Ивка Бейбе от Сърбия: Купуваха гласове на 50 метра от избирателната секция (ВИДЕО)

Ивка Бейбе направи феновете си в мрежата съпричастни с неприятното си преживяване по време на гласуването на последните парламентарни избори в Сърбия. Водещата на подкаст сподели, че заедно с приятели е чакала около 7 часа на опашка, но въпреки това не е успяла да гласува.

"След толкова дълго чакане, когато се приближихме до сградата, видяхме, че пускат местни отляво и отдясно", разказа Ивка в социалните мрежи.

По думите ѝ ситуацията е изглеждала повече от съмнителна, тъй като в непосредствена близост до секцията е имало партийно помещение.

"На 50 метра имаше българо-сръбска партия, където минаваше поток от хора, които явно получаваха нещо, за да прередят всички останали. Купени избори!", заяви тя. Ивка не скри, че е останала силно разочарована от случилото се.

"Изключително разочарована съм!... Не на купените гласове! Изключително разочарована съм от вчерашното фиаско в Сърбия. Купуваха се гласове на 50 метра от избирателната секция. Човекът, който пропускаше "правилните" гласоподаватели, се представяше като кмет. Как не ви е срам? Няма закон, който да определя кой кого да предреди. Да го духа корупцията", пише възмутено тя.

В крайна сметка Ивка Бейбе призовава хората да бъдат по-активни и отговорни. "Надявам се да вдигнем глави и заедно да променим държавата. Не на купените гласове. Бъдете отговорни и гласувайте винаги".