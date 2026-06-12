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Как САЩ помогнаха на СССР във войната срещу Германия

Как САЩ помогнаха на СССР във войната срещу Германия

12 Юни, 2026 09:13 1 549 57

  • сащ-
  • ссср-
  • помощ-
  • война-
  • германия

Въпреки че САЩ изпращат известна помощ и преди тази дата, договорът от 11 юни поставя доставките на принципно нова правна и финансова основа

Как САЩ помогнаха на СССР във войната срещу Германия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 11 юни 1942 г. във Вашингтон съветският посланик Максим Литвинов и държавният секретар на САЩ Кордел Хъл подписват официалното споразумение за взаимна помощ. С този акт СССР е официално и юридически включен в американската програма „Заем-наем“ (Lend-Lease), което окончателно оформя Антихитлеристката коалиция.

Въпреки че САЩ изпращат известна помощ и преди тази дата, договорът от 11 юни поставя доставките на принципно нова правна и финансова основа. Всички материали, оръжия и суровини, които са унищожени, изгубени или консумирани по време на активните бойни действия, не се заплащат.

Член V от договора гласи, че след края на войната САЩ имат право да поискат обратно оцелялата техника и оборудване, които не са изразходвани и могат да служат на американската отбрана. Оборудването, което остава в СССР и може да се използва за граждански цели след войната, трябва да бъде заплатено изцяло или частично чрез дългосрочни безлихвени кредити от САЩ.

СССР се задължава да предоставя на САЩ суровини и услуги (например обслужване на американски кораби и самолети), доколкото възможностите му позволяват. Общата стойност на американската помощ за Съветския съюз възлиза на около 11,3 милиарда долара (тогавашни пари). САЩ доставят широк спектър от стратегически ресурси -над 400 000 джипа и камиона (главно Studebaker), 1 900 локомотива и 11 000 вагона. Те спасяват съветската железопътна и армейска логистика от пълен колапс. и още близо 14 000 самолета и 13 000 танка, 4,5 милиона тона храна (включително легендарното консервирано месо, наричано от съветските войници „втори фронт“) и 15 милиона чифта армейски кубинки. Огромни са количествата високооктанов авиационен бензин, алуминий, мед, барут и над 35 000 радиостанции.

Транспортирането на стоките е изключително рисковано и се осъществява по три основни трасета. Тихоокеанският маршрут през Владивосток е най-безопасният, но най-дълъг път за суровини. По него функционира и въздушният мост „Алсиб“ (Аляска–Сибир) за прелитане на самолети.

Вторият е Персийският коридор през Иран, който е окупиран съвместно от съветски и британски войски през 1941 г.

Арктически конвой до Мурманск и Архангелск е най-бързият, но и най-опасният маршрут поради постоянните атаки на германския флот и авиация.

След капитулацията на Германия американските доставки спират веднага. Преговорите за уреждане на сметките се проточват с десетилетия поради избухването на Студената война. Америка изисква заплащане единствено за оцелялото гражданско оборудване. През 1972 г. е постигнато споразумение, според което СССР се съгласява да плати 722 милиона долара (частично изплатени). Окончателното изплащане на остатъка от дълга е завършено от Руската федерация като правоприемник на СССР едва в началото на XXI век.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 друг писар

    10 11 Отговор
    Как САЩ бяха подпомогнати на СССР във войната срещу Германия
    ако бяха се задоволили да ги прогонят от земята си
    едва ли щяха да се справят с нацистите

    09:17 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    32 10 Отговор
    Никак !!! САЩ избързаха да окупират половин Европа, за да я направят зависима!!! Само Де Гол се усети...
    Или - Само на него му стискаше да им тегли една...

    09:19 12.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Иванчо Иванов":

    пък урк ни построиха
    баба алино

    да пуснат сега нови общ поръчки за паметници от благодарност на урк и сащ и турция

    09:19 12.06.2026

  • 7 Сталин

    26 19 Отговор
    Сащ не са помагали с нищо ,всичко беше търговия ,Сталин плащаше със злато за "помощта", единственото което ставаше за нещо от тая "помощ" бяха камионите Студебейкър,останалото беше боклук,и към края на войната когато Сталин спря да плаща ,спря и "помощта" от сащ

    Коментиран от #22, #45

    09:20 12.06.2026

  • 8 какво стана със статиите на тема сeks?

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Благой":

    амче момата тез нещица си ги пази за себе си и авери надарени

    Коментиран от #14, #19

    09:21 12.06.2026

  • 9 Наблюдател

    16 14 Отговор
    Е, Щатите са имали интерес да помагат на СССР, но помощта си е факт. И не е била малка. През Студената война Съветите я омаловажаваха, по-късно я признаха, сега пак се върнаха на старата си позиция.

