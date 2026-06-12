Как САЩ помогнаха на СССР във войната срещу Германия

На 11 юни 1942 г. във Вашингтон съветският посланик Максим Литвинов и държавният секретар на САЩ Кордел Хъл подписват официалното споразумение за взаимна помощ. С този акт СССР е официално и юридически включен в американската програма „Заем-наем“ (Lend-Lease), което окончателно оформя Антихитлеристката коалиция.
Въпреки че САЩ изпращат известна помощ и преди тази дата, договорът от 11 юни поставя доставките на принципно нова правна и финансова основа. Всички материали, оръжия и суровини, които са унищожени, изгубени или консумирани по време на активните бойни действия, не се заплащат.
Член V от договора гласи, че след края на войната САЩ имат право да поискат обратно оцелялата техника и оборудване, които не са изразходвани и могат да служат на американската отбрана. Оборудването, което остава в СССР и може да се използва за граждански цели след войната, трябва да бъде заплатено изцяло или частично чрез дългосрочни безлихвени кредити от САЩ.
СССР се задължава да предоставя на САЩ суровини и услуги (например обслужване на американски кораби и самолети), доколкото възможностите му позволяват. Общата стойност на американската помощ за Съветския съюз възлиза на около 11,3 милиарда долара (тогавашни пари). САЩ доставят широк спектър от стратегически ресурси -над 400 000 джипа и камиона (главно Studebaker), 1 900 локомотива и 11 000 вагона. Те спасяват съветската железопътна и армейска логистика от пълен колапс. и още близо 14 000 самолета и 13 000 танка, 4,5 милиона тона храна (включително легендарното консервирано месо, наричано от съветските войници „втори фронт“) и 15 милиона чифта армейски кубинки. Огромни са количествата високооктанов авиационен бензин, алуминий, мед, барут и над 35 000 радиостанции.
Транспортирането на стоките е изключително рисковано и се осъществява по три основни трасета. Тихоокеанският маршрут през Владивосток е най-безопасният, но най-дълъг път за суровини. По него функционира и въздушният мост „Алсиб“ (Аляска–Сибир) за прелитане на самолети.
Вторият е Персийският коридор през Иран, който е окупиран съвместно от съветски и британски войски през 1941 г.
Арктически конвой до Мурманск и Архангелск е най-бързият, но и най-опасният маршрут поради постоянните атаки на германския флот и авиация.
След капитулацията на Германия американските доставки спират веднага. Преговорите за уреждане на сметките се проточват с десетилетия поради избухването на Студената война. Америка изисква заплащане единствено за оцелялото гражданско оборудване. През 1972 г. е постигнато споразумение, според което СССР се съгласява да плати 722 милиона долара (частично изплатени). Окончателното изплащане на остатъка от дълга е завършено от Руската федерация като правоприемник на СССР едва в началото на XXI век.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 друг писар
ако бяха се задоволили да ги прогонят от земята си
едва ли щяха да се справят с нацистите
09:17 12.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Или - Само на него му стискаше да им тегли една...
09:19 12.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 така е
До коментар #1 от "Иванчо Иванов":пък урк ни построиха
баба алино
да пуснат сега нови общ поръчки за паметници от благодарност на урк и сащ и турция
09:19 12.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #22, #45
09:20 12.06.2026
8 какво стана със статиите на тема сeks?
До коментар #5 от "Бай Благой":амче момата тез нещица си ги пази за себе си и авери надарени
Коментиран от #14, #19
09:21 12.06.2026
9 Наблюдател
Коментиран от #31
09:22 12.06.2026
10 Реалност
Като до 1943 г. продаваха оръжия на германците и престанаха когато видяха накъде духа вятъра, а американските войски дойдоха в Европа едва след като червената армия беше стигнала Берлин.
Коментиран от #16
09:22 12.06.2026
11 Исторически парк
09:23 12.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хе хе...
Мдааа...
