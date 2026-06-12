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Община Царево: Отпорът срещу къмпингите е нелогичен, те са алтернатива на презастрояването

Община Царево: Отпорът срещу къмпингите е нелогичен, те са алтернатива на презастрояването

12 Юни, 2026 11:12 1 013 10

  • царево-
  • община-
  • къмпинг-
  • бутамята-
  • българия

Наемателят вече е санкциониран с актове от общината и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, като към момента няма издадено разрешение за извършване на дейност

Община Царево: Отпорът срещу къмпингите е нелогичен, те са алтернатива на презастрояването - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Отпорът срещу къмпингите и местата за каравани е нелогичен, тъй като те представляват единствената реална алтернатива срещу презастрояването по Черноморието. Това се посочва в пореден коментар на Община Царево по повод казуса с терени край плаж "Бутамята", цитирано от БТА.

От общината коментират, че дискусията около проведен търг и твърдения за нарушения постепенно се е изместила към решения на Общинския съвет от февруари, с които имотите са били обявени за отдаване под наем.

Прокуратурата твърди, че някои от имотите не отговарят на условията по Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и не е трябвало да бъдат отдавани под наем. Прокуратурата има право да сезира Административния съд, ако счита, че решенията са нищожни, и ние ще се съобразим с решението на съда, защото живеем в правова държава, посочват от Общината.

От местната администрация уточняват, че през януари е бил приет общ списък с имоти, а през февруари – решение за обявяване на конкретен търг, след влизането в сила на нова наредба, за която до момента липсва установена практика. Според тях всички решения са били изпратени за контрол до Областната администрация и прокуратурата.

Решенията от двете сесии не са оспорени, не са коментирани и не са върнати за преразглеждане. Пет месеца по-късно се твърди, че има неправилно посочени имоти в процедурата, допълват от Община Царево.

Оттам посочват още, че новата наредба дава възможност земеделски и горски територии да се използват за къмпингуване без промяна на предназначението, като според тях именно това е била целта на нормативната промяна.

Не би ли следвало контролът да бъде упражнен още тогава, ако има несъответствия в списъците, коментират от Общината.

От Община Царево отхвърлят твърдения, че е бил необходим различен ред за частна собственост, като посочват, че отдаването под наем следва да се извършва чрез публичен търг. Според тях и твърденията за предварително съгласуване не отговарят на разписаните процедури в наредбата на Министерството на регионалната развитие и благоустройството, където се предвижда съгласуването да се извършва от наемателя.

От администрацията допълват, че наемателят вече е санкциониран с актове от общината и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, като към момента няма издадено разрешение за извършване на дейност.

БТА припомня, че вчера на брифинг от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че са установени съществени нарушения при процедурата по отдаване под наем на общински терени край плаж "Бутамята" в Синеморец. Според прокуратурата решенията на Общинския съвет в Царево противоречат на Закона за общинската собственост и на общинската наредба, тъй като терените са частна общинска собственост и не подлежат на отдаване под наем по този ред.

От държавното обвинение посочиха още, че част от имотите попадат в границите на Природен парк "Странджа" и в защитена зона, като преди предоставянето им за ползване е било необходимо становище от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас за съвместимостта на дейността с екологичното законодателство. Такова становище не е било изискано.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    И алтернатива - как да гепим едни пари, не само от застрояването...

    11:14 12.06.2026

  • 2 Боздуган

    12 1 Отговор
    Алтернатива или аналог.

    11:15 12.06.2026

  • 3 Бо(га)ташки олигарх

    6 1 Отговор
    Пазарна икономика... що да чиним - оправяйте се!

    11:24 12.06.2026

  • 4 Даниел

    17 0 Отговор
    Нека кажат кое налага изграждането на този къмпинг в защитената зона???
    Хотелите на скалите над залива трябваше да бъдат само 3 къщи доколкото си спомням,където и до днес не се знае къде изтичат отпадните води??

    Коментиран от #5

    11:28 12.06.2026

  • 5 То е ясно

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Досега не взема ха пари от кемперите, сега ще почнат да ги дерат, като % от дохода скрито отива директно към кметя

    11:39 12.06.2026

  • 6 Сила

    13 1 Отговор
    Община Царево са убийци !!!
    При всеки по голям дъжд в община Царево умират хора !!!!
    КОРУПЦИЯТА УБИВА ...разберете го най после !!!

    11:40 12.06.2026

  • 7 Госあ

    11 0 Отговор
    Принципно, това е точно така. Обаче, у бгʼто след като заляха всичко с бетон, започнаха да правят пътища и къмпинги в малкото останала природа !

    11:46 12.06.2026

  • 8 Кмете голям защитник на природата си бил

    11 1 Отговор
    Кметът на Царево е от ГЕРБ и гледа как и от къде да крадне!
    Тия навлеци са заградили, копали са за да прекарат вода и ток - естествено БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ! И сигурно са секли, ама "много малко" ?!

    11:55 12.06.2026

  • 9 Так правят и в община Изгрев София

    5 0 Отговор
    Понеже няма къде да строи, кмета застрои двора на фризьорското училище като го нарече
    с евфемизма

    - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОР
    от ограда до ограда.
    А камионите му разбиха и тротоарите

    За протокола
    първия му избор бе от БСП
    втория от ПП ДБ

    12:01 12.06.2026

  • 10 Киро Про100то

    2 1 Отговор
    Боли ме Корала!

    12:29 12.06.2026

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