор
    "SOS тормози ни бачорски".

    18:18 01.05.2026