Сашо Кадиев: Заснехме последния епизод на „Кой да знае“ (ВИДЕО)

Водещият Сашо Кадиев съобщи, че е заснет последният епизод от последния сезон на предаването „Кой да знае“. Новината дойде чрез видео в социалните мрежи, в което той е заедно с капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев.

Кадиев разкри, че екипът е заснел общо 238 предавания в рамките на едва две години – значително повече от първоначално планираното. Но реално предаванията са над 300, обясни той като включи и специалните двойни издания.

По думите му, продукцията е „преизпълнила петилетката“, с което показа, че шоуто се радва на значителен зрителски интерес.

Въпреки успеха, към момента няма информация кога и дали ще започнат нови снимки, макар че шоуто наистина е сред любимите на зрителите. Сашо Кадиев не скри, че на екипа ще му липсва публиката и че раздялата е емоционална.

В типичния си стил водещият отправи и нестандартен призив: Ако 500 000 души подпишат петиция, шоуто може да се завърне.

Така съдбата на „Кой да знае“ до голяма степен остава в ръцете на зрителите, но какво решение ще вземе медията предстои да разберем.