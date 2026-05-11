Състоянието на Бони Тайлър се влошило, певицата получила сърдечен арест

Гласовитата певица Бони Тайлър е била реанимирана, след като е получила сърдечен арест при опит лекарите да я изведат от медикаментозна кома в болница във Фаро, Португалия, съобщава португалското издание Correio da Manhã.

Според информацията здравословното състояние на 74-годишната изпълнителка се е влошило в края на миналата седмица след спешна операция, извършена заради спукан апендикс и тежки усложнения вследствие на перфорирало черво.

Певицата, известна с хита Total Eclipse of the Heart, остава под наблюдение в интензивното отделение на болницата във Фаро, където лекарите се опитват да овладеят сериозна инфекция, причинена от разпространение на бактерии в коремната кухина след разкъсването на апендикса.

Близък приятел на Бони Тайлър – Либерто Меаля, заяви пред португалски медии, че лекарите остават „позитивно настроени“ относно възстановяването ѝ, въпреки усложненията. По думите му медиците смятат, че певицата има реални шансове за пълно оздравяване.

Меаля, който познава изпълнителката от десетилетия, разкри, че първите симптоми са се появили по време на концерт в Лондон преди около месец. Тогава Тайлър е потърсила лекарска помощ, но изследванията не са показали сериозен проблем.

След пристигането си в португалския регион Алгарве, където певицата има дом, състоянието ѝ рязко се е влошило. По думите на Меаля тя е започнала да изпитва силни коремни болки, а два дни по-късно е била откарана в частна клиника, откъдето спешно е прехвърлена в болницата във Фаро за операция.

Португалски медии съобщават още, че изпълнителката е останала на легло в дома си в Алгарве в продължение на два дни, преди съпругът ѝ Робърт Съливан да я отведе в болница.

Говорител на певицата потвърди миналата седмица, че тя е поставена в медикаментозна кома с цел подпомагане на възстановяването ѝ след операцията. Ден по-рано от екипа ѝ съобщиха, че хирургичната интервенция е преминала успешно.

Бони Тайлър е сред най-разпознаваемите британски поп и рок изпълнителки от 80-те години, а освен с „Total Eclipse of the Heart“ е известна и с хита Holding Out for a Hero. През 2013 г. тя представи Великобритания на конкурса Евровизия.

Според източници, цитирани от португалски медии, певицата е продължавала професионалните си ангажименти въпреки постоянните болки през последните седмици. Към момента нейни представители не са коментирали официално информацията за сърдечния арест и реанимацията.

По думите на близки до семейството съпругът на певицата прекарва почти цялото си време в болницата до леглото ѝ и е благодарен на медицинския екип във Фаро за грижите, които получава.