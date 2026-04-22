Бивша чистачка на Кайли Дженър я съди за дискриминация и тормоз

Кайли Дженър е изправена пред съдебен иск от бившата си домашна помощница Анхелика Васкес, която твърди, че е била подложена на дискриминация по признак религия и национален произход от страна на други служители.

Според съдебни документи Васкес е започнала работа в дома на риалити звездата в Бевърли Хилс през септември 2024 г., а малко по-късно е преместена в резиденцията ѝ в Хидън Хилс. Там тя е работила под ръководството на главната домакиня Патси и служителка на име Елси.

В исковата молба се посочва, че по време на работата си Васкес е била подложена на враждебно отношение и изолация. Тя твърди, че присъствието ѝ е било поставяно под съмнение, че е била карана да чака с охраната и че ѝ е било ясно показвано, че не е желана.

Васкес, която е от салвадорски произход и католичка, заявява, че системно ѝ са възлагани най-тежките задачи, че е била изключвана от екипа и публично унижавана заради произхода и религията си. Според нея са отправяни и многократни обидни и дискриминационни коментари с цел сплашване и демонстрация на надмощие.

Тя твърди още, че акцентът ѝ често е бил осмиван, както и че е била принуждавана да изпълнява задължения, извън нейната длъжност, включително задачи на ръководния персонал.

След като развива симптоми на тревожност и посттравматичен стрес заради работната среда, Васкес напуска позицията си през август 2025 г. Тя търси обезщетение за неизплатени възнаграждения, емоционални вреди и наказателни щети.

Макар обвиненията да не са насочени директно към Кайли Дженър, тя е включена като ответник по делото с аргумента, че не е реагирала на подадените сигнали.

До момента няма официална позиция от страна на екипа на Кайли Дженър. Източници, запознати със случая, твърдят, че Васкес е имала проблеми с присъствието и други трудови нарушения.