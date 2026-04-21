Новини
Любопитно »
Сашо Кадиев: Заснехме последния епизод на „Кой да знае“ (ВИДЕО)

21 Април, 2026 13:58 2 660 32

  • сашо кадиев-
  • кой да знае-
  • водещ-
  • последен епизод-
  • шоу

Водещият се пошегува, че 500 000 души трябва да подпишат петиция, за да се върне шоуто на екран

Снимка: Facebook/ бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещият Сашо Кадиев съобщи, че е заснет последният епизод от последния сезон на предаването „Кой да знае“. Новината дойде чрез видео в социалните мрежи, в което той е заедно с капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев.

Кадиев разкри, че екипът е заснел общо 238 предавания в рамките на едва две години – значително повече от първоначално планираното. Но реално предаванията са над 300, обясни той като включи и специалните двойни издания.

По думите му, продукцията е „преизпълнила петилетката“, с което показа, че шоуто се радва на значителен зрителски интерес.

Въпреки успеха, към момента няма информация кога и дали ще започнат нови снимки, макар че шоуто наистина е сред любимите на зрителите. Сашо Кадиев не скри, че на екипа ще му липсва публиката и че раздялата е емоционална.

В типичния си стил водещият отправи и нестандартен призив: Ако 500 000 души подпишат петиция, шоуто може да се завърне.

Така съдбата на „Кой да знае“ до голяма степен остава в ръцете на зрителите, но какво решение ще вземе медията предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от онези

    28 37 Отговор
    Уф, най-после!
    Такава идиотия, но надявам се с;ледвашата ще бъде още по-голяма!

    Коментиран от #32

    14:00 21.04.2026

  • 2 Дориана

    39 41 Отговор
    Това предаване беше абсолютно безвкусно и лигаво. То по- скоро отвращаваше зрителите , които бяха принудени да гледат лигавото поведение на водещите и участниците.

    Коментиран от #30

    14:03 21.04.2026

  • 3 Доволно

    34 32 Отговор
    Най-накрая. И без повече сезони със маминото, друг водещ може

    14:03 21.04.2026

  • 4 Удри с лопатата

    30 29 Отговор
    Е га ти противният г ей

    14:03 21.04.2026

  • 5 Да, да

    28 11 Отговор
    Пускай маме, "Кой да не знае". Трябва да папкаш, маме!

    14:04 21.04.2026

  • 6 ЕстетЪ

    24 26 Отговор
    Такива самодейни постни ведомствени предавания,не трябва изобщо да се допускат до екран...заедно с такива от левият бряг.

    14:05 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Браво!

    26 23 Отговор
    Няма да ни липсвате!

    14:05 21.04.2026

  • 9 Бети цветанова

    4 10 Отговор
    Няма ли някой циганин мераклия да дойде да ме измъзе като коза в панелката ми?

    14:16 21.04.2026

  • 10 ван мaaмy

    13 5 Отговор
    Каква новина само..... уважаеми зрители.

    14:24 21.04.2026

  • 11 Последния идот

    27 12 Отговор
    Сашо Льольото на мама генийчето, е а дано да е за последно!

    14:25 21.04.2026

  • 12 ташунко

    23 10 Отговор
    Мамин Сашко кога ще почне да работи като хората ? Цял живот лигавщини по примера на Еврото .

    Коментиран от #19

    14:35 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Христо

    18 10 Отговор
    На мен ми харесва предаването. Не че гледам всеки епизод но определено става.

    Коментиран от #27

    14:42 21.04.2026

  • 15 Един

    17 8 Отговор
    Този антипатии където го видя и сменям канала. Много е неприятен мамин Сашко.

    14:53 21.04.2026

  • 16 1234

    14 9 Отговор
    Егати слабоумните коментари. Пълно е с тъпаци тук.

    14:57 21.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 си дзън

    23 8 Отговор
    "Кой да знае" е единственото свястно ТВ шоу в БГ.
    Всички останало са прости риалитита за прости хора.

    15:07 21.04.2026

  • 19 Георги

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "ташунко":

    "Орекстър без име" е голям филм. След еврото второ поколение бездарен актьор изхранва!

    15:18 21.04.2026

  • 20 ИВАН

    3 7 Отговор
    Бях на гости и от няма и къде гледах малко, и от цялото кой да знае, само гладницата става за гледане, донякъде.

    15:42 21.04.2026

  • 21 бобошен

    2 0 Отговор
    Предстои да разберем Кой не трябва да знае.

    15:48 21.04.2026

  • 22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    2 1 Отговор
    Мама ще намери друго преаване....

    16:19 21.04.2026

  • 23 НЕучуден

    1 5 Отговор
    Най-накрая тая тъпотия да я спрат

    16:22 21.04.2026

  • 24 А стига бе

    0 1 Отговор
    Кога успя? Водещият Сашо Кадиев съобщи, че е заснет последният епизод от последния сезон на предаването „Кой да знае, къде са Педaлите на Колелото“. Новината дойде чрез видео в социалните мрежи, в което той е заедно с капитаните на потъващия кораб Милица Гладнишка и Христо Пъдев.

    16:24 21.04.2026

  • 25 силно се надявам

    2 3 Отговор
    дано ако има следващ сезон това предаване мамин сашко да не участва че да мога и аз да го гледам това предаване този лигльо немога да го тряа две минути ..!

    16:42 21.04.2026

  • 26 Обикновен българин.

    2 4 Отговор
    Не изразходвам ел. ток,не си хабя клавиатурата за тези навлеци,които мърсят ефира на елитната ни телевизия.

    16:45 21.04.2026

  • 27 И аз го харесвам

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Христо":

    Всяко предаване, с което човек може да си раздвижи мозъчните гънки, е добро! Още повече, гарнирано с хумор и забава. Не ми се гледат меркантилните халваджиянщини.

    16:49 21.04.2026

  • 28 Голям

    1 1 Отговор
    Боклука, който излезе на протест барабар с русофилите, които искаха България да е вън от Европейския Съюз и НАТО и да не приемаме еврото, като обща европейска валута, макар, че няма друга по-стабилна валута от еврото... долара вече губи позиции... падна ми в очите това същество, до тук беше.

    20:37 21.04.2026

  • 29 СМЕХОРИИ

    0 2 Отговор
    И НАЙ-НАКРАЯ ЩЕ СИ ОТДЪХНЕМ И ЩЕ МОЖЕ ДА ВКЛЮЧИМ ТЕЕВИЗОРА

    20:46 21.04.2026

  • 30 бай Даню

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    АБСОЛЮТНО ТОЧНО си го написал, и само лиготии, превземки от тях

    20:48 21.04.2026

  • 31 ЗРИТЕЛ

    1 3 Отговор
    Само да попитам,...Кава е целта на това безвкусно предаване,...Какво може да извлече от него зрителля, освен да гледа безвкусния смях на ангжираните там

    20:50 21.04.2026

  • 32 МИНУВАЧ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от онези":

    Да чакаме и да се наяваме

    20:51 21.04.2026