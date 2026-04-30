Новини
Любопитно »
30 април 1945 г.: Знамето на Победата е поставено на Райхстага

30 Април, 2026 14:44

На сутринта на 1-ви май 1945 г. немците започват да се предават на големи групи

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 30 април 1945 г. в 22 часа и 50 минути московско време е поставено на Райхстага Знамето на Победата! Боевете се водят цяла нощ. На сутринта на 1-ви май 1945 г. немците започват да се предават на големи групи, а стрелбата постепенно затихва.

В този момент на покрива се озовава фотокореспондентът на „Комсомолска правда” Иван Шагин. Той прави панорамна снимка, на която на преден план е Знамето на победата, прикрепено към чугунената скулптура. Намиращите се наблизо офицери и войници по молба на репортера дали салют със своите автомати и пистолети.

Тази снимка след това обикаля цял свят. Самото знаме става реликва, донесено е в Москва на 20 юни 1945 г. и е поставено в Централния музей на Въоръжените сили. Там се пази и до днес.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро пак

    65 13 Отговор
    ще бъде издигнат този флаг, но този път в Брюксел...

    Коментиран от #14

    14:47 30.04.2026

  • 2 Последния Софянец

    8 33 Отговор
    Един режим се сменя с друг.

    14:47 30.04.2026

  • 3 Победа будет

    45 5 Отговор
    за нами!

    14:47 30.04.2026

  • 4 120

    56 5 Отговор
    На Мерц и всички дойчовци трябва непрекъснато да се прожектира тази снимка.

    Коментиран от #36

    14:49 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    11 39 Отговор
    Да не стане така, че в едим монент руснаците да почнат да ядат знанената си на победата.

    Коментиран от #16, #30

    14:51 30.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    8 29 Отговор

    До коментар #7 от "С лава Украинската":

    За съжаление ссср бяха Ком Фашисти

    14:54 30.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Молния!

    10 22 Отговор
    62 по ред монголски Генерал замина при...кораба Москаль !
    Пустите украинци му изпратили Колет.
    КРАСОТА

    Коментиран от #15

    14:58 30.04.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 9 Отговор

    До коментар #9 от "Па то..":

    Малииииий,Ти си най обилия Тука,Чак кръгл.СССР Победи !!! И в Киев ще е така

    Коментиран от #19

    15:00 30.04.2026

  • 14 Тва го знаем от

    5 17 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро пак":

    У.. Йло Пи ДЕРА!!
    2 дня и Все!
    Пол,тара дня!
    3 ДНЯ в Киев и седмица в Лиса бон
    Хихихи

    Коментиран от #21, #43, #46

    15:01 30.04.2026

  • 15 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Молния!":

    Един ще падне ДРУГ ЩЕ ГО СМЕНИ

    15:04 30.04.2026

  • 16 Би ли дал инфо...?!

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Какво е това...,, знанената"...?!

    15:04 30.04.2026

  • 17 ИЗВЪНРЕДНО

    11 2 Отговор
    ИВО ИНДЖЕВ,МОНИ,ВАНКАТА СОТИРОВ,ГОРИ БЛАГОЕВ ПРАЗНУВАТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРИСКА ГЕРМАНИЯ.

    Коментиран от #27

    15:05 30.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ком Фашистите от СССР

    6 18 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    До лятото на 19 41 бяха СЪЮЗНИК на А Д О ЛФ !
    Едва през есента се включиха към АН ТИ- ХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ ОТ 25 държави.
    ФАКТ
    А Киев,..цел Свет знае...2 дня и Все
    Ааааахахаха

    Коментиран от #37, #44

    15:06 30.04.2026

  • 20 АМИН ДАЙ БОЖЕ

    24 5 Отговор
    СКОРО ПАК ДА СЕ СЛУЧИ.

    15:06 30.04.2026

  • 21 Колко си жалък!

    19 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тва го знаем от":

    Опитваш се да обезличиш Победата,с т@пи опорки...!
    Дерзай,терлик такъв...!

