Община Царево: Отпорът срещу къмпингите е нелогичен, те са алтернатива на презастрояването

Отпорът срещу къмпингите и местата за каравани е нелогичен, тъй като те представляват единствената реална алтернатива срещу презастрояването по Черноморието. Това се посочва в пореден коментар на Община Царево по повод казуса с терени край плаж "Бутамята", цитирано от БТА.
От общината коментират, че дискусията около проведен търг и твърдения за нарушения постепенно се е изместила към решения на Общинския съвет от февруари, с които имотите са били обявени за отдаване под наем.
Прокуратурата твърди, че някои от имотите не отговарят на условията по Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и не е трябвало да бъдат отдавани под наем. Прокуратурата има право да сезира Административния съд, ако счита, че решенията са нищожни, и ние ще се съобразим с решението на съда, защото живеем в правова държава, посочват от Общината.
От местната администрация уточняват, че през януари е бил приет общ списък с имоти, а през февруари – решение за обявяване на конкретен търг, след влизането в сила на нова наредба, за която до момента липсва установена практика. Според тях всички решения са били изпратени за контрол до Областната администрация и прокуратурата.
Решенията от двете сесии не са оспорени, не са коментирани и не са върнати за преразглеждане. Пет месеца по-късно се твърди, че има неправилно посочени имоти в процедурата, допълват от Община Царево.
Оттам посочват още, че новата наредба дава възможност земеделски и горски територии да се използват за къмпингуване без промяна на предназначението, като според тях именно това е била целта на нормативната промяна.
Не би ли следвало контролът да бъде упражнен още тогава, ако има несъответствия в списъците, коментират от Общината.
От Община Царево отхвърлят твърдения, че е бил необходим различен ред за частна собственост, като посочват, че отдаването под наем следва да се извършва чрез публичен търг. Според тях и твърденията за предварително съгласуване не отговарят на разписаните процедури в наредбата на Министерството на регионалната развитие и благоустройството, където се предвижда съгласуването да се извършва от наемателя.
От администрацията допълват, че наемателят вече е санкциониран с актове от общината и Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, като към момента няма издадено разрешение за извършване на дейност.
БТА припомня, че вчера на брифинг от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че са установени съществени нарушения при процедурата по отдаване под наем на общински терени край плаж "Бутамята" в Синеморец. Според прокуратурата решенията на Общинския съвет в Царево противоречат на Закона за общинската собственост и на общинската наредба, тъй като терените са частна общинска собственост и не подлежат на отдаване под наем по този ред.
От държавното обвинение посочиха още, че част от имотите попадат в границите на Природен парк "Странджа" и в защитена зона, като преди предоставянето им за ползване е било необходимо становище от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите - Бургас за съвместимостта на дейността с екологичното законодателство. Такова становище не е било изискано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:14 12.06.2026
2 Боздуган
11:15 12.06.2026
3 Бо(га)ташки олигарх
11:24 12.06.2026
4 Даниел
Хотелите на скалите над залива трябваше да бъдат само 3 къщи доколкото си спомням,където и до днес не се знае къде изтичат отпадните води??
Коментиран от #5
11:28 12.06.2026
5 То е ясно
До коментар #4 от "Даниел":Досега не взема ха пари от кемперите, сега ще почнат да ги дерат, като % от дохода скрито отива директно към кметя
11:39 12.06.2026
6 Сила
При всеки по голям дъжд в община Царево умират хора !!!!
КОРУПЦИЯТА УБИВА ...разберете го най после !!!
11:40 12.06.2026
7 Госあ
11:46 12.06.2026
8 Кмете голям защитник на природата си бил
Тия навлеци са заградили, копали са за да прекарат вода и ток - естествено БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ! И сигурно са секли, ама "много малко" ?!
11:55 12.06.2026
9 Так правят и в община Изгрев София
с евфемизма
- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОР
от ограда до ограда.
А камионите му разбиха и тротоарите
За протокола
първия му избор бе от БСП
втория от ПП ДБ
12:01 12.06.2026
10 Киро Про100то
12:29 12.06.2026