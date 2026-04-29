Новини
Любопитно »
Ед Шийрън изненада с драстична промяна - обръсна рижавата си грива (СНИМКИ)

Ед Шийрън изненада с драстична промяна - обръсна рижавата си грива (СНИМКИ)

29 Април, 2026 15:58 989 6

Певецът обяснява промяната с "ново начало"

Ед Шийрън изненада с драстична промяна - обръсна рижавата си грива (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Британският музикант Ед Шийрън изненада феновете си с рязка промяна във външния си вид, след като публикува в социалните мрежи снимки с напълно обръсната глава – решение, което сам определя като символ на „ново начало“.

В публикация в Instagram, озаглавена „Life Update Dumpington“, 35-годишният изпълнител на хита Shivers обяснява, че промяната е свързана с лични и професионални трансформации в живота му. „Да, обръснах си косата. Исках това да отбележи нов етап. В момента има много нови начала за мен“, пише той, като допълва, че харесва новата си визия и обмисля да я запази.

Ед Шийрън, чиято характерна рижава коса и небрежен стил, бяха негова емблема от години, разкрива още, че през последния месец е страдал от херпес зостер – вирусно заболяване, което може да бъде болезнено и изтощително. „Не го препоръчвам, но вече се възстановявам“, уверява той последователите си, които масово изразиха подкрепа за новия му външен вид.

Артистът в момента е в пауза от световното си турне Loop Tour, започнало през януари и планирано да продължи до края на годината с концерти в Европа, Северна Америка и Азия. „Нямам търпение да се върна на сцената“, посочва той, намеквайки за предстоящото подновяване на концертната дейност.

Промяната не е първата, с която Ед Шийрън привлича внимание през последните месеци. В края на 2025 г. той се появи на корицата на британското издание на Men’s Health UK със значително по-атлетична визия, демонстрирайки резултатите от трансформация, включваща сваляне на около 14 килограма. По думите му, мотивацията е била свързана както с желанието да бъде по-добър родител, така и с личното му здраве.

Музикантът, който има две дъщери – Лайра и Джупитър – от съпругата си Чери Сийборн, подчертава, че постоянните тренировки и ограничаването на алкохола са ключови за промяната. Още през 2019 г. той обяви, че е спрял тютюнопушенето и е свалил значително тегло, поставяйки началото на по-дългосрочен процес на физическа трансформация.

Въпреки първоначалните си притеснения как феновете ще възприемат новия му имидж, поп звездата заявява, че целта му е била да вдъхнови хората да правят позитивни промени в живота си – подход, който очевидно продължава да следва и с последната си визия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    3 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    16:00 29.04.2026

  • 2 Кире Кочеринецо

    3 3 Отговор
    Опитва се да изчегърта от визията си, че е плод на кръвосмешение, както доста великобританлии.

    16:16 29.04.2026

  • 3 а ти събке

    2 3 Отговор
    обръсна ли долната грива

    16:28 29.04.2026

  • 4 Айше

    1 0 Отговор
    Ами разхубавил се е

    16:42 29.04.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 1 Отговор
    Тоз педеунгел ако ще и здника си да обръсне, все рая!

    16:54 29.04.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 1 Отговор
    Все тая

    16:55 29.04.2026