Бик захвърли млад бикоборец в стена пред очите на стотици, зрител от публиката почина от гледката (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент по време на традиционно бикоборство в Лисабон отне живота на 22-годишния Мануел Мария Триндаде, един от най-известните представители на португалската школа „форкадо“. Събитието се разигра пред очите на стотици зрители на арената „Кампо Пекено“, където младият бикоборец загина след брутална атака от разярен бик, съобщават местни медии.

По време на спектакъла Триндаде се опитал да извърши традиционната маневра „pega de cara“, при която форкадото предизвиква бика да го нападне и се стреми да го обуздае, като се хване за рогата му. Опитът завършил трагично – животното, тежащо около 700 килограма, атакувало с изключителна сила, поваляйки Триндаде на арената и впоследствие го хвърлило в металната ограда. Свидетели разказват, че инцидентът е станал за секунди, а публиката на събитието е била потресена от случилото се, предава португалският портал Zap.

Веднага след инцидента на арената са се притекли други членове на отбора на „форкадос“, които са се опитали да овладеят животното с помощта на традиционните цветни наметала и задържане за опашката. Междувременно медицински екип е оказал първа помощ на Триндаде, който е бил транспортиран в тежко състояние до болница. Въпреки усилията на лекарите и поставянето му в изкуствена кома, 22-годишният мъж е починал в рамките на 24 часа вследствие на сериозни мозъчни увреждания, потвърждават от лечебното заведение.

Покрай трагичния инцидент португалските медии съобщават и за още една жертва – 73-годишен зрител, който присъствал на събитието, е получил инфаркт и е починал на място, вероятно вследствие на стреса от инцидента на арената.

Мануел Мария Триндаде е част от добре познатия отбор на Сао Манкос и наследява традицията на баща си, който също е бил „форкадо“. Смъртта му предизвика вълна от съпричастност в португалската общественост и разпали нови дебати относно безопасността и бъдещето на традиционните бикоборски практики в страната.