    15:07 30.04.2026

  • 22 Цвете

    6 17 Отговор
    КОГАТО Е БИЛА НАПАДНАТА ЦЯЛА ЕВРОПА Е ИСТИНСКА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ТЕЗИ ОСВОБОДИТЕЛИ.НО В 21 ВЕК ПРИ НАСТЪПИЛАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ИСТИНСКО КОЩУНСТВО ДА НАПАДАШ УКРАЙНА, КОГАТО Е БИЛА ОТДЕЛЕНА ПРЕЗ 1990 ГОДИНА. ВСЪЩНОСТ ВСИЧКИ ИЗТОЧНИ СТРАНИ СЕ ОСВОБОДИХА ОТ РУСКИТЕ ОКОВИ, КОИТО ДИРИЖИРАХА 45 ГОДИНИ ЦЕЛИЯТ ИЗТОЧЕН БЛОК.ТОВА СЕ ЧАКАШЕ С НЕТЪРПЕНИЕ .И ДНЕС, КАКВО СЕ СЛУЧВА? СЛУЧВА СЕ ТОВА, ЧЕ ОТНОВО ИСКАТ ДА НИ ЗАДУШАТ, КАТО НИ НАПРАВЛЯВАТ КАК " ТРЯБВА " ДА ЖИВЕЕМ.МАХАЙТЕ СЕ ЗА ВИНАГИ. ОСТАВЕТЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО НА МИРА. 🙉🙊👎🙈🪆

    Коментиран от #63

    15:07 30.04.2026

  • 23 Мерц,Калас и фон дер

    18 2 Отговор
    Да имат в предвид диаметъра на дръжката.

    15:07 30.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Що така,

    14 0 Отговор
    мамини-сладки ? Що не е ингилизки солджър и Гот сейв дъ Куин или амерички рейнджър и МАГА ?

    Коментиран от #42

    15:07 30.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хасковски каунь

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "ИЗВЪНРЕДНО":

    Шаламана и Запряна черпят.
    Путин им се смее на акълъ

    Коментиран от #47

    15:08 30.04.2026

  • 28 Цвете

    3 15 Отговор
  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ти ще ядеж

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    моя ..й

    15:09 30.04.2026

  • 31 Факт

    31 5 Отговор
    Слава на Съветската армия освободителка!Поклон пред милионите жертви на фашизма.Никога вече фашизъм.

    15:09 30.04.2026

  • 32 Здравей, амбреаж

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Па то..":

    Ти и другите подобни ще сте новата коледна украса висяща по уличните лампи

    15:10 30.04.2026

  • 33 Цвете

    3 14 Отговор
  • 34 Молния!

    6 13 Отговор
    Туапсе... приключи!! ЕКО Катастрофа!Десетки Иляди напускат това пожарище! Там и след 20 г...ще е мъртвило!
    Следва.. москалбад

    Коментиран от #39, #40

    15:11 30.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ПРИПОМНЯНЕ

    6 18 Отговор

    До коментар #4 от "120":

    Много мърлява снимка за да не се видят 6те (шестте) ръчни часовника върху ръката на мл. серж. Кантария...

    Коментиран от #45, #49, #50

    15:12 30.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 🔥🔥🔥🔥

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Молния!":

    И Перм гори!!!! Жителите питат накъде да бягат!

    15:14 30.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Майор Томсън

    9 3 Отговор
    Всички любители на обединена европа трябва дружно да бъдат изпратени при Богдан Филов и княз Кирчо Кобурга

    15:16 30.04.2026

  • 42 Защото

    2 15 Отговор

    До коментар #25 от "Що така,":

    Англичаните и американците са си пазели хората.За Битката за Берлин заради Жуков за загинали безмислено хиляди войници и заради Конев

    Коментиран от #48

    15:18 30.04.2026

  • 43 Дони

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тва го знаем от":

    ДОКАТО СА СЛАГАЛИ ЗНАМЕТО ----КОАЛИЦИЯТА ОТ САЩ БРИТАНИЯ ФРАНЦИЯ КАНАДА НОВА ЗЕЛАНДИЯ ПОЛСКАТА АРМИЯ АВСТРАЛИЯ СА БИЛИ НА 70- 80 КИЛОМЕТРА ОТ БЕРЛИН

    15:18 30.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 4 Отговор

    До коментар #36 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    6 часовника до лакътя ли да ги сложи? Два са на истинската снимка,и едното не е часовник ,а компас

    15:22 30.04.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Тва го знаем от":

    Два дня ,три дня ,боевете 4 години сё водят на " украинска " территория.И научи кои държави са имели договори с Германия преди СССР.А и напомням за сговора в Мюнхен .
    Айде ," два дня"- клу Пак

    15:25 30.04.2026

  • 47 ТЕЗИ ДВАМАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасковски каунь":

    Са МЕГДАНСКИ МАСТИЙ .

