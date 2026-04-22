След тонове наркотици и алкохол: "Кръстникът на пънка" Иги Поп стана на 79 г.

Харизматичният Иги Поп, наричан "Кръстикът на пънка", навърши 79 години. Джеймс Нюъл Остърбърг-младши, както е истинското име на легендата, е роден на 21 април 1947 г. в Мъскегон, Мичиган.

Един от най-влиятелните музиканти в историята на рока израства в семейството на Луела (по баща Кристенсен) и Джеймс Нюъл Остърбърг-старши.

Баща му е бил учител по английски език и треньор по бейзбол.

Детството му преминава в парк за каравани в Ипсиланти, Мичиган. Иги често споделя, че скромният му дом е оказал голямо влияние върху него, тъй като е трябвало да бъде креативен в ограниченото пространство.

Родителите му силно са подкрепяли интереса му към музиката, дори са му позволили да постави барабаните си в тяхната спалня, защото това е било единственото свободно място в караваната.

Музикалното развитие на Иги Поп започва от индустриалните звуци на Мичиган и преминава през дълбокия блус, за да стигне до създаването на прото-пънка.

Като малък Иги е впечатлен от механичните звуци в заводите на Ford в Мичиган, които по-късно определя като вдъхновение за своя ритъм.

Първият му инструмент са барабаните, на които започва да свири в пети клас. Първата му група е The Iguanas, откъдето идва и псевдонимът му „Иги“.

Като тийнейджър се премества в Чикаго, за да се учи от местните майстори на блуса. Свири в блус клубове и се потапя в автентичното звучене на жанра.

Гледайки изпълнение на Джим Морисън и The Doors през 1967 г., той остава поразен от провокативното им поведение, което го вдъхновява да развие своя собствена непредсказуема сценична енергия.

Основни моменти в творчеството

С групата си The Stooges (1967–1974) той издава три основополагащи албума за пънка: The Stooges (1969), Fun House (1970) и продуцирания от Дейвид Боуи Raw Power (1973).

През 1977 г., отново в сътрудничество с Боуи, записва два от най-емблематичните си солови албуми — The Idiot и Lust for Life. Песни като „The Passenger“ и „Lust for Life“ се превръщат в световни химни.

През 1990 г. постига голям успех с албума Brick by Brick и дуета си с Кейт Пиерсън — „Candy“.

Иги Поп е приет в Залата на славата на рокендрола (2010) и получава награда „Грами“ за цялостен принос през 2020 г.

Той е известен с един от най-екстремните и саморазрушителни начини на живот в историята на рокендрола, като дълго време е символ на злоупотребата с вещества.

През 60-те и 70-те години Иги развива тежка зависимост към хероин. Това води до разпадането на The Stooges и сериозни здравословни проблеми.

След пълния разпад на The Stooges и сериозна хероинова зависимост, Иги доброволно постъпва в психиатрична клиника в Лос Анджелис. По това време той е в тежко състояние, останал без дом и средства. Единственият му редовен посетител там е Дейвид Боуи, който му носи наркотици (скришом) в началото, но по-късно именно той му помага да излезе оттам и да замине за Берлин за рехабилитация.

По време на престоя си в Берлин с Дейвид Боуи той се опитва да се изчисти от хероина, но двамата преминават към засилена употреба на кокаин. Берлинският му период (1976–1978) е вид "самоналожена изолация" и детокс. Двамата с Боуи се опитват да избягат от наркокултурата на Лос Анджелис, макар че борбата със зависимостите им продължава и в Германия.

Алкохолът е постоянен спътник в кариерата му в продължение на десетилетия, често консумиран в комбинация с наркотици, което води до скандално поведение на сцената (самонараняване, повръщане и конфронтации с публиката).

В разгара на славата си той води хаотичен сексуален живот с многобройни почитателки (групита) и краткотрайни връзки, което е част от имиджа му на "диво животно" на сцената.

Музикантът се е женил три пъти. Първият му брак с Уенди Уайсбърг (1968 г.) трае само няколко седмици. Следващата е актрисата и модел Сучи Асано, с която живее 15 години - от 1984 до 1999 г.

С настоящата му съпруга Нина Алу са заедно от 2008 г..

Звездата има един син, Ерик Бенсън, роден през 1970 г. от връзката му с Полет Бенсън.

Днес Иги Поп води изненадващо здравословен и дисциплиниран живот. Той споделя, че е приключил с тежките наркотици и алкохола преди много години.

Музикантът редовно практикува Тай Чи — китайско бойно изкуство, което му помага да поддържа гъвкавостта на тялото си и вътрешен мир.

Заради бурния си начин на живот и десетилетията на сценичен екстремизъм, Иги Поп преминава през няколко критични момента, изискващи медицинска и психиатрична намеса.

Поради специфичния си маниер на танцуване и безбройните скокове в публиката (stage diving), Иги страда от изкривяване на гръбначния стълб и единият му крак е по-къс от другия. С напредване на възрастта това води до хронични болки и накуцване.

През годините той е претърпял десетки фрактури, порязвания и сътресения. През 2011 г. той официално обяви, че спира със скоковете в публиката по лекарско предписание, след като сериозно нарани крака си при падане в Карнеги Хол.

Ключът към физическото му оцеляване днес е дисциплинираното практикуване на Тай Чи, което му помага да се справя с последствията от десетилетията физическо натоварване и "издевателства" над тялото си.

Единственият му останал "порок" е чаша хубаво вино по време на вечеря, но той подчертава, че вече не търси опиянението.

С третата си съпруга води спокоен живот в Маями, далеч от хаоса на миналото.