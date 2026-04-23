Деспина Ванди вече е в София, пристигна с 30 души екип

Изпълнителката Деспина Ванди пристигна със своя голям екип от музиканти ден преди концерта, тъй като лично държи да проследи подготовката. В интервю за медиите тя обеща наистина магична вечер, с която буквално ще вдигне публиката на крака, пише dir.bg.
Събитието привлича хиляди фенове от цялата страна, а ако все още не сте си закупили билет можете да го направите през официалния сайт на концерта. Екипът на организаторите напомня на всички присъстващи в залата да се придвижат по-рано, за да избегнат струпване.
Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:30 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места - билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1.
ВИП секторът ще бъде достъпен през вход А0. Начало: 19:30 часа на програмата с изпълнението на подгряващия изпълнител Аристос Константину и неговия бенд. Дата: 23 април 2026 г. Място: София, зала "Арена 8888".
Коментиран от #3
3 Освалдо Риос
До коментар #1 от "ЛилиТо ще се запече":Деспина макар и застаряла е все още страшна мадама. Няма нищо общо с нашите чалгаджийки, които се мъчат да копират от десетилетия гръцките професионалисти. Ще пее на живо, а ръководителят на оркестъра й, един нисичък с бръсната глава, ако сте наблюдателни ще видите как пуши от вейп, докато пускат сценичните пушеци.
08:04 23.04.2026
4 Няма
До коментар #3 от "Освалдо Риос":да спра да наблюдавам !
08:08 23.04.2026
5 Коя е
08:09 23.04.2026
6 Освалдо Риос
До коментар #4 от "Няма":Ще гледаш 90% от времето в деколтето, знам те аз.
08:11 23.04.2026
7 Просто погледни, чуй и сравни
До коментар #5 от "Коя е":Тая е тази, чийто хитови песни пеят чалгаджийките в България, вече 30 години. Звучат съвремеено и модерно, тя изглежда перфектно и пее също така. Преслава Галена и още кой ли не пеят нейни песни на български. Същото е и около нас на балканите. Струва си да я чуят и другите жанрове, има доста инструмрнтали близо до рока, а и е много мелодично.
08:39 23.04.2026
До коментар #7 от "Просто погледни, чуй и сравни":Българската чалга е едно менте, каквато ни е и цялата държава. В такова менте се превръща и народа с опростачването. Кога в Атина ще напълнят цяла спортна зала с гърци, слушащи българска чалга?
11 безсмислено съществуване
До коментар #10 от "Карибски пират":Вие от Джен Зи интересувате ли се въобще от нещо? Някакъв културен живот водите ли? Музикални концерти, опера, театър?
09:23 23.04.2026
14 Хмм
До коментар #7 от "Просто погледни, чуй и сравни":за първи път я чувам и влязох в ютюб, чалга песни, маанета, ботоксирана и силиконова престаряла мургавелка, далеч от красавица
11:27 23.04.2026
