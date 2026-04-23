Продават нарко имението на Ал Пачино от филма "Белязаният" за $237 милиона

Къщата, която е служила като зимна резиденция на бившия президент на САЩ Ричард Никсън в Маями, Флорида, и която е била използвана и по време на снимките на филма „Белязаният“ (1983), е обявена за продажба за 237 милиона долара, съобщи Wall Street Journal, позовавайки се на собственика на дома, Джон Деваней.
Според американския инвеститор, той е закупил къщата, която включва хеликоптерна площадка, и околния терен, с обща площ над 9600 квадратни метра, през 2003 г. за 30 милиона долара.
Имотът е било използван при снимките на „Белязаният“, в който блестят Ал Пачино и Мишел Пфайфър, като имение на наркобарона Франк Лопес. Деваней добави, че къщата е запазила оригиналните си мраморни подове, тавани с височина 7,3 метра и стъклен асансьор, които могат да се видят във филма.
Самата къща е построена от американския пилот Роберто Страйдингер през 1981 г., а по-късно американското правителство конфискува имота, тъй като той е осъден за контрабанда на кокаин.
3 Пич
5 честен ционист
До коментар #3 от "Пич":Имението се показва само малко през гората палми в заден фон. Това отшред е помощната постройка, нещо като лятната куня до къщата у ваше село.
10 Идън
До коментар #5 от "честен ционист":И това зад палмите не е в стил средновековен замък... щом е строено 1981-ва. Харесвам замъците- не това ново строителство- без всякаква раздвиженост като детайли в интериора.Кубично е и скучно.
11 Ако може с замяна
12 Съвестни съвета
До коментар #11 от "Ако може с замяна":Ще се минеш. Много даваш. Изчакай една година, цената и ще падне, а твойте апартаменти ще ти носят наем и цената им ще се увеличи. Може само за паркоместата да я вземеш.
13 Мисиря
Вие въобще парите познавате ли ги ? За 237 милиона знаете ли колко такива къщи ще си построя !
14 Брокерче
Кое говори за доста силно изразен дебел–изъм !
