Жана Бергендорф смени коренно визията, не можаха да я познаят (СНИМКА)

Певицата Жана Бергендорф взриви мрежата с драстична промяна - тя се показа с нова визия, която няма нищо общо с буйните ѝ коси отпреди и редицата ѝ трансформации - било с прически или цвят на косата. Сега обаче Жана е решила да скъса с всичко това и последната ѝ промяна остави мнозина безмълвни.

Повод за шума стана снимка, споделена от Джулиана Гани, на която двете позират по време на лайв на Като две капки вода. „Най-готината жена Жана Бергендорф“, написа Гани, но този път вниманието не беше върху комплимента, а върху драматичната промяна.

„Това ново начало ли е?“, „Опит да избяга от миналото?“, питат се мнозина. Други пък са убедени, че певицата най-после е решила да затвори една трудна страница и да започне начисто.

Според приближените ѝ, промяната не е случайна. Жана Бергендорф била твърдо решена да се откъсне от негативите и да се фокусира върху себе си и музиката. Новата визия била символ на вътрешна трансформация – не просто стил, а послание.