Ал Пачино и Даян Кийтън смятали, че "Кръстникът“ ще е "пълен провал"

Ал Пачино направи откровено признание за ранните си съмнения около един от най-емблематичните филми в историята на киното – "Кръстникът". В интервюта през последните години актьорът нееднократно е споделял, че по време на снимките е бил убеден, че продукцията може да се окаже провал, който да навреди сериозно на кариерата му.

По думите му, несигурността не е била изолирано усещане. Част от актьорския състав, включително Даян Кийтън, също са изразявали съмнения относно крайния резултат. Допълнително напрежение създавали и вътрешните колебания на студиото, като ръководството дори е обсъждало възможността Ал Пачино да бъде заменен, тъй като първоначално не виждало в него достатъчна екранна тежест за ролята на Майкъл Корлеоне.

Решаващ момент настъпва по време на снимките на ключовата сцена в ресторант, в която персонажът му извършва първото си убийство. Именно тогава, по собствените му думи, той започва да осъзнава потенциала на образа и силата на филма като цяло. Тази сцена впоследствие се превръща в една от най-запомнящите се в киноисторията.

Режисиран от Франсис Форд Копола по романа на Марио Пузо, „Кръстникът“ излиза през 1972 г. и бързо се утвърждава като културен феномен. Филмът печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Марлон Брандо, както и за адаптиран сценарий.

Продукцията остава трайно в класациите на Американски филмов институт сред най-влиятелните филми на всички времена, а ролята на Ал Пачино като Майкъл Корлеоне се превръща в повратна точка в кариерата му. По-късно актьорът нееднократно подчертава, че именно първоначалните съмнения и напрежението на снимачната площадка са допринесли за изграждането на образа, който днес се счита за един от най-знаковите в световното кино.