Филип Киркоров празнува рожден ден - вижте историята на руската поп икона

Днес, 30 април, един от най-ярките артисти на руската и източноевропейската поп сцена – Филип Киркоров – празнува своя рожден ден. Роден през 1967 г. във Варна, той остава завинаги свързан с България, въпреки че кариерата му се развива основно в Москва и на международната сцена.

От Варна до световните сцени

Историята на Киркоров започва в артистично семейство – неговият баща, Бедрос Киркоров, е известен изпълнител, а майка му също има връзка с изкуството. Още като дете Филип обикаля турнета и стъпва на сцената едва на 5-годишна възраст.

По-късно завършва престижното музикално училище „Гнесини“ в Москва с отличен успех, след като не успява да влезе в театралния институт – провал, който се оказва ключов поврат в живота му.

Любопитни факти за Киркоров

Един от най-продаваните изпълнители в Русия и бившия СССР;

Наричан „краля на руската поп музика“

Бивш съпруг е на легендарната Алла Пугачова;

Баща е на две деца – Алла-Виктория и Мартин;

Известен е със своите екстравагантни сценични костюми и мащабни шоу програми.

Последните седмици показват, че Киркоров остава в центъра на вниманието:

Певецът представи новия си домашен любимец – кученце на име Леонардо, с което вече е силно привързан.

В интервюта споделя, че в момента е фокусиран върху възпитанието и образованието на децата си, които не проявяват интерес към шоубизнеса.

През последната година преживя и трудни лични моменти, свързани със загубата на близки, което оказва влияние върху здравето и живота му.

С десетки хитове, грандиозни концерти и десетилетия на сцена, Филип Киркоров е повече от певец – той е феномен. Кариерата му преминава през различни епохи на музикалната индустрия, но той остава релевантен и днес, благодарение на умението си да се адаптира и да провокира интерес.