    Коментиран от #31

    09:22 12.06.2026

  • 10 Реалност

    26 11 Отговор
    Как САЩ помогнаха на СССР във войната срещу Германия
    Като до 1943 г. продаваха оръжия на германците и престанаха когато видяха накъде духа вятъра, а американските войски дойдоха в Европа едва след като червената армия беше стигнала Берлин.

    Коментиран от #16

    09:22 12.06.2026

  • 11 Исторически парк

    21 6 Отговор
    как ссср помогнаха на сащ и англия във войната срещи германия и япония

    09:23 12.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хе хе...

    14 7 Отговор
    Да, да, знаем. Брад Пит сам самичък разби цялата германска армия и накрая геройски загина с х..., ааааа, така де, колт в ръката.
    Мдааа...

    09:25 12.06.2026

  • 14 Много надарен

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "какво стана със статиите на тема сeks?":

    Не завиждай! Пиши на лични, и ти ще се уредиш с огромен...

    09:25 12.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хм Хм

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Реалност":

    Всъщност това е реалност, но от някаква паралелна вселена.

    Коментиран от #20

    09:30 12.06.2026

  • 17 Звездоброец

    8 8 Отговор
    Ако "янките не дадоха рамо" поражението щеше да е голямо !

    09:33 12.06.2026

  • 18 Запознат

    9 9 Отговор
    В "забраненото интервю" на Жуков, той самия признава, че без помощта на САЩ, нямаше да спечелят войната. Щатите доставят много стратегически суровини за съветската химическа и металургическа промишленост, което позволява да руснаците да произвеждат взривни вещества и да включат малко алуминий в дървените си самолети.
    Да напомня, че Великобритания също прави доставки - това, което виждате на снимката е британската танкетка Карден-Лойд.
    Ако не бяха съюзниците - руснаците щяха да подпишат унизителен мирен договор през 1942 г. или неутрален през 1943 г.

    Коментиран от #33

    09:33 12.06.2026

  • 19 Новичок

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "какво стана със статиите на тема сeks?":

    Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...

    09:33 12.06.2026

  • 20 хахаха

    7 5 Отговор

    До коментар #16 от "Хм Хм":

    Със сигурност не е от твоята вселена, в която Рамбо сам побеждава немската армия преди на замине за Виетнам:)

    09:34 12.06.2026

  • 21 Гост

    4 5 Отговор
    Аз малко не вярвам.

    09:34 12.06.2026

  • 22 Напротив, другарю Сталин

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Помощта на САЩ или Lend-Lease не се изплаща по времето на Сталин и след него, а едва след разпадането на СССР до 2008 година. Плаща се само за оцелялата след края на войната техника.

    09:35 12.06.2026

  • 23 жик так

    14 5 Отговор
    Първо кажете как финансираха и въоръжиха Хитлер и го насочиха към Ссср ?!

    09:35 12.06.2026

  • 24 Край

    3 4 Отговор
    САЩ и Русия са исторически съюзници защото имат общи врагове. Само когато СССР съперничеше на САЩ за подялба на хегемонията върху света не беше така. Това не разбраха глуповатите европейчета и нашенските русофибчета.

    09:37 12.06.2026

  • 25 Както обикновено,

    8 5 Отговор
    Американската “помощ” ти излиза през носа! Руснаците, не стига, че са измрели спасявайки света, в това число и американците, от нацизма, но и трябвало после да плащат на спасените от тях!!!

    09:38 12.06.2026

  • 26 ОБЕКТИВНИЯ

    6 12 Отговор
    Без огромната продоволствена и
    военна помощ рушняците наше да
    "спечелят " войната !
    Фактите не може да се омаловажават!

    09:38 12.06.2026

  • 27 Гост

    12 4 Отговор
    САЩ ни освободиха от турско робство и след това ни освободина от хитлерофашизма, а преди това са ни дали азбуката. Кирил и Методи са америкажци. И на цар симеон бабата и тя.

    09:39 12.06.2026

  • 28 жик так

    9 4 Отговор
    Пишете и как Сталин спасява американци и англичани при Ардените от разгром.

