Деспина Ванди вече е в София, пристигна с 30 души екип

23 Април, 2026 07:52 1 765 15

По всичко личи, че шоуто ще бъде повече от горещо, обещава се истинска бузуки вечер, заредена с хитове, страст и типичната гръцка емоция

Снимка: The Locals
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изпълнителката Деспина Ванди пристигна със своя голям екип от музиканти ден преди концерта, тъй като лично държи да проследи подготовката. В интервю за медиите тя обеща наистина магична вечер, с която буквално ще вдигне публиката на крака, пише dir.bg.

Събитието привлича хиляди фенове от цялата страна, а ако все още не сте си закупили билет можете да го направите през официалния сайт на концерта. Екипът на организаторите напомня на всички присъстващи в залата да се придвижат по-рано, за да избегнат струпване.

Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:30 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места - билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1.

ВИП секторът ще бъде достъпен през вход А0. Начало: 19:30 часа на програмата с изпълнението на подгряващия изпълнител Аристос Константину и неговия бенд. Дата: 23 април 2026 г. Място: София, зала "Арена 8888".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛилиТо ще се запече

    10 3 Отговор
    Когато види, колко публика ще има

    Коментиран от #3

    07:54 23.04.2026

  • 2 червена коприна

    12 1 Отговор
    Великобритания забрани пушенето на цигари от лица,родени след 2008-ма година.

    08:04 23.04.2026

  • 3 Освалдо Риос

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛилиТо ще се запече":

    Деспина макар и застаряла е все още страшна мадама. Няма нищо общо с нашите чалгаджийки, които се мъчат да копират от десетилетия гръцките професионалисти. Ще пее на живо, а ръководителят на оркестъра й, един нисичък с бръсната глава, ако сте наблюдателни ще видите как пуши от вейп, докато пускат сценичните пушеци.

    Коментиран от #4

    08:04 23.04.2026

  • 4 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Освалдо Риос":

    да спра да наблюдавам !

    Коментиран от #6

    08:08 23.04.2026

  • 5 Коя е

    10 7 Отговор
    тая?

    Коментиран от #7

    08:09 23.04.2026

  • 6 Освалдо Риос

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Няма":

    Ще гледаш 90% от времето в деколтето, знам те аз.

    08:11 23.04.2026

  • 7 Просто погледни, чуй и сравни

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е":

    Тая е тази, чийто хитови песни пеят чалгаджийките в България, вече 30 години. Звучат съвремеено и модерно, тя изглежда перфектно и пее също така. Преслава Галена и още кой ли не пеят нейни песни на български. Същото е и около нас на балканите. Струва си да я чуят и другите жанрове, има доста инструмрнтали близо до рока, а и е много мелодично.

    Коментиран от #8, #14

    08:39 23.04.2026

  • 8 ще е хубав концерт

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто погледни, чуй и сравни":

    Българската чалга е едно менте, каквато ни е и цялата държава. В такова менте се превръща и народа с опростачването. Кога в Атина ще напълнят цяла спортна зала с гърци, слушащи българска чалга?

    08:51 23.04.2026

  • 9 бих отишъл, но ме е гнус от посетителите

    11 0 Отговор
    Във Вип сектора ще е пълно с родни чалгарки, коя с коя по-натрюфена и силиконизирана, ще седят на масите и ще припяват нагло песните на тази голяма гръцка музикална звезда. Ще са се замозабравили, и ще си представят, че Ванди им пее по поръчка, както те дрункат мазни текстове на ушенце на мутрите из бардаците.

    09:01 23.04.2026

  • 10 Карибски пират

    4 4 Отговор
    Ху кеърс.

    Коментиран от #11

    09:16 23.04.2026

  • 11 безсмислено съществуване

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Карибски пират":

    Вие от Джен Зи интересувате ли се въобще от нещо? Някакъв културен живот водите ли? Музикални концерти, опера, театър?

    09:23 23.04.2026

  • 12 Има

    2 1 Отговор
    Готино гръцко! Красавиците много се радват, когато им пусна - "Дискотек тек тек тек"...

    09:33 23.04.2026

  • 13 Фикри

    2 0 Отговор
    АПИ, хареса това :) 😀

    10:33 23.04.2026

  • 14 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Просто погледни, чуй и сравни":

    за първи път я чувам и влязох в ютюб, чалга песни, маанета, ботоксирана и силиконова престаряла мургавелка, далеч от красавица

    11:27 23.04.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    1 1 Отговор
    КОЙ ТОЗ?

    12:17 23.04.2026