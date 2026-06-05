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Шакира ще открие Световното първенство по футбол в Мексико със специално шоу

Шакира ще открие Световното първенство по футбол в Мексико със специално шоу

5 Юни, 2026 16:31 310 7

  • шакира-
  • световно първенство по футбол-
  • откриване-
  • мексико-
  • певица

Вече бе съобщено, че звездата ще участва и в закриващата церемония

Шакира ще открие Световното първенство по футбол в Мексико със специално шоу - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Колумбийската поп звезда Шакира ще изпълни официалната песен на Световното първенство по футбол „Dai Dai“ („Хайде хайде“) по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни, съобщава агенция Ройтерс.

Към нея ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят песента си за пръв път на живо на „Естадио Астека“ в церемония, която ще започне в 20:30 часа българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. Към шоуто ще се включат и сънародника на Шакира - Джей Балвин, както и южноафриканската певица Тайла, пише БТА.

Колумбийската изпълнителка ще бъде част и от първото по рода си шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол на стадион MetLife в Ню Джърси (САЩ) на 19 юли.

Мондиал 2026 ще се състои в САЩ, Канада и Мексико, а в него за пръв път ще участват 48 отбора.


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