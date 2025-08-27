Новини
Любопитно »
Бик захвърли млад бикоборец в стена пред очите на стотици, зрител от публиката почина от гледката (ВИДЕО 18+)

Бик захвърли млад бикоборец в стена пред очите на стотици, зрител от публиката почина от гледката (ВИДЕО 18+)

27 Август, 2025 19:31 1 290 21

  • бик-
  • бикоборец-
  • тореадор-
  • корида-
  • смърт

Бикоборецът се опитвал да извърши сложна маневра със 700-килограмовия бик

Бик захвърли млад бикоборец в стена пред очите на стотици, зрител от публиката почина от гледката (ВИДЕО 18+) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент по време на традиционно бикоборство в Лисабон отне живота на 22-годишния Мануел Мария Триндаде, един от най-известните представители на португалската школа „форкадо“. Събитието се разигра пред очите на стотици зрители на арената „Кампо Пекено“, където младият бикоборец загина след брутална атака от разярен бик, съобщават местни медии.

По време на спектакъла Триндаде се опитал да извърши традиционната маневра „pega de cara“, при която форкадото предизвиква бика да го нападне и се стреми да го обуздае, като се хване за рогата му. Опитът завършил трагично – животното, тежащо около 700 килограма, атакувало с изключителна сила, поваляйки Триндаде на арената и впоследствие го хвърлило в металната ограда. Свидетели разказват, че инцидентът е станал за секунди, а публиката на събитието е била потресена от случилото се, предава португалският портал Zap.

Веднага след инцидента на арената са се притекли други членове на отбора на „форкадос“, които са се опитали да овладеят животното с помощта на традиционните цветни наметала и задържане за опашката. Междувременно медицински екип е оказал първа помощ на Триндаде, който е бил транспортиран в тежко състояние до болница. Въпреки усилията на лекарите и поставянето му в изкуствена кома, 22-годишният мъж е починал в рамките на 24 часа вследствие на сериозни мозъчни увреждания, потвърждават от лечебното заведение.

Покрай трагичния инцидент португалските медии съобщават и за още една жертва – 73-годишен зрител, който присъствал на събитието, е получил инфаркт и е починал на място, вероятно вследствие на стреса от инцидента на арената.

Мануел Мария Триндаде е част от добре познатия отбор на Сао Манкос и наследява традицията на баща си, който също е бил „форкадо“. Смъртта му предизвика вълна от съпричастност в португалската общественост и разпали нови дебати относно безопасността и бъдещето на традиционните бикоборски практики в страната.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    21 4 Отговор
    Кога ще забранят тази иZродска "традиция"?
    А в България спряха тричането на кучета, щото не било хуманно...

    19:35 27.08.2025

  • 2 Кохонесделторо

    15 1 Отговор
    Понякога бикът побеждава.

    19:40 27.08.2025

  • 3 Сила

    16 3 Отговор
    Забавления за изроди и садисти .....браво на бика !!!

    19:43 27.08.2025

  • 4 морския

    9 2 Отговор
    и там донорите са на мода !

    19:45 27.08.2025

  • 5 Ироничен

    3 1 Отговор
    Ако е сигурно, че ще умре бикът, защо изобщо ходят да гледат? Винаги има интрига!

    19:46 27.08.2025

  • 6 Офанзивен дефанзиф

    13 1 Отговор
    Никога не съм разбирал надбягването с бикове в Памплона, нито това дразнене на това огромно животно! Първо измъчваш животно, вбесяваш го, после се опитваш да го успокоиш, като го хванеш за рогата. Ама вие сериозно ли?!
    Каквото повикало, такова се обадило! Човек не може да страда заради глупостите на някакви тореадори, които си търсят белята за слава... Е, този младеж вече е много известен...

    19:50 27.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роза

    6 2 Отговор
    Тези "развлечения" са много подобни на гладиаторските борби в древен Рим!Ама сега сме 21 век!Сега всичко това е за пари и сензации!Жалко за момчето,но за съжаление неговата смърт няма да спре идиотите!

    20:06 27.08.2025

  • 9 Виждате ли червените пики

    14 0 Отговор
    Които стърчат от врата на бика?
    Преди да пуснат бика, за да се гаврите тореадора с него, пробождат вратните му мускули с пики, за да не може да си вдига високо врата. Реално осакатяват бика, за да не може да се бие с пълна сила, а накрая го убиват.
    Това е най-жестоката и безнравствена традиция, която може да съществува, и се чудя, къде са природозащитните организации и къде е здравият човешки разум, за да забранат най-накрая това безумие.
    Изобщо не ми е жал за тореадорите. Това са хора, които измъчват животни!

    Коментиран от #19

    20:08 27.08.2025

  • 10 Факт

    3 0 Отговор
    Явно и там си има тънкости и номера, които понякога не минават!

    20:10 27.08.2025

  • 11 нннн

    4 0 Отговор
    Бикът се оказа по- умният от двамата.

    20:12 27.08.2025

  • 12 Както

    1 0 Отговор
    Зеленски срещу Русия

    20:12 27.08.2025

  • 13 мдаа

    2 0 Отговор
    Извратени испанци. Тоя нещастник си го е получил.

    Коментиран от #17

    20:12 27.08.2025

  • 14 Световъртеж

    1 1 Отговор
    Кух свят. Убиват. После тях що ги убували. Ми е тъй. Шото е природа.

    20:16 27.08.2025

  • 15 Жена

    1 2 Отговор
    Мъжете трябва периодично да се доказват. Защото исфирясват и стават като писачите по-горе.

    20:18 27.08.2025

  • 16 Хмм

    1 2 Отговор
    кървави спектакли в "цивилизована" Европа

    20:19 27.08.2025

  • 17 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "мдаа":

    португалци

    20:21 27.08.2025

  • 18 Каквото търсили, намерили

    0 0 Отговор
    Писано е да не изпитваш Госрода, Твоя Бог.

    20:25 27.08.2025

  • 19 Виждаме червените пики

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Виждате ли червените пики":

    Всеки ден трябва да се показва, че човекът побеждава говедото. Това показва коридата. Разбира се тук не сме стигнали до този момент на разбиране. В парламента животните ни управляват и хората сме приравнени с кучетата.

    20:27 27.08.2025

  • 20 Пич

    1 0 Отговор
    Това е истинско единоборство за истински мъже ! Които не се страхуват да умрат , и много от тях умряха ! Моля джендсризираните женчовци и женки да си спестят глупотевините , защото фалшиво жалят а хапват телешко !!! Тук животното има равни шансове с човека , а в кланицата няма!!!

    20:28 27.08.2025

  • 21 Къде е държаватааа???

    0 0 Отговор
    Караджов да санкционира атракционите! Да арестуват майката! Собственика на бика в ареста за 72 часа!

    20:29 27.08.2025