На 25 април 1859 г. започва строителството на Суецкия канал, което прави датата ключова за световната история!

Френският дипломат и инженер Фердинан дьо Лесепс е основната движеща сила зад проекта, след като получава концесия от египетския вицекрал Саид паша.

За финансирането на проекта е създадена „Всеобща компания на морския Суецки канал“ (Compagnie universelle du canal maritime de Suez) с начален капитал от 200 милиона франка. Франция притежава по-голямата част от акциите, а Египет първоначално държи около 44%. Великобритания първоначално се противопоставя на проекта, но по-късно (1875 г.) изкупува египетския дял.

Първата копка е направена символично в град Порт Саид. Строителството продължава точно 10 години.

Първоначално каналът се копае на ръка от египетски селяни (фелахи), но по-късно, след забраната на принудителния труд през 1863 г., компанията внедрява модерните за времето си парни багери и драги, проектирани специално за изкопаването на пясъчните наноси.

Смята се, че около 1,5 милиона души са участвали в строителството през годините, като хиляди умират от холера и изтощение.

Първоначалният канал е бил дълъг 164 км и дълбок само 8 метра. Изкопани са приблизително 75 милиона кубически метра пръст.

Каналът съкращава пътя от Европа до Азия с хиляди километри, преодолявайки необходимостта да се обикаля Африка през Нос Добра надежда.

Той е открит на 17 ноември 1869 г. с пищна церемония.