    09:40 12.06.2026

  • 29 Стига лъгахте хората

    7 5 Отговор
    Статията показва единствено механизма на заробване със заеми и лешоядската политика на САЩ към съюзници си. Къде е информацията за плащането със злато на Сталин. Дори голяма част от вашата "зосументална част е грешна(лъжлива)

    09:41 12.06.2026

  • 30 Факт

    1 3 Отговор
    От украинците има да чакат

    09:41 12.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Вуте

    7 3 Отговор
    Всъщност помощта е за целия СССР, което включва и републиките, а не само Русия. От друга стране колко човешки животи отнема войната. Да попитам тези, които имат деца може ли един камион и кашон консерви да компенсира загубата на гетето им?
    Тази сделка е нещо като аутсорсване на войната. Не казвам, че е била лоша, а по-скоро изгодна и за двете страни.

    09:44 12.06.2026

  • 33 тц тц

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Запознат":

    С това секретно и забранено интервю не съм запознат, все пак не съм агент от ЦРУ и МОСАД взети заедно, но бих ти препоръчал да прочетеш общо достъпното прочуване на големия американски писател Теодор Драйзер: Как САЩ създадоха Хитлер, както и статията му "Помогнаха ли английският и американският капитал на Хитлер да унищожи демокрацията"

    09:45 12.06.2026

  • 34 Факт

    4 3 Отговор
    Затова пък урсула окупира европа

    09:48 12.06.2026

  • 35 Факт

    4 1 Отговор
    Хитлер щеше да прати съветската армия да окупира англия

    09:49 12.06.2026

  • 36 Истината

    3 1 Отговор
    Ако не беше американското финансиране днес никой нямаше и да е чувал за Хитлер!
    По същия начин САЩ създадоха и Саддам Хюсеин и Бин Ладен.

    09:49 12.06.2026

  • 37 Факти

    5 3 Отговор
    Общо САЩ изпращат на Съветския съюз: 400 000 джипове и камиони, 14 000 самолета, 8000 трактора, 13 000 танка, както и над 1,5 милиона одеяла, 15 милиона чифта войнишки обувки, 107 000 тона памук, 2,7 милиона тона нефтени продукти (за гориво на самолетите, камионите и танковете), 4,5 милиона тона храна. И още оръжия, муниции, експлозиви, алуминий, мед, стомана, лекарства, радиооборудване, радари и др. САЩ дори прехвърлят в Съветския съюз цяла фабрика на Ford, която произвежда гуми за военните автомобили на Съветския съюз.

    09:51 12.06.2026

  • 38 бай Митко

    5 2 Отговор
    През м.Май 1945 год. в Берлинското предградие Карлсхорст при подписване акта за безусловната капитулация на нацистка Германия, немския фелдмаршал Вилхелм Кайтел преди да подпише документа с насмешка казва на маршал Жуков сочейки към американските, английски и френски представители: „И тези ли са победители? И те ли ни победиха?“

    09:55 12.06.2026

  • 39 Дзак

    0 0 Отговор
    Много са помогнали за логистиката на войските!

    09:55 12.06.2026

  • 40 Само да напомня

    3 0 Отговор
    С Днем России! Поздравления!

    Коментиран от #42

    09:55 12.06.2026

  • 41 Тити на Кака

    4 2 Отговор
    Гениалната авторка много вярно е посочила сумата на американската помощ за СССР по ленд-лийза, 11.3 млрд$.
    Но е пропуснала да спомене няколко други суми.
    Например, размерът на помощта за храбро воюващата с армията на Хитлер велика някога Британия. А храбро победилата Хитлер Британия е получила само...31,4 млрд $. Близо три ПЪТИ повече от жалкия Съветски Юнион...Но именно армията на СССР, с огромни усилия и жертви, разгроми германците, докато т.н. "съюзници" се криеха по дупките и влязоха в реалната война на европейска територия едва тогава, когато и на глупаците стана ясно, че Червената армия няма спиране.
    Има и още една сметчица, която е пропусната. Тези 11,3 млрд$ за СССР в съвременно изражение се равняват на...180 млрд$ днешни пари. А Героичната Украйна, която съвсем сама вече пета година громи руснаците на фронта и е загубила само 20% от територията си и няколко милиона момчета е подпомогната до днешна дата само с.....малко над 500 млрд$...
    Щото хората могат да си направят някои неправилни изводи, нали?
    Найс, а?

    😂😂😂

    Коментиран от #44, #46

    09:59 12.06.2026

  • 42 И да ти припомня

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Само да напомня":

    Ако не беше Ленд Лиза от САЩ и Англия.Русията ти въпреки ,че пожертва 24 милиона животи щеше да е от Урал натам.Анадъмо Барни.И прочети за руската индустриализация през 30 те години.Американски и западни технологиии и машини.Образовай се знам ,че си облъчен Русофил ,но истината е по важна.

    10:01 12.06.2026

  • 43 ССС

    4 4 Отговор
    Много промити мозъци с руско самосъзнание кочентират тука. Тая статия дръпна спусъка.
    Какво излиза, без Щатите раша май нямаше да издрапа срещу вермахта.

