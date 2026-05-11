Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради новия им филм

Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради новия им филм

11 Май, 2026 14:31 1 906 11

  • мат деймън-
  • бен афлек-
  • актьори-
  • полиция-
  • съд-
  • дело-
  • уронване на престиж

Полицейските служители от Маями смятат, че лентата на двамата актьори уронва престижа им

Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради новия им филм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудските звезди Мат Деймън и Бен Афлек са изправени пред съдебен иск заради филма The Rip, след като няколко служители на полицията в Маями обвиниха продукцията, че уронва репутацията им.

Делото е заведено срещу продуцентската компания Artists Equity, основана от Деймън и Афлек. Според информация на американски медии полицаите твърдят, че филмът ги представя като корумпирани служители и създава невярна представа за реалните събития, вдъхновили сценария.

Криминалният трилър, разпространяван от Netflix, излезе през януари и проследява историята на служители от отдела за борба с наркотиците към полицията на Маями-Дейд. Сюжетът е вдъхновен от реална акция от 2016 г. в района на Маями Лейкс, при която властите конфискуват над 24 милиона долара в брой — най-голямото изземване на пари в историята на окръга.

Сред ищците е заместник-шерифът Джонатан Сантана, който заяви пред местни медии, че след премиерата на филма е станал обект на подигравки и обвинения. „Когато казваш ‘rip’, това означава кражба. Ние не сме откраднали нито долар“, коментира той.

По думите му след излизането на продукцията хора започнали да го питат „колко кофи с пари е откраднал“. Адвокатът на полицаите Игнасио Алварес заяви, че филмът представя служителите на реда като „мръсни ченгета“ и е нанесъл трайни щети върху репутацията им.

„Клиентите ми ще живеят с това петно до края на живота си, защото хората вече ги възприемат като корумпирани“, посочи юристът.

До момента представители на Мат Деймън и Бен Афлек не са коментирали официално съдебния спор.

Това не е първият конфликт около The Rip. Още при излизането на филма кметът на Хайалиа Брайън Калво разкритикува продукцията, обвинявайки я, че представя града като опасно и криминално място.

„Този филм е шамар за нашите служители на реда“, заяви тогава Калво. Според него зрители, които никога не са посещавали района, биха останали с впечатлението, че градът е несигурен и доминиран от престъпност.

Филмът е заснет основно във Флорида и включва още участия на Стивън Йън и Кайл Чандлър. Продукцията е сред по-мащабните проекти на Artists Equity — компанията, която Деймън и Афлек създадоха с идеята да предоставя на актьори и творчески екипи по-голям контрол и дял от печалбите на филмовите продукции.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комисар Корадо Катани

    28 0 Отговор
    Мат Деймън и Бен Афлек да дойдат да снимат в България. Има материал за цял сериал от сорта на "Дързост и красота" с по няколко хил епизода.

    14:35 11.05.2026

  • 2 Ами, като са

    21 0 Отговор
    Корумпирани, като какви да ги представи филма???

    14:35 11.05.2026

  • 3 Ами, като са

    10 2 Отговор
    Корумпирани, като какви да ги представи филма???

    14:36 11.05.2026

  • 4 Хе хе

    20 1 Отговор
    Че то има хиляди такива филми с корумпирани полицаи и какви ли още не. Трябва да разследват такива личности, щом са се припознали хе хе хе.

    14:37 11.05.2026

  • 5 провинциалист

    13 0 Отговор
    Съдебните дела в САЩ образуват най-голям процент от БВП на страната.

    14:38 11.05.2026

  • 6 ДЕБИТ

    5 0 Отговор
    Филма е супер.

    14:48 11.05.2026

  • 7 Някой

    8 0 Отговор
    То в разни градове в САЩ като Сейнт Луйс ли бе, е по-опасно отколкото в Киев или друг места с война. С огромен коефициент на убийства - убити на 100000 за година. Е не е като Ходурас, Салвадор и други.

    14:57 11.05.2026

  • 8 бушприт

    6 0 Отговор
    Филмът е супер,а не филма.

    15:08 11.05.2026

  • 9 влък

    0 0 Отговор
    За тях насолени глоби няма ли да има?

    15:21 11.05.2026

  • 10 Ъъъ

    1 0 Отговор
    В конкретния случай явно от полицията искат да наложат цензура или това е някакво сплашване ? То иначе пълно с филми с шантави, корумпирани и какви ли не полицаи, що не съдят тях?

    15:50 11.05.2026

  • 11 Малък весел гей

    0 0 Отговор
    Колко чувствителни са станали полицаите,ами да почнат от Чарли Чаплин и Лаурел и Харди.

    16:14 11.05.2026