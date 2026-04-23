Продават нарко имението на Ал Пачино от филма "Белязаният" за $237 милиона

23 Април, 2026 09:44

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Къщата, която е служила като зимна резиденция на бившия президент на САЩ Ричард Никсън в Маями, Флорида, и която е била използвана и по време на снимките на филма „Белязаният“ (1983), е обявена за продажба за 237 милиона долара, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на собственика на дома, Джон Деваней.

Според американския инвеститор, той е закупил къщата, която включва хеликоптерна площадка, и околния терен, с обща площ над 9600 квадратни метра, през 2003 г. за 30 милиона долара.

Имотът е било използван при снимките на „Белязаният“, в който блестят Ал Пачино и Мишел Пфайфър, като имение на наркобарона Франк Лопес. Деваней добави, че къщата е запазила оригиналните си мраморни подове, тавани с височина 7,3 метра и стъклен асансьор, които могат да се видят във филма.

Самата къща е построена от американския пилот Роберто Страйдингер през 1981 г., а по-късно американското правителство конфискува имота, тъй като той е осъден за контрабанда на кокаин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Време е Баце да мести жайчарника, докато Льотчикът му прави още завет. Много ще му оди това имение с къщата на Бъфи до портата.

    09:48 23.04.2026

  • 2 Анита Цветанова счетоводител

    3 1 Отговор
    Ако ми го прехвърли трандамията му е в кърпа вързана да дойде в сградата на войнството само 🥳🥳🥳🤭

    09:53 23.04.2026

  • 3 Пич

    2 7 Отговор
    Ужас !!! Прилича на някаква соц - грозотия!!! Очаквам някъде долу да се продават кюфтета с лютеница !!!

    Коментиран от #5

    09:53 23.04.2026

  • 4 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Светът е твой

    09:56 23.04.2026

  • 5 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Имението се показва само малко през гората палми в заден фон. Това отшред е помощната постройка, нещо като лятната куня до къщата у ваше село.

    Коментиран от #10

    09:57 23.04.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Леле загрозили са го няма нищо общо.. във филма беше много красиво, сега е в модерен стил 🤮

    09:57 23.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Значи пак до там стигнахме. Собственикът бил пилот , затворен за кокаин. Нелязаният забогатя от търеия с наркотици. А ти си бачкай цял живот. Баща ми викаше" От работа гърбав се става, богат не се става"

    10:05 23.04.2026

  • 8 Зеленото:

    3 1 Отговор
    Вземам го нарко-имението. Направо го плащайте с us помощите за Украйна за да не карам бусове и самолети с милиони.

    10:07 23.04.2026

  • 9 Засон

    3 0 Отговор
    Хванали пилот с наркотици и му конфискували палата,тук щеше ли да се случи.

    10:07 23.04.2026

  • 10 Идън

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И това зад палмите не е в стил средновековен замък... щом е строено 1981-ва. Харесвам замъците- не това ново строителство- без всякаква раздвиженост като детайли в интериора.Кубично е и скучно.

    10:28 23.04.2026

  • 11 Ако може с замяна

    3 0 Отговор
    Давам три двустайни с три паркоместа в Малинова долина и евентуално може да ми се доплати за изравняване на цената. Обектите са отдадени под наем. Ако има желание, да ми се пише на лично!

    Коментиран от #12

    11:10 23.04.2026

  • 12 Съвестни съвета

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ако може с замяна":

    Ще се минеш. Много даваш. Изчакай една година, цената и ще падне, а твойте апартаменти ще ти носят наем и цената им ще се увеличи. Може само за паркоместата да я вземеш.

    11:55 23.04.2026

  • 13 Мисиря

    2 0 Отговор
    Да, къщата се продава но за $23,7 милиона. не за 237 милиона.
    Вие въобще парите познавате ли ги ? За 237 милиона знаете ли колко такива къщи ще си построя !

    12:19 23.04.2026

  • 14 Брокерче

    1 0 Отговор
    Най-интересното е че на никой от коментиращите не му прави впечатление че цената е сгрешена.
    Кое говори за доста силно изразен дебел–изъм !

    12:20 23.04.2026

  • 15 консерва

    1 0 Отговор
    За 237 милиона долара ще си купя сградата на централната банка в Ню Йорк или някоя висока сграда в Дубай. Дуууу-Байбай!

    15:18 23.04.2026