Филип Киркоров празнува рожден ден - вижте историята на руската поп икона

Днес, 30 април, един от най-ярките артисти на руската и източноевропейската поп сцена – Филип Киркоров – празнува своя рожден ден. Роден през 1967 г. във Варна, той остава завинаги свързан с България, въпреки че кариерата му се развива основно в Москва и на международната сцена.
От Варна до световните сцени
Историята на Киркоров започва в артистично семейство – неговият баща, Бедрос Киркоров, е известен изпълнител, а майка му също има връзка с изкуството. Още като дете Филип обикаля турнета и стъпва на сцената едва на 5-годишна възраст.
По-късно завършва престижното музикално училище „Гнесини“ в Москва с отличен успех, след като не успява да влезе в театралния институт – провал, който се оказва ключов поврат в живота му.
Любопитни факти за Киркоров
- Един от най-продаваните изпълнители в Русия и бившия СССР;
- Наричан „краля на руската поп музика“
- Бивш съпруг е на легендарната Алла Пугачова;
- Баща е на две деца – Алла-Виктория и Мартин;
- Известен е със своите екстравагантни сценични костюми и мащабни шоу програми.
Последните седмици показват, че Киркоров остава в центъра на вниманието:
Певецът представи новия си домашен любимец – кученце на име Леонардо, с което вече е силно привързан.
В интервюта споделя, че в момента е фокусиран върху възпитанието и образованието на децата си, които не проявяват интерес към шоубизнеса.
През последната година преживя и трудни лични моменти, свързани със загубата на близки, което оказва влияние върху здравето и живота му.
С десетки хитове, грандиозни концерти и десетилетия на сцена, Филип Киркоров е повече от певец – той е феномен. Кариерата му преминава през различни епохи на музикалната индустрия, но той остава релевантен и днес, благодарение на умението си да се адаптира и да провокира интерес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
09:22 30.04.2026
2 Сталин
09:22 30.04.2026
3 Брутално отвратителен
Коментиран от #4
09:23 30.04.2026
4 Сталин
До коментар #3 от "Брутално отвратителен":Този е най отвратителния , нагъл и арогантен еврей
Коментиран от #11
09:24 30.04.2026
5 волан
09:25 30.04.2026
6 си дзън
09:40 30.04.2026
7 Килип Фиркоров
09:43 30.04.2026
8 Руснак
09:45 30.04.2026
9 Алла
09:46 30.04.2026
10 Много
09:47 30.04.2026
11 Нека да пиша
До коментар #4 от "Сталин":Арменец е ,другарю изкуфял левичар!
10:06 30.04.2026
12 Истина ли е или не
Отдавна се знае и че е пасивен играч в отбора им.Изглезен тип, парадиращ с паричките си, а бе с една дума хитър арменец излезе.
10:51 30.04.2026