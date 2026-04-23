Ивка Бейбе от Сърбия: Купуваха гласове на 50 метра от избирателната секция (ВИДЕО)

Ивка Бейбе направи феновете си в мрежата съпричастни с неприятното си преживяване по време на гласуването на последните парламентарни избори в Сърбия. Водещата на подкаст сподели, че заедно с приятели е чакала около 7 часа на опашка, но въпреки това не е успяла да гласува.
"След толкова дълго чакане, когато се приближихме до сградата, видяхме, че пускат местни отляво и отдясно", разказа Ивка в социалните мрежи.
По думите ѝ ситуацията е изглеждала повече от съмнителна, тъй като в непосредствена близост до секцията е имало партийно помещение.
"На 50 метра имаше българо-сръбска партия, където минаваше поток от хора, които явно получаваха нещо, за да прередят всички останали. Купени избори!", заяви тя. Ивка не скри, че е останала силно разочарована от случилото се.
"Изключително разочарована съм!... Не на купените гласове! Изключително разочарована съм от вчерашното фиаско в Сърбия. Купуваха се гласове на 50 метра от избирателната секция. Човекът, който пропускаше "правилните" гласоподаватели, се представяше като кмет. Как не ви е срам? Няма закон, който да определя кой кого да предреди. Да го духа корупцията", пише възмутено тя.
В крайна сметка Ивка Бейбе призовава хората да бъдат по-активни и отговорни. "Надявам се да вдигнем глави и заедно да променим държавата. Не на купените гласове. Бъдете отговорни и гласувайте винаги".
2 Ддд
Отделно, като гледам 80% са млади хора(поколение Z), и най вероятно те са вземали пари з ада гласуват за Радев или ПП-ДБ. Но който знае, те не купували избори. :)))))
5 Дада
7 ами,
8 Ко речи?
9 Ивка
До коментар #6 от "Нямаш причини да се оплакваш!":Мирси зъ пут крепата! И аз виднъш срешнъх умен и красив мъш, и реших виднага дъ гу сваля. Виднага измъкнах ляватъ гърда из потникъ, и изух прашкити от към цепкътъ нъ полата, зъ да има видимос. Той съ плесна по главъта, и вика - Божи, какви жини си създал,Божи! Туй значи, чи многу мъ харесъ, и имам шансуви с такъв мъш! Убища дъ са върни, ши гу чакъм вечну!
10 Аха
11 Бг гражданин
12 стига
До коментар #2 от "Ддд":измислици фантазио
13 маймунски,
До коментар #10 от "Аха":как ще гласува 2 пъти, като искат лична карта и записват имената, които после се вкарват в компютър и ако има две гласувания, едното автоматично отпада ?
14 кирцата с ленчето
15 Факт
Така, гола статийка, си е точно клюка от типа "една жена на пазара каза".
16 Перо
17 Файърфлай
18 Тарантино
19 Разбирач
20 Тъпизми
21 Елия
22 Тази коя е
