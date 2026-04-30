Филип Киркоров празнува рожден ден - вижте историята на руската поп икона

30 Април, 2026 09:17 966 12

  филип киркоров
  рожден ден

Историята на Киркоров започва в артистично семейство

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 30 април, един от най-ярките артисти на руската и източноевропейската поп сцена – Филип Киркоров – празнува своя рожден ден. Роден през 1967 г. във Варна, той остава завинаги свързан с България, въпреки че кариерата му се развива основно в Москва и на международната сцена.

От Варна до световните сцени

Историята на Киркоров започва в артистично семейство – неговият баща, Бедрос Киркоров, е известен изпълнител, а майка му също има връзка с изкуството. Още като дете Филип обикаля турнета и стъпва на сцената едва на 5-годишна възраст.

По-късно завършва престижното музикално училище „Гнесини“ в Москва с отличен успех, след като не успява да влезе в театралния институт – провал, който се оказва ключов поврат в живота му.

Любопитни факти за Киркоров

  • Един от най-продаваните изпълнители в Русия и бившия СССР;
  • Наричан „краля на руската поп музика“
  • Бивш съпруг е на легендарната Алла Пугачова;
  • Баща е на две деца – Алла-Виктория и Мартин;
  • Известен е със своите екстравагантни сценични костюми и мащабни шоу програми.
Последните седмици показват, че Киркоров остава в центъра на вниманието:

Певецът представи новия си домашен любимец – кученце на име Леонардо, с което вече е силно привързан.


В интервюта споделя, че в момента е фокусиран върху възпитанието и образованието на децата си, които не проявяват интерес към шоубизнеса.

През последната година преживя и трудни лични моменти, свързани със загубата на близки, което оказва влияние върху здравето и живота му.

С десетки хитове, грандиозни концерти и десетилетия на сцена, Филип Киркоров е повече от певец – той е феномен. Кариерата му преминава през различни епохи на музикалната индустрия, но той остава релевантен и днес, благодарение на умението си да се адаптира и да провокира интерес.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нека да пиша

    10 0 Отговор
    Арменски петух

    09:22 30.04.2026

  • 2 Сталин

    9 1 Отговор
    Венелино не ни занимавай с тоя нагъл кошерен уурод рано сутринта,дай нещо по интересно за поредните сексуални фантазии

    09:22 30.04.2026

  • 3 Брутално отвратителен

    15 1 Отговор
    руското Азис

    Коментиран от #4

    09:23 30.04.2026

  • 4 Сталин

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Брутално отвратителен":

    Този е най отвратителния , нагъл и арогантен еврей

    Коментиран от #11

    09:24 30.04.2026

  • 5 волан

    3 7 Отговор
    ЧРД и да е жив и здрав Филчо!

    09:25 30.04.2026

  • 6 си дзън

    9 1 Отговор
    Този нямаше ли връзка с Азис? Изглеждат ми като близнаци.

    09:40 30.04.2026

  • 7 Килип Фиркоров

    6 0 Отговор
    Докога ще ни занимавате с този плод на българо-съветската дружба? За австрийския Киркоров, т.е. Кончита няма ли да ни информирате?

    09:43 30.04.2026

  • 8 Руснак

    3 0 Отговор
    Ние най обичаме Кобзон ,концертите му са препълнени вече 5 лет

    09:45 30.04.2026

  • 9 Алла

    4 0 Отговор
    Тоя ако ме го бях взела за муж още щеше да работи в чистотата

    09:46 30.04.2026

  • 10 Много

    3 2 Отговор
    Сбъркани хора има в Расия

    09:47 30.04.2026

  • 11 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Арменец е ,другарю изкуфял левичар!

    10:06 30.04.2026

  • 12 Истина ли е или не

    3 0 Отговор
    Усилено се говори , че е давал нещо за наслада на един голям руски бюрократ от власта.
    Отдавна се знае и че е пасивен играч в отбора им.Изглезен тип, парадиращ с паричките си, а бе с една дума хитър арменец излезе.

    10:51 30.04.2026