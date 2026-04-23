Деспина Ванди вече е в София, пристигна с 30 души екип

Изпълнителката Деспина Ванди пристигна със своя голям екип от музиканти ден преди концерта, тъй като лично държи да проследи подготовката. В интервю за медиите тя обеща наистина магична вечер, с която буквално ще вдигне публиката на крака, пише dir.bg.

Събитието привлича хиляди фенове от цялата страна, а ако все още не сте си закупили билет можете да го направите през официалния сайт на концерта. Екипът на организаторите напомня на всички присъстващи в залата да се придвижат по-рано, за да избегнат струпване.

Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:30 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места - билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1.

ВИП секторът ще бъде достъпен през вход А0. Начало: 19:30 часа на програмата с изпълнението на подгряващия изпълнител Аристос Константину и неговия бенд. Дата: 23 април 2026 г. Място: София, зала "Арена 8888".