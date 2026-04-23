Ивка Бейбе от Сърбия: Купуваха гласове на 50 метра от избирателната секция (ВИДЕО)

23 Април, 2026 17:01 2 517 22

Човекът, който е пропускал хора да гласуват с предимство и им е давал нещо в замяна, се е представял за кмет

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивка Бейбе направи феновете си в мрежата съпричастни с неприятното си преживяване по време на гласуването на последните парламентарни избори в Сърбия. Водещата на подкаст сподели, че заедно с приятели е чакала около 7 часа на опашка, но въпреки това не е успяла да гласува.

"След толкова дълго чакане, когато се приближихме до сградата, видяхме, че пускат местни отляво и отдясно", разказа Ивка в социалните мрежи.

По думите ѝ ситуацията е изглеждала повече от съмнителна, тъй като в непосредствена близост до секцията е имало партийно помещение.

"На 50 метра имаше българо-сръбска партия, където минаваше поток от хора, които явно получаваха нещо, за да прередят всички останали. Купени избори!", заяви тя. Ивка не скри, че е останала силно разочарована от случилото се.

"Изключително разочарована съм!... Не на купените гласове! Изключително разочарована съм от вчерашното фиаско в Сърбия. Купуваха се гласове на 50 метра от избирателната секция. Човекът, който пропускаше "правилните" гласоподаватели, се представяше като кмет. Как не ви е срам? Няма закон, който да определя кой кого да предреди. Да го духа корупцията", пише възмутено тя.

В крайна сметка Ивка Бейбе призовава хората да бъдат по-активни и отговорни. "Надявам се да вдигнем глави и заедно да променим държавата. Не на купените гласове. Бъдете отговорни и гласувайте винаги".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ддд

    22 6 Отговор
    Много ми е интересно, защо българи от България правеха турове до Сърбия да гласуват там?
    Отделно, като гледам 80% са млади хора(поколение Z), и най вероятно те са вземали пари з ада гласуват за Радев или ПП-ДБ. Но който знае, те не купували избори. :)))))))))))))))))))))))))))))

    Коментиран от #12

    17:10 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дада

    14 5 Отговор
    Ивка к....у..Р..В....А д.г.д

    17:15 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ами,

    10 4 Отговор
    Направи тема в своя подкаст Купени гласоподаватели в Сърбия на български избори,а не обичайните простотии с които заливате гледащите ви с твоите гости.Не може да хвърляш недоказани обвинения във въздуха,нали се правиш на много самоуверена и оправна.Разбери и снимай какво точно е станало не само да се постваш безсмислено в инстаграм.И да чакаш лайкове.

    17:27 23.04.2026

  • 8 Ко речи?

    14 3 Отговор
    Чий го е дъpвuлa там?

    17:31 23.04.2026

  • 9 Ивка

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Нямаш причини да се оплакваш!":

    Мирси зъ пут крепата! И аз виднъш срешнъх умен и красив мъш, и реших виднага дъ гу сваля. Виднага измъкнах ляватъ гърда из потникъ, и изух прашкити от към цепкътъ нъ полата, зъ да има видимос. Той съ плесна по главъта, и вика - Божи, какви жини си създал,Божи! Туй значи, чи многу мъ харесъ, и имам шансуви с такъв мъш! Убища дъ са върни, ши гу чакъм вечну!

    17:39 23.04.2026

  • 10 Аха

    4 3 Отговор
    Тв защо не гласува в БГ- то,защо е отишла в Сърбия?Някой от ПП не забеляза ли ,щото се говори че са пратили хора там да гласуват по 2 пъти .Един път в БГ и един път в Сърбия в Цареброд.И това не е за пръв път.

    Коментиран от #13

    17:52 23.04.2026

  • 11 Бг гражданин

    6 2 Отговор
    Щом и тая взе да коментира избори и т.н, ясна е работата.".Газ пикаят " душманите и платените б...гъри ,че Радев ги отнесе!😀

    17:59 23.04.2026

  • 12 стига

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ддд":

    измислици фантазио

    18:25 23.04.2026

  • 13 маймунски,

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аха":

    как ще гласува 2 пъти, като искат лична карта и записват имената, които после се вкарват в компютър и ако има две гласувания, едното автоматично отпада ?

    18:31 23.04.2026

  • 14 кирцата с ленчето

    5 1 Отговор
    още една разбирачка!

    18:37 23.04.2026

  • 15 Факт

    4 0 Отговор
    Да беше разследващ журналист, щеше да документира казаното с видеорепортаж.
    Така, гола статийка, си е точно клюка от типа "една жена на пазара каза".

    18:56 23.04.2026

  • 16 Перо

    4 0 Отговор
    Не се разбира за чии избори става дума! Ако са БГ, какво прави сръбската джукеса там и как знае кой получава пари и за кой гласува! Още вчера се появи някакъв пасквил срещу Радев, за някакво измислено сръбско малцинство в БГ. Радев още не е встъпил в длъжност, а пропагандата срещу бъдещото правителство започна!

    19:12 23.04.2026

  • 17 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Могат-купуват.Те и тебе те купуват за едно изпълнение на кожена флейта,пък ние не го правим на въпрос.

    19:40 23.04.2026

  • 18 Тарантино

    2 1 Отговор
    Тая кр@ нта, ако си обръсне главата, Спилбърг ще я вземе за втората част на "Извънземното".

    19:51 23.04.2026

  • 19 Разбирач

    2 1 Отговор
    Ивке, те тия 50 евра за друго са ти дали да правиш хората, не за да гласуваш. Веднага върни парите, ма

    20:20 23.04.2026

  • 20 Тъпизми

    2 1 Отговор
    Лелейй, до къде я докарахме...ифката да бъде очевидец. А тя какво е правила там в деня на избора,значи не е упражнила важния си вот

    20:26 23.04.2026

  • 21 Елия

    2 1 Отговор
    И тая грозотия да изкаже мнение, и то за избори! Боже, прибери си вересиите!

    20:38 23.04.2026

  • 22 Тази коя е

    0 0 Отговор
    и за каква се има?

    00:32 24.04.2026