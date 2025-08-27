Бик захвърли млад бикоборец в стена пред очите на стотици, зрител от публиката почина от гледката (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент по време на традиционно бикоборство в Лисабон отне живота на 22-годишния Мануел Мария Триндаде, един от най-известните представители на португалската школа „форкадо“. Събитието се разигра пред очите на стотици зрители на арената „Кампо Пекено“, където младият бикоборец загина след брутална атака от разярен бик, съобщават местни медии.
По време на спектакъла Триндаде се опитал да извърши традиционната маневра „pega de cara“, при която форкадото предизвиква бика да го нападне и се стреми да го обуздае, като се хване за рогата му. Опитът завършил трагично – животното, тежащо около 700 килограма, атакувало с изключителна сила, поваляйки Триндаде на арената и впоследствие го хвърлило в металната ограда. Свидетели разказват, че инцидентът е станал за секунди, а публиката на събитието е била потресена от случилото се, предава португалският портал Zap.
⭐A young bullfighter loses his life during his first bullfight in the Lisbon arenas 🇵🇹😢 pic.twitter.com/VXUkSenGil
— Miss Ingrid⭐ (@MissIngrid0312) August 26, 2025
Веднага след инцидента на арената са се притекли други членове на отбора на „форкадос“, които са се опитали да овладеят животното с помощта на традиционните цветни наметала и задържане за опашката. Междувременно медицински екип е оказал първа помощ на Триндаде, който е бил транспортиран в тежко състояние до болница. Въпреки усилията на лекарите и поставянето му в изкуствена кома, 22-годишният мъж е починал в рамките на 24 часа вследствие на сериозни мозъчни увреждания, потвърждават от лечебното заведение.
Покрай трагичния инцидент португалските медии съобщават и за още една жертва – 73-годишен зрител, който присъствал на събитието, е получил инфаркт и е починал на място, вероятно вследствие на стреса от инцидента на арената.
Мануел Мария Триндаде е част от добре познатия отбор на Сао Манкос и наследява традицията на баща си, който също е бил „форкадо“. Смъртта му предизвика вълна от съпричастност в португалската общественост и разпали нови дебати относно безопасността и бъдещето на традиционните бикоборски практики в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А в България спряха тричането на кучета, щото не било хуманно...
19:35 27.08.2025
2 Кохонесделторо
19:40 27.08.2025
3 Сила
19:43 27.08.2025
4 морския
19:45 27.08.2025
5 Ироничен
19:46 27.08.2025
6 Офанзивен дефанзиф
Каквото повикало, такова се обадило! Човек не може да страда заради глупостите на някакви тореадори, които си търсят белята за слава... Е, този младеж вече е много известен...
19:50 27.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Роза
20:06 27.08.2025
9 Виждате ли червените пики
Преди да пуснат бика, за да се гаврите тореадора с него, пробождат вратните му мускули с пики, за да не може да си вдига високо врата. Реално осакатяват бика, за да не може да се бие с пълна сила, а накрая го убиват.
Това е най-жестоката и безнравствена традиция, която може да съществува, и се чудя, къде са природозащитните организации и къде е здравият човешки разум, за да забранат най-накрая това безумие.
Изобщо не ми е жал за тореадорите. Това са хора, които измъчват животни!
Коментиран от #19
20:08 27.08.2025
10 Факт
20:10 27.08.2025
11 нннн
20:12 27.08.2025
12 Както
20:12 27.08.2025
13 мдаа
Коментиран от #17
20:12 27.08.2025
14 Световъртеж
20:16 27.08.2025
15 Жена
20:18 27.08.2025
16 Хмм
20:19 27.08.2025
17 Ами
До коментар #13 от "мдаа":португалци
20:21 27.08.2025
18 Каквото търсили, намерили
20:25 27.08.2025
19 Виждаме червените пики
До коментар #9 от "Виждате ли червените пики":Всеки ден трябва да се показва, че човекът побеждава говедото. Това показва коридата. Разбира се тук не сме стигнали до този момент на разбиране. В парламента животните ни управляват и хората сме приравнени с кучетата.
20:27 27.08.2025
20 Пич
20:28 27.08.2025
21 Къде е държаватааа???
20:29 27.08.2025