    15:26 30.04.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Защото":

    Хахаха,Оше един български страхливец.Хахах.Пазели си хората.При " Ден Ди" немските картечари са откачали щото са избили хиляди американци само за деня на операция а.

    15:28 30.04.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Да Ти припомня ,че Кантрия е грузинец

    15:29 30.04.2026

  • 50 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    ПРОПОМНИ МИ -КЪДЕ Е ХОНДЖУ МАСАМУНЕ . ПРИПОМНИ КОИ ОТМЪКНА ПАРЕТЕ ОТ БЕЛГИЙСКАТА БАНКА СЛЕД ОТЕГЛЯНЕТО НА УСА АРМИ ЧЕ ХИСТОРИ ЧАНЪЛ САМО ЕДНО ПРЕДАВАНЕ ПУСНА И ПОСЛЕ ЗАМЛЪКНА

    15:30 30.04.2026

  • 51 Орешник

    10 3 Отговор
    Тогава руснаците допуснаха много сериозна грешка че оставиха голяма част нацисти да се и измъкнат и те посяха отровното си семе, но този път грешки няма да има !!!!! Всичко що е наци ,бандера ,ще бъде утилизиране ДО КРАК!!!!! А знамето този път ще си го пазят в Москва щото на никой няма да му се ходи в радио активна пустиня!

    15:30 30.04.2026

  • 52 Астролог

    1 7 Отговор
    Падна немската диктатура и дойдоха руските чукундури !

    Коментиран от #57

    15:39 30.04.2026

  • 53 Софиянец

    5 1 Отговор
    Да си пожелаем догодина пак!

    15:40 30.04.2026

  • 54 Дебил путинофил

    2 5 Отговор
    Това е знамето на Кенефа за повече от 45 години

    Коментиран от #56

    15:41 30.04.2026

  • 55 Истината

    7 1 Отговор
    Най-важната дата за Европа и света! Благодарим Русия!

    За съжаление се налага пак!

    15:43 30.04.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Дебил путинофил":

    Браво , велик гражданино на единствената държава в света която от 10 години си е купила 2 ядрени реактора които не работят,на склад ,хахахх

    15:47 30.04.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Астролог":

    Троен Чушкопек- най голямото изобретение на бг от 35 години,хахахах

    15:48 30.04.2026

  • 58 аз съм истината

    2 0 Отговор
    Бургаският "чичо Кмет"не организира ли колоездачна обиколка на Райхстага тогава,че да попречи на Егоров и Кантария да забият знамето на победата.Защото тази година ще обикалят паметника на Съветската армия с велосипеди чак от Италия за да попречат на признатепните граждани да почетат паметта на победителите.И защото тай си е схемаджия:1.За да вкара племенницата в НС,участва в изборите и като го избраха отстъпи си мястоо на племенницата.Сега пак с тази цел/племенницата в НС/разболяха Дилов в Италия от инфаркт.

    15:58 30.04.2026

  • 59 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Ама не ни ги пишете на нас тези Факти!! Обяснете го и го припомнете на Дойче веле, на хамстер Мерц, на всички наследници на фашистите! Ние си го знаем това!!

    15:59 30.04.2026

  • 60 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Вечна слава на Червената армия освободителка!

    16:01 30.04.2026

  • 61 ай-ай -ай

    0 0 Отговор
    Истина ли е за кметът на бургас"ЧИЧО КМЕТ".Това е схема на бо-ко.Научилго е,А?

    Коментиран от #65

    16:03 30.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Кравария убер алес

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Цвете":

    Ботче, и в момента ти казват как да живееш.....

    16:06 30.04.2026

  • 64 АЙДЕ МА

    0 1 Отговор
    И кой бяха ези герои, а...Или цялата съветска армия се е качила там

    16:14 30.04.2026

  • 65 ай-ай -ай

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "ай-ай -ай":

    Чети днешния рупур на"чичо Кмет",в Флагман да видиш сеири.

    16:21 30.04.2026