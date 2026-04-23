Продават нарко имението на Ал Пачино от филма "Белязаният" за $237 милиона

Къщата, която е служила като зимна резиденция на бившия президент на САЩ Ричард Никсън в Маями, Флорида, и която е била използвана и по време на снимките на филма „Белязаният“ (1983), е обявена за продажба за 237 милиона долара, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на собственика на дома, Джон Деваней.

Според американския инвеститор, той е закупил къщата, която включва хеликоптерна площадка, и околния терен, с обща площ над 9600 квадратни метра, през 2003 г. за 30 милиона долара.

Имотът е било използван при снимките на „Белязаният“, в който блестят Ал Пачино и Мишел Пфайфър, като имение на наркобарона Франк Лопес. Деваней добави, че къщата е запазила оригиналните си мраморни подове, тавани с височина 7,3 метра и стъклен асансьор, които могат да се видят във филма.

Самата къща е построена от американския пилот Роберто Страйдингер през 1981 г., а по-късно американското правителство конфискува имота, тъй като той е осъден за контрабанда на кокаин.