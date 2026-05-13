Шон Пол се завръща в София с концерта Rise Jamaica този петък

13 Май, 2026 13:58 745 0

Ямайската звезда се срещна с българската публика за пръв път преди 14 години

Снимка: Fest Team
Събина Андреева

Четиринадесет години след първата си среща с българската публика, световната звезда Шон Пол се завръща в България с концерта Rise Jamaica на сцената на Vidas Art Arena, информират организаторите от Fest Team. Събитието беше насрочено за днес, 13 май 2026 г., но впоследствие беше пренасрочено за петък, 15 май.

С глобална кариера, обхващаща повече от две десетилетия, турнета в над 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, той е безспорно една от най-ярките звезди, излезли от Ямайка на световната сцена, отбелязват организаторите.

Шон Пол Енрикес, както е пълното име на изпълнителя, е роден в Кингстън през 1973 година. Когато е на 24 години, цял свят научва името му с хитовото парче Infiltrate и издига ямайската музика нагоре в класациите. Големият пробив идва през 2000 година, когато издава дебютния си албум Stage One, в който са събрани хитови песни като Deport Them, No Bligh и Hot Gal Today, съвместно изпълнение с Mr. Vegas.

Шон Пол се превръща в най-продавания изпълнител на VP Records, базиран в Ню Йорк, който дава път на ямайските продуценти към световния пазар. Любопитен момент от края на 90-те е, когато Шон Пол и Mr. Vegas снимат епизодични роли във филма на американския режисьор и продуцент Хайп Уилямс - Belly (1998). Заедно с DMX пък създават саундтрака към лентата, което вече извежда Шоп Пол отвъд границите на ямайската музика.

Годината е 2001, а Шоп Пол представя реге хита Gimme the Light. На следващата година се появява и Get Busy, част от втория му изключително успешен албум Duty Rock, който успява да разчупи стереотипите за денсхол музиката. Dutty Rock в крайна сметка създава четири хита в Топ 15 на Billboard – включително Like Glue и I'm Still In Love With You f. Sasha, и печели награда „Грами“ за най-добър реге албум. В същия период Шон Пол работи с Бионсe по Baby Boy, с Блу Кантрел по Breathe и с Бъста Раймс по Make it Clap.

Шон Пол е носител на ордена за отличие от правителството на Ямайка за приноса си към националната култура, отбелязва БТА.


