Ед Шийрън изненада с драстична промяна - обръсна рижавата си грива (СНИМКИ)

Британският музикант Ед Шийрън изненада феновете си с рязка промяна във външния си вид, след като публикува в социалните мрежи снимки с напълно обръсната глава – решение, което сам определя като символ на „ново начало“.

В публикация в Instagram, озаглавена „Life Update Dumpington“, 35-годишният изпълнител на хита Shivers обяснява, че промяната е свързана с лични и професионални трансформации в живота му. „Да, обръснах си косата. Исках това да отбележи нов етап. В момента има много нови начала за мен“, пише той, като допълва, че харесва новата си визия и обмисля да я запази.

Ед Шийрън, чиято характерна рижава коса и небрежен стил, бяха негова емблема от години, разкрива още, че през последния месец е страдал от херпес зостер – вирусно заболяване, което може да бъде болезнено и изтощително. „Не го препоръчвам, но вече се възстановявам“, уверява той последователите си, които масово изразиха подкрепа за новия му външен вид.

Артистът в момента е в пауза от световното си турне Loop Tour, започнало през януари и планирано да продължи до края на годината с концерти в Европа, Северна Америка и Азия. „Нямам търпение да се върна на сцената“, посочва той, намеквайки за предстоящото подновяване на концертната дейност.

Промяната не е първата, с която Ед Шийрън привлича внимание през последните месеци. В края на 2025 г. той се появи на корицата на британското издание на Men’s Health UK със значително по-атлетична визия, демонстрирайки резултатите от трансформация, включваща сваляне на около 14 килограма. По думите му, мотивацията е била свързана както с желанието да бъде по-добър родител, така и с личното му здраве.

Музикантът, който има две дъщери – Лайра и Джупитър – от съпругата си Чери Сийборн, подчертава, че постоянните тренировки и ограничаването на алкохола са ключови за промяната. Още през 2019 г. той обяви, че е спрял тютюнопушенето и е свалил значително тегло, поставяйки началото на по-дългосрочен процес на физическа трансформация.

Въпреки първоначалните си притеснения как феновете ще възприемат новия му имидж, поп звездата заявява, че целта му е била да вдъхнови хората да правят позитивни промени в живота си – подход, който очевидно продължава да следва и с последната си визия.