09:25 12.06.2026
14 Много надарен
До коментар #8 от "какво стана със статиите на тема сeks?":Не завиждай! Пиши на лични, и ти ще се уредиш с огромен...
09:25 12.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хм Хм
До коментар #10 от "Реалност":Всъщност това е реалност, но от някаква паралелна вселена.
Коментиран от #20
09:30 12.06.2026
17 Звездоброец
09:33 12.06.2026
18 Запознат
Да напомня, че Великобритания също прави доставки - това, което виждате на снимката е британската танкетка Карден-Лойд.
Ако не бяха съюзниците - руснаците щяха да подпишат унизителен мирен договор през 1942 г. или неутрален през 1943 г.
Коментиран от #33
09:33 12.06.2026
19 Новичок
До коментар #8 от "какво стана със статиите на тема сeks?":Авторката" вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...
09:33 12.06.2026
20 хахаха
До коментар #16 от "Хм Хм":Със сигурност не е от твоята вселена, в която Рамбо сам побеждава немската армия преди на замине за Виетнам:)
09:34 12.06.2026
21 Гост
09:34 12.06.2026
22 Напротив, другарю Сталин
До коментар #7 от "Сталин":Помощта на САЩ или Lend-Lease не се изплаща по времето на Сталин и след него, а едва след разпадането на СССР до 2008 година. Плаща се само за оцелялата след края на войната техника.
09:35 12.06.2026
23 жик так
09:35 12.06.2026
24 Край
09:37 12.06.2026
25 Както обикновено,
09:38 12.06.2026
26 ОБЕКТИВНИЯ
военна помощ рушняците наше да
"спечелят " войната !
Фактите не може да се омаловажават!
09:38 12.06.2026
27 Гост
09:39 12.06.2026
28 жик так
09:40 12.06.2026
29 Стига лъгахте хората
09:41 12.06.2026
30 Факт
09:41 12.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Вуте
Тази сделка е нещо като аутсорсване на войната. Не казвам, че е била лоша, а по-скоро изгодна и за двете страни.
09:44 12.06.2026
33 тц тц
До коментар #18 от "Запознат":С това секретно и забранено интервю не съм запознат, все пак не съм агент от ЦРУ и МОСАД взети заедно, но бих ти препоръчал да прочетеш общо достъпното прочуване на големия американски писател Теодор Драйзер: Как САЩ създадоха Хитлер, както и статията му "Помогнаха ли английският и американският капитал на Хитлер да унищожи демокрацията"
09:45 12.06.2026
34 Факт
09:48 12.06.2026
35 Факт
09:49 12.06.2026
36 Истината
По същия начин САЩ създадоха и Саддам Хюсеин и Бин Ладен.
09:49 12.06.2026
37 Факти
09:51 12.06.2026
38 бай Митко
09:55 12.06.2026
39 Дзак
09:55 12.06.2026
40 Само да напомня
Коментиран от #42
09:55 12.06.2026
41 Тити на Кака
Но е пропуснала да спомене няколко други суми.
Например, размерът на помощта за храбро воюващата с армията на Хитлер велика някога Британия. А храбро победилата Хитлер Британия е получила само...31,4 млрд $. Близо три ПЪТИ повече от жалкия Съветски Юнион...Но именно армията на СССР, с огромни усилия и жертви, разгроми германците, докато т.н. "съюзници" се криеха по дупките и влязоха в реалната война на европейска територия едва тогава, когато и на глупаците стана ясно, че Червената армия няма спиране.
Има и още една сметчица, която е пропусната. Тези 11,3 млрд$ за СССР в съвременно изражение се равняват на...180 млрд$ днешни пари. А Героичната Украйна, която съвсем сама вече пета година громи руснаците на фронта и е загубила само 20% от територията си и няколко милиона момчета е подпомогната до днешна дата само с.....малко над 500 млрд$...
Щото хората могат да си направят някои неправилни изводи, нали?
