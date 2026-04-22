Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са двойка от месеци (ВИДЕО)

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са двойка от месеци (ВИДЕО)

22 Април, 2026 13:59 1 062 2

Двамата се срещнали с помощта на сестрата на Кендал - Кайли

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са двойка от месеци (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди поддържат тайна връзка от февруари, твърдят източници, цитирани от международни медии.

Спекулациите около отношенията им се засилиха след появата им на афтърпарти по време на фестивала „Коачела“ 2026, организирано от Джъстин Бийбър. Според публикации в светски платформи двамата са демонстрирали близост по време на събитието, което привлече вниманието на присъстващите.

По информация на Daily Mail обаче връзката им е започнала по-рано, като ключова роля за сближаването им е изиграла сестрата на модела – Кайли Дженър. Според източник тя е насърчила сестра си да даде шанс на актьора, след като е прекарвала повече време в неговата компания покрай партньора си Тимъти Шаламе по време на наградния сезон.

Двамата актьори са били номинирани съответно за проектите „Франкенщайн“ и „Върховният Марти“, което е довело до по-чести срещи в обща среда. „Кайли го хареса и прецени, че би бил подходящ за Кендъл“, твърди източникът, като допълва, че именно тя е насърчила развитието на отношенията им.

Според същите данни Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди се познават от години, но едва наскоро отношенията им са преминали отвъд приятелството. Срещите им са продължили в по-тесен кръг, включително в дома на модела в Лос Анджелис, където четиримата – заедно с Кайли Дженър и Тимъти Шаламе – са прекарвали време заедно.

В личен план моделът е свързвана за последно с пуерториканския изпълнител Бед Бъни, с когото имаше връзка с прекъсвания през 2023 и началото на 2024 г. Преди това тя беше в отношения с баскетболиста Девин Букър, както и с британския певец Хари Стайлс.

От своя страна Джейкъб Елорди беше в дългогодишна връзка с инфлуенсърката Оливия Джейд Джанули, продължила с прекъсвания от 2021 г. насам. По-рано той имаше отношения с модела Кая Гербър, както и с актрисата Джоуи Кинг, с която си партнира във филма „The Kissing Booth“.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Уааааууу

    1 0 Отговор
    страхотна статия, достойна за Пулицър. Браво!!! Денят ми вече придуби смисъл. Благодаря!!!

    14:36 22.04.2026

  • 2 глоги

    0 0 Отговор
    В личен план моделКАТА е свързвана за последно с пуерториканския изпълнител Бед Бъни,

    15:25 22.04.2026