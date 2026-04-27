Ал Пачино и Даян Кийтън смятали, че "Кръстникът“ ще е "пълен провал"

27 Април, 2026 14:28 399 1

Кино легендата изобщо не вярвала в успеха на филма, който се превърна в емблема

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ал Пачино направи откровено признание за ранните си съмнения около един от най-емблематичните филми в историята на киното – "Кръстникът". В интервюта през последните години актьорът нееднократно е споделял, че по време на снимките е бил убеден, че продукцията може да се окаже провал, който да навреди сериозно на кариерата му.

По думите му, несигурността не е била изолирано усещане. Част от актьорския състав, включително Даян Кийтън, също са изразявали съмнения относно крайния резултат. Допълнително напрежение създавали и вътрешните колебания на студиото, като ръководството дори е обсъждало възможността Ал Пачино да бъде заменен, тъй като първоначално не виждало в него достатъчна екранна тежест за ролята на Майкъл Корлеоне.

Решаващ момент настъпва по време на снимките на ключовата сцена в ресторант, в която персонажът му извършва първото си убийство. Именно тогава, по собствените му думи, той започва да осъзнава потенциала на образа и силата на филма като цяло. Тази сцена впоследствие се превръща в една от най-запомнящите се в киноисторията.

Режисиран от Франсис Форд Копола по романа на Марио Пузо, „Кръстникът“ излиза през 1972 г. и бързо се утвърждава като културен феномен. Филмът печели три награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Марлон Брандо, както и за адаптиран сценарий.

Продукцията остава трайно в класациите на Американски филмов институт сред най-влиятелните филми на всички времена, а ролята на Ал Пачино като Майкъл Корлеоне се превръща в повратна точка в кариерата му. По-късно актьорът нееднократно подчертава, че именно първоначалните съмнения и напрежението на снимачната площадка са допринесли за изграждането на образа, който днес се счита за един от най-знаковите в световното кино.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ако "Кръстниът" беше слаб филм, то Ганчо никога нямаше да избере Баце с мнозинство. Както и ако "Топ Гън" не ставаше, никога нямаше да чуем за позивна "Моше".

    14:35 27.04.2026