    Руски душици, нали не сте забравили че любимият ви ссср беше съюзник с хитлеритска германия и окупира Полша.

    Яд и злоба! Всичко с което са ти промивали елементарния мозък май не е вярно и шокът е голям, направо непоносим. Не е лесно да изплуваш над собствената си ограниченост, защото трябва да се напънеш, а тогава информацията може да ти дойде в повече, трябва да се мисли, от там може пък да се окаже, че са те лъгали или те карат да лъжеш.

    10:04 12.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Доказателства имаш ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Александър Иванович Покришкин, съветски пилот, маршал от военновъздушните сили и трикратен Герой на Съветския съюз съюз, се е "състезавал" на американския самолет Bell P-39 Аерокобра, който е даден на Съветския съюз в големи количества от САЩ като част от Договора за наем. 455 полета и 30 въздушни победи.
    Легендарната съветска Катюша БМ-13 се вози на американския Студебейкър US6.

    Златните запаси на Съветския съюз са били похарчени по-рано за т.нар. индустриализация, която е представлявала купуването на окомплектовани заводи от САЩ. Главният архитект на индустриализацията е Алберт Кан. Неговото бюро "Albert Kahn Associates" става главен консултант на съветския проект Госпроектстрой. Емблематични проекти са гиганти като Сталинградският тракторен завод, Магнитогорският металургичен комбинат, както и заводи за автомобили и самолети в Челябинск, Москва и Харков.

    10:06 12.06.2026

  • 46 Гледай си календарчето

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тити на Кака":

    Договорът на САЩ и Великобритания е от 1939 година, а със СССР е с две години по-нататък. Гледай си и картата. Войната се е водила не само в Европа.

    Коментиран от #54

    10:09 12.06.2026

  • 47 Отец Чапаев

    3 0 Отговор
    какво е това недоразумение -техника на снимката

    Коментиран от #51

    10:13 12.06.2026

  • 48 Разбрах

    6 4 Отговор
    само, че СССР е победил Германия, като е спасил Западна Европа и голяма част от света а САЩ само са помагали. Накрая на войната са дошли в Европа за да я освободят /окупират/, преди руснаците. Така, че руснаците победиха а от това се възползваха САЩ.

    10:13 12.06.2026

  • 49 Помощ срещу 722 млн. долара

    3 0 Отговор
    Поздравявам Ви с "Деня на Русия" - 12.06.!

    Коментиран от #52

    10:18 12.06.2026

  • 50 Мишел

    2 2 Отговор
    Американските помощи за СССР, включително оръжията, са равни на 4% от произведените от СССР промишлени стоки и земеделски продукти през войната.
    САЩ започват да помагат на СССР след разгрома на хитлеристката армия при Сталинград.
    През цялата война заводите на Доукемикалс и на Дюпон в Германия работят за Германия.

    Коментиран от #53

    10:18 12.06.2026

  • 51 поп Митьо

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Отец Чапаев":

    Артилерийски влекач.

    10:19 12.06.2026

  • 52 В този ден, драги,

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Помощ срещу 722 млн. долара":

    В този ден руската федерация е напуснала Съветския съюз. Сега се чудят да го празнуват ли и защо?

    10:20 12.06.2026

  • 53 Ноо ясно, мило ми мишленце,

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    Нокой не ги е осиновил. И 27 милиона жертви са дали, да не забравиш.

    10:22 12.06.2026

  • 54 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Гледай си календарчето":

    Участвуващите във всички сраженя на Германия с Англия и САЩ общо са по малко от участниците в Сталинградската битка.
    На изток са разбити 496 дивизии на Германия, сред тях всички елитни на СС. На Западния фронт има 98 германски дивизии, сред тях нито една елитна.

    10:26 12.06.2026

  • 55 Япония

    1 0 Отговор
    Америка организира всичко за победата.Може би малко благодарност....

    10:30 12.06.2026

  • 56 Даааааааа

    0 0 Отговор
    Зимата на 41 и началото на 1942г., съветските войски разбиват немците при Москва. Още тогава старите германски генерали казват на Хитлер: всичко свърши, нямаме ресурс, по добре мир и да се връщаме. Хитлер ги уволнява и отказва. По на там знаете. А американката помощ е намеса, но и без нея резутатът щеше да е този. Може би година, две повече, но тогава Европа щеше да е съветска.

    10:48 12.06.2026

  • 57 Пенчо

    0 0 Отговор
    Не изкривявайте нещата! Това е жест на благодарност към държава спасила света!

    10:56 12.06.2026