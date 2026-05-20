Екранният Хорейшо - Дейвид Карузо се появи в смайващ вид 13 г. след напускането на Холивуд

Дейвид Карузо беше забелязан на публично място в Лос Анджелис за първи път от дълго време, повече от десетилетие след окончателното си оттегляне от Холивуд.

70-годишният актьор, познат най-вече с ролята си на лейтенант Хорейшо Кейн в "От местопрестъплението: Маями", беше заснет в квартала Шърман Оукс в небрежно облекло и с видимо променена външност в сравнение с периода, когато беше сред най-разпознаваемите телевизионни звезди в САЩ.

Дейвид Карузо носеше тениска с логото на легендарния нюйоркски клуб CBGB, светъл федора тип шапка и спортен панталон, докато се придвижваше около паркирания си автомобил. Появата му предизвика интерес сред американските медии, тъй като актьорът почти не се появява публично след напускането на киното и телевизията през 2012 г.

David Caruso at 70 - I am doing OK at 72 I guess pic.twitter.com/iXQUBiw22C — J M (@GodFamily_USA) May 20, 2026

Снимките се появяват седмици след публикации в Radar Online, според които Карузо съзнателно избягва публични събития и холивудски прояви през последните години. Източници твърдят, че актьорът продължава да получава покани за различни индустриални събития, но системно ги отказва.

Според цитирани от американските медии близки до него хора, една от причините може да е нежеланието му да бъде коментиран заради промяната във външния му вид и здравословното му състояние.

Дейвид Карузо се превърна в една от най-големите телевизионни звезди в началото на 2000-те години благодарение на "От местопрестъплението: Маями", който се излъчваше в продължение на десет сезона между 2002 и 2012 г. По време на пика на сериала актьорът получаваше по около 375 000 долара на епизод, което го нареждаше сред най-високоплатените лица в американската телевизия.

Продукцията беше прекратена заради спад в рейтингите и нарастващите разходи, а колегите на Дейвид Карузо по-късно признаха, че внезапният край е бил тежък за екипа. Актрисата Ева ЛаРю, изпълнила ролята на Наталия Боа Виста, заявява през 2012 г., че актьорите не са имали възможност да се сбогуват подобаващо с публиката.

Още преди успеха на "От местопрестъплението: Маями" Карузо остава в историята на американската телевизия с шумното си напускане на NYPD Blue през 1994 г. Актьорът се отказва от главната роля само след един сезон на фона на конфликти около заплащането и условията на работа. Решението му дълго време се смята за една от най-големите професионални грешки в телевизионната индустрия.

По-късно самият Дейвид Карузо признава, че съжалява за начина, по който е напуснал сериала. В интервю за CNN през 2002 г. той заявява, че последвалите години извън индустрията са му дали различна перспектива върху случилото се.

Създателят на „NYPD Blue“ Стивън Бочко обаче отправя тежки критики към Карузо в мемоарната си книга „Truth Is a Total Defense“ от 2016 г., описвайки актьора като труден за работа и непредсказуем в отношенията с екипа. Освен с телевизионните си роли Карузо е познат и с участия в десетки филми.

След края на актьорската си кариера той се насочи към бизнеса с произведения на изкуството и отвори галерия в Уестлейк Вилидж, Калифорния. Галерията Caruso Art обаче прекрати дейността си миналата година.

В личен план Дейвид Карузо има три деца. От брака си с актрисата Рейчъл Тикотин има дъщеря Грета, а от връзката си с Лиза Маркес – син Маркес и дъщеря Палома.