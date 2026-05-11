Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради новия им филм

Холивудските звезди Мат Деймън и Бен Афлек са изправени пред съдебен иск заради филма The Rip, след като няколко служители на полицията в Маями обвиниха продукцията, че уронва репутацията им.

Делото е заведено срещу продуцентската компания Artists Equity, основана от Деймън и Афлек. Според информация на американски медии полицаите твърдят, че филмът ги представя като корумпирани служители и създава невярна представа за реалните събития, вдъхновили сценария.

Криминалният трилър, разпространяван от Netflix, излезе през януари и проследява историята на служители от отдела за борба с наркотиците към полицията на Маями-Дейд. Сюжетът е вдъхновен от реална акция от 2016 г. в района на Маями Лейкс, при която властите конфискуват над 24 милиона долара в брой — най-голямото изземване на пари в историята на окръга.

Сред ищците е заместник-шерифът Джонатан Сантана, който заяви пред местни медии, че след премиерата на филма е станал обект на подигравки и обвинения. „Когато казваш ‘rip’, това означава кражба. Ние не сме откраднали нито долар“, коментира той.

По думите му след излизането на продукцията хора започнали да го питат „колко кофи с пари е откраднал“. Адвокатът на полицаите Игнасио Алварес заяви, че филмът представя служителите на реда като „мръсни ченгета“ и е нанесъл трайни щети върху репутацията им.

„Клиентите ми ще живеят с това петно до края на живота си, защото хората вече ги възприемат като корумпирани“, посочи юристът.

До момента представители на Мат Деймън и Бен Афлек не са коментирали официално съдебния спор.

Това не е първият конфликт около The Rip. Още при излизането на филма кметът на Хайалиа Брайън Калво разкритикува продукцията, обвинявайки я, че представя града като опасно и криминално място.

„Този филм е шамар за нашите служители на реда“, заяви тогава Калво. Според него зрители, които никога не са посещавали района, биха останали с впечатлението, че градът е несигурен и доминиран от престъпност.

Филмът е заснет основно във Флорида и включва още участия на Стивън Йън и Кайл Чандлър. Продукцията е сред по-мащабните проекти на Artists Equity — компанията, която Деймън и Афлек създадоха с идеята да предоставя на актьори и творчески екипи по-голям контрол и дял от печалбите на филмовите продукции.