Найс, а?
😂😂😂
Коментиран от #44, #46
09:59 12.06.2026
42 И да ти припомня
До коментар #40 от "Само да напомня":Ако не беше Ленд Лиза от САЩ и Англия.Русията ти въпреки ,че пожертва 24 милиона животи щеше да е от Урал натам.Анадъмо Барни.И прочети за руската индустриализация през 30 те години.Американски и западни технологиии и машини.Образовай се знам ,че си облъчен Русофил ,но истината е по важна.
10:01 12.06.2026
43 ССС
Какво излиза, без Щатите раша май нямаше да издрапа срещу вермахта.
Руски душици, нали не сте забравили че любимият ви ссср беше съюзник с хитлеритска германия и окупира Полша.
Яд и злоба! Всичко с което са ти промивали елементарния мозък май не е вярно и шокът е голям, направо непоносим. Не е лесно да изплуваш над собствената си ограниченост, защото трябва да се напънеш, а тогава информацията може да ти дойде в повече, трябва да се мисли, от там може пък да се окаже, че са те лъгали или те карат да лъжеш.
10:04 12.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Доказателства имаш ли?
До коментар #7 от "Сталин":Александър Иванович Покришкин, съветски пилот, маршал от военновъздушните сили и трикратен Герой на Съветския съюз съюз, се е "състезавал" на американския самолет Bell P-39 Аерокобра, който е даден на Съветския съюз в големи количества от САЩ като част от Договора за наем. 455 полета и 30 въздушни победи.
Легендарната съветска Катюша БМ-13 се вози на американския Студебейкър US6.
Златните запаси на Съветския съюз са били похарчени по-рано за т.нар. индустриализация, която е представлявала купуването на окомплектовани заводи от САЩ. Главният архитект на индустриализацията е Алберт Кан. Неговото бюро "Albert Kahn Associates" става главен консултант на съветския проект Госпроектстрой. Емблематични проекти са гиганти като Сталинградският тракторен завод, Магнитогорският металургичен комбинат, както и заводи за автомобили и самолети в Челябинск, Москва и Харков.
10:06 12.06.2026
46 Гледай си календарчето
До коментар #41 от "Тити на Кака":Договорът на САЩ и Великобритания е от 1939 година, а със СССР е с две години по-нататък. Гледай си и картата. Войната се е водила не само в Европа.
Коментиран от #54
10:09 12.06.2026
47 Отец Чапаев
Коментиран от #51
10:13 12.06.2026
48 Разбрах
10:13 12.06.2026
49 Помощ срещу 722 млн. долара
Коментиран от #52
10:18 12.06.2026
50 Мишел
САЩ започват да помагат на СССР след разгрома на хитлеристката армия при Сталинград.
През цялата война заводите на Доукемикалс и на Дюпон в Германия работят за Германия.
Коментиран от #53
10:18 12.06.2026
51 поп Митьо
До коментар #47 от "Отец Чапаев":Артилерийски влекач.
10:19 12.06.2026
52 В този ден, драги,
До коментар #49 от "Помощ срещу 722 млн. долара":В този ден руската федерация е напуснала Съветския съюз. Сега се чудят да го празнуват ли и защо?
10:20 12.06.2026
53 Ноо ясно, мило ми мишленце,
До коментар #50 от "Мишел":Нокой не ги е осиновил. И 27 милиона жертви са дали, да не забравиш.
10:22 12.06.2026
54 Мишел
До коментар #46 от "Гледай си календарчето":Участвуващите във всички сраженя на Германия с Англия и САЩ общо са по малко от участниците в Сталинградската битка.
На изток са разбити 496 дивизии на Германия, сред тях всички елитни на СС. На Западния фронт има 98 германски дивизии, сред тях нито една елитна.
10:26 12.06.2026
55 Япония
10:30 12.06.2026
56 Даааааааа
10:48 12.06.2026
57 Пенчо
10:56 12.06.2026