Бивша чистачка на Кайли Дженър я съди за дискриминация и тормоз

22 Април, 2026 14:58 1 448 5

Жената е била осмивана заради акцента и религията си, твърди тя в иск

Бивша чистачка на Кайли Дженър я съди за дискриминация и тормоз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кайли Дженър е изправена пред съдебен иск от бившата си домашна помощница Анхелика Васкес, която твърди, че е била подложена на дискриминация по признак религия и национален произход от страна на други служители.

Според съдебни документи Васкес е започнала работа в дома на риалити звездата в Бевърли Хилс през септември 2024 г., а малко по-късно е преместена в резиденцията ѝ в Хидън Хилс. Там тя е работила под ръководството на главната домакиня Патси и служителка на име Елси.

В исковата молба се посочва, че по време на работата си Васкес е била подложена на враждебно отношение и изолация. Тя твърди, че присъствието ѝ е било поставяно под съмнение, че е била карана да чака с охраната и че ѝ е било ясно показвано, че не е желана.

Васкес, която е от салвадорски произход и католичка, заявява, че системно ѝ са възлагани най-тежките задачи, че е била изключвана от екипа и публично унижавана заради произхода и религията си. Според нея са отправяни и многократни обидни и дискриминационни коментари с цел сплашване и демонстрация на надмощие.

Тя твърди още, че акцентът ѝ често е бил осмиван, както и че е била принуждавана да изпълнява задължения, извън нейната длъжност, включително задачи на ръководния персонал.

След като развива симптоми на тревожност и посттравматичен стрес заради работната среда, Васкес напуска позицията си през август 2025 г. Тя търси обезщетение за неизплатени възнаграждения, емоционални вреди и наказателни щети.

Макар обвиненията да не са насочени директно към Кайли Дженър, тя е включена като ответник по делото с аргумента, че не е реагирала на подадените сигнали.

До момента няма официална позиция от страна на екипа на Кайли Дженър. Източници, запознати със случая, твърдят, че Васкес е имала проблеми с присъствието и други трудови нарушения.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    3 1 Отговор
    .... Кайли Дженър, тя е включена като ответниЧКА по делото...

    15:07 22.04.2026

  • 2 Цвета

    6 0 Отговор
    Имат по една кола работници и работнички в домовете си,които да ги обслужват.Все едно сме в средновековието.

    15:09 22.04.2026

  • 3 сащисан кравар

    0 0 Отговор
    Търси лесните пари и вероятно, ще ги изкара, защото този тип богаташки не обичат скандали от точно такъв тип😉 После бързо, ще ги изхарчи тези лесни пари и набързо, ще я "уредят" с една депортация и черен печат и те така функционира "американската система" 😉

    15:21 22.04.2026

  • 4 тука има - тука нема...

    2 0 Отговор
    Добре де, тази на снимката коя е? Ами като слагат снимки да пишат и кой е на снимката, а не кой е фотографа. Не сме длъжни да познаваме нито Кайли Дженър, нито чистачката ѝ, а още по малко може да ни интересува от кого е направена снимката или дали е плагиатствана от мрежата.

    15:42 22.04.2026

  • 5 Джереми Рон

    0 0 Отговор
    Ако това е чистачката - да идва да ме изчисти, че аз що съм мръсен ....

    16:00 22.04.2026